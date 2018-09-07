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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

3 вагона с бензином сошли с рельсов в Октябрьске

3 вагона с бензином сошли с рельсов в Октябрьске

На железнодорожной станции в Октябрьске во время маневровых работ с рельсов сошли три вагона-цистерны с бензином. Как сообщили в Сызранском ЛО МВД России на транспорте, это обнаружил  сотрудник железной дороги во время обхода состава. К счастью, цистерны не опрокинулись, топливо 
7 сентября 2018, 05:43
Электричек, курсирующих между Самарой и Курумочем, станет меньше

Электричек, курсирующих между Самарой и Курумочем, станет меньше

В Самарской области меняется расписание нескольких электричек из-за наступления осени. В частности, поезда будут реже ходить из Самары в Курумоч. С 17 сентября перестанет курсировать  пригородный поезд № 6336/6335 Курумоч – Самара, который  отправлялся из аэропорта в 19:53 и прибывал 
7 сентября 2018, 05:21
В выходные в Самарской области будет теплая и солнечная погода

В выходные в Самарской области будет теплая и солнечная погода

До понедельника, 10 сентября, в Самарской области установится теплая, солнечная погода без осадков. В ночь на субботу и воскресенье, 8 и 9 сентября, будет дуть неустойчивый слабый ветер, температура воздуха составит + 6-11 градусов. В дневные часы ветер сменится на 
7 сентября 2018, 04:23
Около стадиона «Самара Арена» открыли современный агропарк

Около стадиона «Самара Арена» открыли современный агропарк

В пятницу, 7 сентября, в областной столице неподалеку от стадиона «Самара Арена» заработал «Агропарк Самара». Это современный агрологистический комплекс для приема, хранения, переработки и реализации сельхозпродукции. В нем одновременно может храниться 12 тысяч тонн продукции. Ожидаемый товарооборот — больше 300 
7 сентября 2018, 03:16
В Самаре водитель машрутки № 210 сбил 78-летнюю старушку

В Самаре водитель машрутки № 210 сбил 78-летнюю старушку

В четверг, 6 сентября, 40-летний водитель автобуса Ford Transit, перевозивший пассажиров по маршруту № 210, ехал по проспекту Кирова в сторону улицы Победы. В районе дома № 56  по проспекту Кирова, напротив торгово-развлекательного комплекса «Вива Ленд» шофер маршрутки сбил 78-летнюю 
7 сентября 2018, 02:32
В Самаре мужчина на электросамокате попал под колеса «Ауди»

В Самаре мужчина на электросамокате попал под колеса «Ауди»

В четверг вечером, 6 сентября, в Самаре водитель электросамоката попал под колеса иномарки «Ауди» в районе дома №14 по улице Киевской. После аварии движение было затруднено по направлению к Московскому шоссе. По словам очевидцев в группе «ДТП Самара», электросамокат 
7 сентября 2018, 09:39
Смертельное ДТП в Новокуйбышевске: «десятка» врезалась в световую опору

Смертельное ДТП в Новокуйбышевске: «десятка» врезалась в световую опору

В четверг, 6 сентября, в Новокуйбышевске произошла автокатастрофа. Водитель легковушки  ВАЗ-21102 ехал по улице Промышленности со стороны Энергетиков в направлении улицы Химиков.  Напротив дома № 13 по улице Промышленной он выдвинулся на правую обочину, где врезался в световую опору. От 
6 сентября 2018, 05:22
В Самаре 11-летняя девочка попала под колеса «ГАЗели» на Волжском проспекте

В Самаре 11-летняя девочка попала под колеса «ГАЗели» на Волжском проспекте

В среду, 5 сентября, в Самаре произошла авария, в которой был травмирован ребенок. В 10:20 32-летний опытный водитель ехал на «ГАЗели» по Волжскому проспекту от улицы Маяковской в сторону Студенческого переулка.

По предварительной версии, по пути мужчина сбил 11-летнюю 
6 сентября 2018, 01:22
Ради спасения пассажира в аэропорту «Курумоч» экстренно сел самолет

Ради спасения пассажира в аэропорту «Курумоч» экстренно сел самолет

12 февраля в самарском аэропорту «Курумоч» экстренную посадку совершил самолет A-320 авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари». Борт летел рейсом Ургенч-Санкт-Петербург.

Причиной экстренного приземления воздушного судна стало то, что один из пассажиров внезапно почувствовал себя плохо. После посадки на место срочно прибыла бригада 

13 февраля 2018, 08:37
«Типичный самарский чел»: В Курумоче мужчина пробил головой стеклянную стену, спеша на рейс

«Типичный самарский чел»: В Курумоче мужчина пробил головой стеклянную стену, спеша на рейс

В самарском международном аэропорту Курумоч пассажир одного из рейсов, спеша на свой самолёт, не заметив стеклянную стену, разбил её головой, передает в соцсети «ВКонтакте» телеграммканал Mash.
 
Судя по видео, мужчина заблудился в стеклянных пространствах недавно построенного аэроузла. Пробив 
19 ноября 2017, 05:08
Самарская железнодорожная поликлиника прокомментировала смерть пассажира автобуса

Самарская железнодорожная поликлиника прокомментировала смерть пассажира автобуса

Речь о смерти пассажира в муниципальном автобусе №37. ЧП произошло вечером 25 января рядом с театром кукол на улице Л.Толстого. 43-летнему мужчине внезапно стало плохо. Ни кондуктор, ни другие пассажиры не смогли дозвониться до скорой помощи. Тогда водитель решил 
27 января 2017, 09:44
Пассажир рейса «Краснодар-Самара» умер при посадке в аэропорту Курумоч

Пассажир рейса «Краснодар-Самара» умер при посадке в аэропорту Курумоч

Во вторник, 18 октября, в Самаре умер пассажир самолета при посадке в аэропорту Курумоч, сообщил портал «Волга-Ньюс» со ссылкой на представителя Куйбышевской транспортной прокуратуры.

Трагедия случилась примерно в пять часов утра. Умер пассажир авиарейса, следовавшего из Краснодара в 
19 октября 2016, 09:47
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