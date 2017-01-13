В Самаре многодетного отца судят за изнасилование несовершеннолетней обвиняют в изнасиловании школьницы в морге. По версии следствия, в октябре прошлого года днем на улице Запорожской он ударил 17-летнюю девушку … В пятницу, 13 января, в Советском районном суде Самары начинается процесс над многодетным отцом Евгением Самсоником, которогов изнасиловании школьницы в морге. По версии следствия, в октябре прошлого года днем на улице Запорожской он17-летнюю девушку