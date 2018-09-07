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3 вагона с бензином сошли с рельсов в Октябрьске
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7 сентября 2018, 05:43
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Электричек, курсирующих между Самарой и Курумочем, станет меньше
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7 сентября 2018, 05:21
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В выходные в Самарской области будет теплая и солнечная погода
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7 сентября 2018, 04:23
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Около стадиона «Самара Арена» открыли современный агропарк
В пятницу, 7 сентября, в областной столице неподалеку от стадиона «Самара Арена» заработал «Агропарк Самара». Это современный агрологистический комплекс для приема, хранения, переработки и реализации сельхозпродукции. В нем одновременно может храниться 12 тысяч тонн продукции. Ожидаемый товарооборот — больше 300 …
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7 сентября 2018, 03:16
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В Самаре водитель машрутки № 210 сбил 78-летнюю старушку
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7 сентября 2018, 02:32
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В Самаре мужчина на электросамокате попал под колеса «Ауди»
В четверг вечером, 6 сентября, в Самаре водитель электросамоката попал под колеса иномарки «Ауди» в районе дома №14 по улице Киевской. После аварии движение было затруднено по направлению к Московскому шоссе. По словам очевидцев в группе «ДТП Самара», электросамокат …
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7 сентября 2018, 09:39
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Смертельное ДТП в Новокуйбышевске: «десятка» врезалась в световую опору
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6 сентября 2018, 05:22
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В Самаре 11-летняя девочка попала под колеса «ГАЗели» на Волжском проспекте
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6 сентября 2018, 01:22
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Ради спасения пассажира в аэропорту «Курумоч» экстренно сел самолет
12 февраля в самарском аэропорту «Курумоч» экстренную посадку совершил самолет A-320 авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари». Борт летел рейсом Ургенч-Санкт-Петербург.
Причиной экстренного приземления воздушного судна стало то, что один из пассажиров внезапно почувствовал себя плохо. После посадки на место срочно прибыла бригада …
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13 февраля 2018, 08:37
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«Типичный самарский чел»: В Курумоче мужчина пробил головой стеклянную стену, спеша на рейс
В самарском международном аэропорту Курумоч пассажир одного из рейсов, спеша на свой самолёт, не заметив стеклянную стену, разбил её головой, передает в соцсети «ВКонтакте» телеграммканал Mash.
Судя по видео, мужчина заблудился в стеклянных пространствах недавно построенного аэроузла. Пробив …
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19 ноября 2017, 05:08
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Самарская железнодорожная поликлиника прокомментировала смерть пассажира автобуса
Речь о смерти пассажира в муниципальном автобусе №37. ЧП произошло вечером 25 января рядом с театром кукол на улице Л.Толстого. 43-летнему мужчине внезапно стало плохо. Ни кондуктор, ни другие пассажиры не смогли дозвониться до скорой помощи. Тогда водитель решил …
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27 января 2017, 09:44
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Пассажир рейса «Краснодар-Самара» умер при посадке в аэропорту Курумоч
Во вторник, 18 октября, в Самаре умер пассажир самолета при посадке в аэропорту Курумоч, сообщил портал «Волга-Ньюс» со ссылкой на представителя Куйбышевской транспортной прокуратуры.
Трагедия случилась примерно в пять часов утра. Умер пассажир авиарейса, следовавшего из Краснодара в …
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19 октября 2016, 09:47