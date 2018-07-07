В Самаре пьяный автослесарь ездил по городу на машине клиента В Самаре инспекторы ДПС остановили ВАЗ-21102, от водителя которой исходил стойкий запах спиртного. Выяснилось, что машина вовсе не принадлежит тому, кто ею управлял. Полицейские связались с настоящим владельцем, у которого узнали, что свою машину накануне он оставил в шиномонтажной мастерской …