|
В Самарской области у фермера арестовали комбайн, трактора и прицепы
|
10 декабря 2018, 02:34
|
В Самаре стартовала продажа абонементов на весенние матчи «Крыльев Советов»
|
10 декабря 2018, 01:22
|
«Нашли компоненты бомбы»: 20-летний парень из Чапаевска готовил теракт
Вступил в силу приговор молодому человеку, который планировал устроить теракт в Чапаевске. 20-летнего парня террористы завербовали через интернет, а выяснить это удалось сотрудникам Управления ФСБ по региону.
Житель Чапаевска попал под влияние запрещенной в России международной террористической организации «Исламское …
|
10 декабря 2018, 12:50
|
«Снова двойня»: в Самарском зоопарке родились котята леопарда
|
10 декабря 2018, 11:59
|
Травмированы пассажирки: полицейские выясняют подробности ДТП на Ново-Вокзальной
Поздно вечером в воскресенье, 9 декабря, в Промышленном районе Самары произошла авария. На пересечении улиц Ново-Вокзальной и Ново-Садовой в 21:49 столкнулись «Лада Гранта» и иномарка «Тойота». После удара иномарка врезалась в дорожное ограждение, а отечественная легковушка - выкатилась на трамвайные …
|
10 декабря 2018, 11:40
|
«Пьяный и за рулем «Делимобиля»: в Самаре задержали стоматолога подшофе
В ночь на воскресенье, 9 декабря, в Самаре сотрудники полка ДПС задержали очередного нетрезвого водителя, управлявшего арендованной машиной. По предварительным данным, за рулем «Делимобиля» сидел известный самарский стоматолог. Как пишут охотники на нарушителей, у него наблюдались признаки алкогольного опьянения.
|
9 декабря 2018, 08:07
|
Пятеро пострадавших: очередное крупное ДТП произошло в Самарской области
|
9 декабря 2018, 01:21
|
Вырвался из рук и побежал: В Самаре автоледи сбила 3-летнего мальчика
В Самаре сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал 3-летний ребенок. Он попал под колеса «Додж Калибр».
|
8 декабря 2018, 02:45
|
Шел по обочине: вазовская легковушка сбила пешехода в Тольятти
|
7 декабря 2018, 03:19
|
Жительница Сызрани попала в больницу после ДТП с Lada Vesta и Toyota Camry
|
3 декабря 2018, 08:09