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В Самарской области у фермера арестовали комбайн, трактора и прицепы

В Самарской области у фермера арестовали комбайн, трактора и прицепы

В Самарской области судебные приставы арестовали спецтехнику. Это произошло после того, как крестьянское фермерское хозяйство задолжало одной из промышленных компаний 320 тысяч рублей за удобрения и семена.

Поставщик обратился в суд с заявлением о взыскании долга по договору. Суд 
10 декабря 2018, 02:34
В Самаре стартовала продажа абонементов на весенние матчи «Крыльев Советов»

В Самаре стартовала продажа абонементов на весенние матчи «Крыльев Советов»

В понедельник, 10 декабря, стартовала продажа клубных абонементов на оставшиеся домашние матчи «Крыльев Советов» в весенней части российской премьер-лиги. Входной документ на 6 заключительных игр сезона 2018/2019, в том числе на встречи с казанским «Рубином» и столичным «Спартаком», обойдется от 
10 декабря 2018, 01:22
«Нашли компоненты бомбы»: 20-летний парень из Чапаевска готовил теракт

«Нашли компоненты бомбы»: 20-летний парень из Чапаевска готовил теракт

Вступил в силу приговор молодому человеку, который планировал устроить теракт в Чапаевске. 20-летнего парня террористы завербовали через интернет, а выяснить это удалось сотрудникам Управления ФСБ по региону.

Житель Чапаевска попал под влияние запрещенной в России международной террористической организации «Исламское 
10 декабря 2018, 12:50
«Снова двойня»: в Самарском зоопарке родились котята леопарда

«Снова двойня»: в Самарском зоопарке родились котята леопарда

В воскресенье, 9 декабря, в Самарском зоопарке родились малыши — очаровательные котята леопарда.

- Самка дальневосточного леопарда Фелиция снова стала мамой! Поздравляем ее с двойней, - написали сотрудники Самарского зоопарка в соцсети. 

Правда, традиционный конкурс на лучшие имена для новых 
10 декабря 2018, 11:59
Травмированы пассажирки: полицейские выясняют подробности ДТП на Ново-Вокзальной

Травмированы пассажирки: полицейские выясняют подробности ДТП на Ново-Вокзальной

Поздно вечером в воскресенье, 9 декабря, в Промышленном районе Самары произошла авария. На пересечении улиц Ново-Вокзальной и Ново-Садовой в 21:49 столкнулись «Лада Гранта» и иномарка «Тойота». После удара иномарка врезалась в дорожное ограждение, а отечественная легковушка - выкатилась на трамвайные 
10 декабря 2018, 11:40
«Пьяный и за рулем «Делимобиля»: в Самаре задержали стоматолога подшофе

«Пьяный и за рулем «Делимобиля»: в Самаре задержали стоматолога подшофе

В ночь на воскресенье, 9 декабря, в Самаре сотрудники полка ДПС задержали очередного нетрезвого водителя, управлявшего арендованной машиной. По предварительным данным, за рулем «Делимобиля» сидел известный самарский стоматолог. Как пишут охотники на нарушителей, у него наблюдались признаки алкогольного опьянения. 
 
- Результаты 
9 декабря 2018, 08:07
Пятеро пострадавших: очередное крупное ДТП произошло в Самарской области

Пятеро пострадавших: очередное крупное ДТП произошло в Самарской области

Крупное ДТП произошло в Самарской области утром, 8 декабря. Примерно в 07:25 25-летний водитель «Шевроле Круз» ехал по трассе «Тольятти-Хрящевка» по направлению к Автограду. На 32-м километре дороги мужчина не справился с управлением, выехал на «встречку» и там лоб в 

9 декабря 2018, 01:21
Вырвался из рук и побежал: В Самаре автоледи сбила 3-летнего мальчика

Вырвался из рук и побежал: В Самаре автоледи сбила 3-летнего мальчика

В Самаре сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал 3-летний ребенок. Он попал под колеса «Додж Калибр».
 
По версии полицейских, авария произошла вечером 7 декабря в Банковском переулке, где действует одностороннее движение. За рулем иномарки находилась 50-летняя 

8 декабря 2018, 02:45
Шел по обочине: вазовская легковушка сбила пешехода в Тольятти

Шел по обочине: вазовская легковушка сбила пешехода в Тольятти

В четверг, 6 декабря, произошла авария с пострадавшими в Тольятти. В 20:20 24-летний водитель ехал по улице Диагональной в направлении Кунеевской на своем ВАЗ 2111. В какой-то момент он сбил пешехода — 48-летнего мужчину, который шел по левому краю проезжей 
7 декабря 2018, 03:19
Жительница Сызрани попала в больницу после ДТП с Lada Vesta и Toyota Camry

Жительница Сызрани попала в больницу после ДТП с Lada Vesta и Toyota Camry

В воскресенье вечером, 2 декабря, на пересечении улиц Свердлова и Победы в Сызрани, у ТЦ «Универмаг» столкнулись Toyota Camry и Lada Vesta. У легковушки отечественного производства был поврежден правый бок, а у иномарки - от удара была разбита передняя часть. 
3 декабря 2018, 08:09
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