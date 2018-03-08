|
Брат забитого в магазине самарца: "Панкратов должен получить 15 лет"
|
20 мая 2013, 04:42
|
Срок ареста Виталия Панкратова продлен на 2 месяца
В суде Промышленного района Самары возобновились слушания по делу Виталия Панкратова. Напомним, в июле прошлого года в магазине на пересечении улиц Матросова и Ставропольской один из посетителей, Анатолий Филиппов, предложил 23-летнему таксисту Виталию Панкратову оплатить товар, взятый с прилавка. Тот …
|
17 мая 2013, 01:02
|
Адвокат Виталия Панкратова: "Медики не могут определить, умышленные удары или нет"
По второму кругу. Скандальное уголовное дело по факту драки со смертельным исходом в самарском магазине вернули прокурору для доследования. Такое решение принял сегодня Промышленный районный суд столицы региона. Напомним, конфликт вспыхнул из-за замечания о неоплаченной сушеной рыбе. Повторная экспертиза установила, …
|
18 марта 2013, 01:07
|
Дело Панкратова вернули на доследование
Дело Виталия Панкратова вернули на доследование. Суд Промышленного района Самары удовлетворил ходатайство прокуратуры. Это связано с результатами дополнительной судебно-медицинской экспертизы. Врачи пришли к выводу, что дважды судимый Виталий Панкратов убил рабочего подшипникового завода Александра Филиппова ударом ноги. В прокуратуре заявили, …
|
15 марта 2013, 12:32
|
В Самаре на месте очередного коммунального ЧП провалился мужчина
|
8 февраля 2013, 11:31