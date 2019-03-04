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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

В Самарской области браконьер наловил рыбы на 530 тысяч рублей

В Самарской области браконьер наловил рыбы на 530 тысяч рублей

Стало известно, что ущерб на 530 тысяч рублей нанес браконьер водным биоресурсам Самарской области. По словам специалистов, это крупнейший инцидент такого рода с начала года. Мужчина занимался незаконной добычей рыбы в запретной зоне Жигулевской ГЭС. Его задержали сотрудники рыбоохраны Самарской 
4 марта 2019, 12:50
В Новокуйбышевске владелец пунктов приема металлолома пытался подкупить полицейского

В Новокуйбышевске владелец пунктов приема металлолома пытался подкупить полицейского

В Новокуйбышевске сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 41-летнего жителя, который пытался подкупить полицейского. По версии следствия, 29 ноября прошлого года мужчина передал 20 тысяч рублей начальнику ОЭБ и ПК ОМВД России по Новокуйбышевску. Деньги предназначались за то, 
4 марта 2019, 12:35
Кровлю дома в «старой» Самаре тушили 27 человек

Кровлю дома в «старой» Самаре тушили 27 человек

В понедельник, 4 марта, произошел пожар в историческом центре Самары. В доме № 36 на улице Затонной около реки Самара загорелась кровля частного дома. Сигнал о возгорании поступил в 08:02. Когда по указанному адресу прибыли пожарно-спасательные подразделения, оказалось, что горит 
4 марта 2019, 12:02
Спасательная операция длилась 6 часов: в Самарской области рыбаки заблудились на Волге в метель

Спасательная операция длилась 6 часов: в Самарской области рыбаки заблудились на Волге в метель

В Ставропольском районе в субботу, 2 марта, на Волге напротив поселка Луначарский заблудились два рыбака. Мужчины отправились на рыбалку на мотособаке, но на расстоянии около шести километров от берега мотобуксировщик увяз в снегу. Из-за сильной метели мужчины не смогли добраться 
4 марта 2019, 11:39
В Самарской области пассажирский автобус улетел в кювет после столкновения с двумя легковушками

В Самарской области пассажирский автобус улетел в кювет после столкновения с двумя легковушками

В понедельник, 4 марта, рано утром в Самарской области произошла крупная авария в Кинельском районе. 

- Сотрудники полиции ведут проверку обстоятельств аварии в Кинельском районе, - сообщили корреспонденту «ТЕРРЫ» в ГУ МВД по Самарской области. - Механические повреждения получили три 
4 марта 2019, 10:59
В Самаре Mercedes сбил насмерть девушку на улице Утевской

В Самаре Mercedes сбил насмерть девушку на улице Утевской

В понедельник, 4 марта, в областной столице произошла трагедия. На улице Утевской в Куйбышевском районе Самары сбили насмерть девушку. Как рассказали в группе «ДТП 163 Самара» очевидцы, самарчанка переходила проезжую часть по «зебре» неподалеку от остановки общественного транспорта, когда 
4 марта 2019, 10:20
В Тольятти пострадала 2-летняя пассажирка такси, водитель которого нарушил ПДД

В Тольятти пострадала 2-летняя пассажирка такси, водитель которого нарушил ПДД

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, 51-летний таксист на Hyundai Solaris ехал по бульвару Ленина от Ленинградской в сторону Баныкина. На нерегулируемом перекрестке Ленина/Баныкина, находясь на второстепенной дороге, автомобилист не уступил ехавшему по "главной" Chevrolet Lacetti и столкнулся с 

3 марта 2019, 03:11
Женщина-водитель погибла под Большой Глушицей в ДТП с КамАЗом

Женщина-водитель погибла под Большой Глушицей в ДТП с КамАЗом

Как сообщает МВД по Самарской области, 2 марта 41-летний водитель на KIA Rio ехал со стороны Самары в направлении села Большая Глушица. На 87 километре трассы он не справился с управлением и столкнулся Chevrolet NIVA под управлением 33-летней женщины. Вазовский 
3 марта 2019, 02:44
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором 
2 марта 2019, 10:09
Машина превратилась в кучу хлама: три человека погибли в жутком ДТП в Самарской области

Машина превратилась в кучу хлама: три человека погибли в жутком ДТП в Самарской области

Поистине жуткая авария произошла утром, 1 марта в Красноярском районе Самарской области. Водитель «Ларгуса» ехал по самарской обводной дороге от Тольятти в сторону Казахстана. На втором километре трассы мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там легковушка 

1 марта 2019, 02:04
В Красноглинский район могут вернуть автобусы № 1а и 50с

В Красноглинский район могут вернуть автобусы № 1а и 50с

Власти Самары рассмотрят возможность возвращения в Красноглинский район автобусов № 1а и 50с. Тема обсуждалась на совещании с представителями горадминистрации 28 февраля.

Жители района попросили возродить автобус №1а, который курсировал между поселками, социальными учреждениями. Кроме того, они просят вернуть 
1 марта 2019, 09:10
Отказали тормоза: на Демократической в Самаре столкнулись трамваи

Отказали тормоза: на Демократической в Самаре столкнулись трамваи

В четверг, 28 февраля, в областной столице произошла авария с участием пассажирского транспорта. На улице Демократической столкнулись два трамвая - один из них догнал другого. К счастью, обошлось без пострадавших, но на снимках очевидцев с места ДТП видно, что один 
28 февраля 2019, 04:28
Экстренное торможение: в Тольятти 10-летний мальчик получил травмы в автобусе

Экстренное торможение: в Тольятти 10-летний мальчик получил травмы в автобусе

В Автограде случилась неприятная ситуация в общественном транспорте. По данным ГИБДД Тольятти, рано утром 21 февраля 58-летний водитель ехал на пассажирском автобусе «МАЗ-206068» по Автозаводскому шоссе. В какой-то момент шофер применил экстренное торможение, и в салоне упали двое пассажиров. Одним 
25 февраля 2019, 05:45
На станции метро «Кировская» остановили три эскалатора

На станции метро «Кировская» остановили три эскалатора

На станции Самарского метрополитена «Кировская» вывели из работы сразу три эскалатора. Остановить их пришлось из-за старости - срок службы техники уже истек. Эти эскалаторы находятся в вестибюле № 1. По словам представителя департамента транспорта, капитальный ремонт не планируется из-за низкого 
21 февраля 2019, 11:36
«Новый челендж, что ли?» Самарец с разбега врезался в автобус и упал

«Новый челендж, что ли?» Самарец с разбега врезался в автобус и упал

Вчера, 8 февраля, поздно вечером самарец с разбега ударился о лобовую часть автобуса, когда тот ехал по проезжей части. Видео странного происшествия выложили в паблике «ДТП-163 Самара» под названием «Новый челлендж в Самаре?»

На записи видно, как мужчина 
9 февраля 2019, 03:06
В Самаре остановки в транспорте будут объявлять на двух языках

В Самаре остановки в транспорте будут объявлять на двух языках

Один из жителей Самары обратился к министру транспорта и автомобильных дорог в Самарской области Ивану Пивкину с предложением объявлять остановки в общественном транспорте Самары на двух языках - русском и английском. 
 
«Есть предложение по внедрению объявлений остановок в транспорте на английском 
8 февраля 2019, 12:02
С 5 февраля изменилось расписание переправы «Самара - Рождествено»

С 5 февраля изменилось расписание переправы «Самара - Рождествено»

Во вторник, 5 февраля, в Самаре изменилось расписание движения судов на воздушной подушке, которые перевозят пассажиров до села Рождествено и Прорана. Об этом сообщили в Самарском речном предприятии. Как отметили представители компании, расписание действует в условиях полного ледосостава. Первый амфибийный 
5 февраля 2019, 11:40
В Тольятти 5 человек пострадали в ДТП с маршруткой и Porsche Cayenne

В Тольятти 5 человек пострадали в ДТП с маршруткой и Porsche Cayenne

Стало известно количество участников крупного ДТП с общественным транспортом в Тольятти, которые получили травмы. За медицинской помощью обратились пять человек. Об этом рассказали в региональном Главке полиции по Самарской области. Напомним, что в пятницу, 11 января, в 14:25 45-летний водитель 
11 января 2019, 08:29
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