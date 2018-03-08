Брат забитого в магазине самарца: "Панкратов должен получить 15 лет" Наказать по всей строгости закона - с таким требованием обратился в этот понедельник к суду брат Анатолия Филиппова, до смерти забитого таксистом в самарском магазине. Напомним, инцидент произошел в июле прошлого года. Погибший предложил 23-летнему Виталию Панкратову (на фото из …