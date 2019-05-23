Цветы для автоледи: необычное поздравление от ГИБДД Сегодня, в последний день рабочей недели, с наступающим праздником женщин-автомобилистов поздравили сотрудники городской ГИБДД. Это единственный день в году, когда они останавливают машины не для того, чтобы проверить документы, а чтобы подарить цветы представительницам прекрасного пола.

… Не каждый день госавтоинспекторы