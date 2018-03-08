11
38
24
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 7 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
7 + 5 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Брат забитого в магазине самарца:

Брат забитого в магазине самарца: "Панкратов должен получить 15 лет"

Наказать по всей строгости закона - с таким требованием обратился в этот понедельник к суду брат Анатолия Филиппова, до смерти забитого таксистом в самарском магазине. Напомним, инцидент произошел в июле прошлого года. Погибший предложил 23-летнему Виталию Панкратову (на фото из 

20 мая 2013, 04:42
Срок ареста Виталия Панкратова продлен на 2 месяца

Срок ареста Виталия Панкратова продлен на 2 месяца

В суде Промышленного района Самары возобновились слушания по делу Виталия Панкратова. Напомним, в июле прошлого года в магазине на пересечении улиц Матросова и Ставропольской один из посетителей, Анатолий Филиппов, предложил 23-летнему таксисту Виталию Панкратову оплатить товар, взятый с прилавка. Тот 

17 мая 2013, 01:02
Адвокат Виталия Панкратова:

Адвокат Виталия Панкратова: "Медики не могут определить, умышленные удары или нет"

По второму кругу. Скандальное уголовное дело по факту драки со смертельным исходом в самарском магазине вернули прокурору для доследования. Такое решение принял сегодня Промышленный районный суд столицы региона. Напомним, конфликт вспыхнул из-за замечания о неоплаченной сушеной рыбе. Повторная экспертиза установила, 

18 марта 2013, 01:07
Дело Панкратова вернули на доследование

Дело Панкратова вернули на доследование

Дело Виталия Панкратова вернули на доследование. Суд Промышленного района Самары удовлетворил ходатайство прокуратуры. Это связано с результатами дополнительной судебно-медицинской экспертизы. Врачи пришли к выводу, что дважды судимый Виталий Панкратов убил рабочего подшипникового завода Александра Филиппова ударом ноги. В прокуратуре заявили, 

15 марта 2013, 12:32
В Самаре на месте очередного коммунального ЧП провалился мужчина

В Самаре на месте очередного коммунального ЧП провалился мужчина

Очередное крупное коммунальное ЧП в Самаре. В Советском районе без тепла могут остаться 244 объекта, среди которых 199 жилых домов, 8 детских садов и три больницы. Авария произошла на пересечении улиц Гагарина и Карбышева. Из-за сбоя в электроснабжении насосной станции 

8 февраля 2013, 11:31
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх