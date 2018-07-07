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Двое приятелей с отмычками обчистили 13 квартир в Самаре
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5 июля 2018, 09:42
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В Самаре внук убил бабушку, засыпав ей в рот марганцовку
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9 июня 2018, 10:06
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Суд признал младшего брата Пэрис Хилтон виновным в краже
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7 июня 2018, 11:20
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Житель Сызранского района засадил дом и двор коноплей
На днях в полицию поступило сообщение о том, что 43-летний житель Сызранского района занимается культивацией наркотиков. Правоохранители наведались к мужчине в дом. Там они обнаружили, что комнаты в жилище и надворные постройки оборудованы под выращивание конопли. В руках правоохранителей оказались …
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25 мая 2018, 11:29
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В Самаре пьяный автослесарь ездил по городу на машине клиента
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17 июля 2016, 05:48
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В Самаре задержали полицейского, подозреваемого в хищении автомобиля
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30 мая 2015, 04:13
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Беспредел: в Тольятти угнали гоночный автомобиль, участвующий в спортивных соревнованиях
Происшествие произошло сегодня, 7 января, в Тольятти. У пилота Татьяны Елисеевой неизвестные прямо со стоянки угнали спортивный автомобиль. Сообщение об угоне появилось в группе Russian Cars Team соцсети «ВКонтакте». Автомобиль должен был принимать участие в зимней ледовой синхронной гонке …
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7 января 2015, 06:37
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В Самаре задержан угонщик, пытавшийся уехать в Татарстан
2 марта в полицию поступило заявление от автовладельца о краже "ВАЗ-2101", сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. Мужчина припарковал машину возле места своей работы в поселке Мехзавод. 3 марта сотрудниками ДПС был задержан 23-летний молодой человек, управлявший автомобилем "ВАЗ-2101" с поврежденным …
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4 марта 2014, 04:19