Во вторник, 18 июня, в Сергиевском районе произошла авария, в которой получил травмы ребенок. Рано утром 63-летний мужчина ехал на своей малолитражке Daewoo Matiz в поселке Сургут. Пр повороте налево на улицу Заводскую он не уступил дорогу автомобилю VIS, за рулем которого сидел 54-летний местный житель. Различные травмы получили два человека — пассажирки Daewoo Matiz. Четырехлетнюю девочку (она в момент аварии находилась на заднем сиденье, но без автокресла) и 67-летнюю женщину осмотрели медики. Они оказали им помощь и затем направили на амбулаторное лечение. Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, оба водителя управляли авто в трезвом виде. Сейчас ведется проверка, по ее результатам примут процессуальное решение.