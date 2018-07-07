10
41
11
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
5 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Двое приятелей с отмычками обчистили 13 квартир в Самаре

Двое приятелей с отмычками обчистили 13 квартир в Самаре

В Железнодорожный районный суд Самары направили уголовное дело в отношении двух приятелей. 32-летнего жителя нашего города и его знакомого, 35-летнего рецидивиста из Екатеринбурга, подозревают в серии квартирных краж в областной столице.

По версии следствия, с мая 2017 по апрель 
5 июля 2018, 09:42
В Самаре внук убил бабушку, засыпав ей в рот марганцовку

В Самаре внук убил бабушку, засыпав ей в рот марганцовку

Жестокое убийство произошло в ночь на 8 июня в Самаре. В одну из больниц доставили 85-летнюю женщину. У нее диагностировали тяжелое отравление. Медики сделали все для спасения пенсионерки, но попытки не принесли результатов. Пациентка скончалась.

Как выяснилось, в гибели 
9 июня 2018, 10:06
Суд признал младшего брата Пэрис Хилтон виновным в краже

Суд признал младшего брата Пэрис Хилтон виновным в краже

Суд признал младшего брата известной светской львицы, певицы и героини реалити-шоу Пэрис Хилтон Конрада виновным в краже. Его наказали тремя годами условно, также ему придется регулярно ходить к психологу и лечиться от алкоголизма в рехабе. 24-летний молодой человек возмущен решением 
7 июня 2018, 11:20
Житель Сызранского района засадил дом и двор коноплей

Житель Сызранского района засадил дом и двор коноплей

На днях в полицию поступило сообщение о том, что 43-летний житель Сызранского района занимается культивацией наркотиков. Правоохранители наведались к мужчине в дом. Там они обнаружили, что комнаты в жилище и надворные постройки оборудованы под выращивание конопли. В руках правоохранителей оказались 

25 мая 2018, 11:29
В Самаре пьяный автослесарь ездил по городу на машине клиента

В Самаре пьяный автослесарь ездил по городу на машине клиента

В Самаре инспекторы ДПС остановили ВАЗ-21102, от водителя которой исходил стойкий запах спиртного. Выяснилось, что машина вовсе не принадлежит тому, кто ею управлял. Полицейские связались с настоящим владельцем, у которого узнали, что свою машину накануне он оставил в шиномонтажной мастерской 

17 июля 2016, 05:48
В Самаре задержали полицейского, подозреваемого в хищении автомобиля

В Самаре задержали полицейского, подозреваемого в хищении автомобиля

Сегодня, 30 мая, в Самаре был задержан сотрудник полиции 4-го мобильного взвода полка ППС городского управления МВД, обслуживающего Красноглинский район. Он подозревается в хищении автомобиля, сообщает Следственный комитет по Самарской области.
 
По версии следователей, с 6 на 7 ноября 
30 мая 2015, 04:13
Беспредел: в Тольятти угнали гоночный автомобиль, участвующий в спортивных соревнованиях

Беспредел: в Тольятти угнали гоночный автомобиль, участвующий в спортивных соревнованиях

Происшествие произошло сегодня, 7 января, в Тольятти. У пилота Татьяны Елисеевой неизвестные прямо со стоянки угнали спортивный автомобиль. Сообщение об угоне появилось в группе Russian Cars Team соцсети «ВКонтакте». Автомобиль должен был принимать участие в зимней ледовой синхронной гонке 
7 января 2015, 06:37
В Самаре задержан угонщик, пытавшийся уехать в Татарстан

В Самаре задержан угонщик, пытавшийся уехать в Татарстан

2 марта в полицию поступило заявление от автовладельца о краже "ВАЗ-2101", сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. Мужчина припарковал машину возле места своей работы в поселке Мехзавод. 3 марта сотрудниками ДПС был задержан 23-летний молодой человек, управлявший автомобилем "ВАЗ-2101" с поврежденным 

4 марта 2014, 04:19
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх