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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 января 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре многодетного отца судят за изнасилование несовершеннолетней

В Самаре многодетного отца судят за изнасилование несовершеннолетней

В пятницу, 13 января, в Советском районном суде Самары начинается процесс над многодетным отцом Евгением Самсоником, которого обвиняют в изнасиловании школьницы в морге. По версии следствия, в октябре прошлого года днем на улице Запорожской он ударил 17-летнюю девушку 
13 января 2017, 01:03
Убийство экс-полицейского сняли на видео в самарском кафе

Убийство экс-полицейского сняли на видео в самарском кафе

В Самаре задержан 36-летний мужчина, причастный к убийству бывшего полицейского Рустама Иваева. Экс-силовик получил смертельные ножевые ранения в шею и живот в ходе массовой драки в кафе «Старый замок». Инцидент произошёл в ночь на 8 января. По предварительным данным, Иваев, 

12 января 2017, 05:32
В Самаре суд повторно рассмотрит иск к заводу «Авиакор» на $5,3 млн

В Самаре суд повторно рассмотрит иск к заводу «Авиакор» на $5,3 млн

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд повторно рассмотрит иск украинского госпредприятия «Антонов» к самарскому заводу «Авиакор» о взыскании с последнего 5 млн 300 тысяч долларов роялти за использование товарного знака при производстве и поставках самолетов Ан-140. Такое сообщение появилось на сайте арбитража. 

12 января 2017, 05:23
Самарец получил 9 лет строгого режима за порнографию с участием детей

Самарец получил 9 лет строгого режима за порнографию с участием детей

39-летний житель Самары признан виновным в использовании несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов. Согласно материалам уголовного дела, мужчина проводил съемку у себя дома. В деле фигурирует 13 детей. По решению суда, самарец 9 лет проведет в колонии строгого режима, сообщили в 

12 января 2017, 04:19
Суд признал незаконным повышение тарифов на холодную воду в Самаре

Суд признал незаконным повышение тарифов на холодную воду в Самаре

Тарифы компании «Самарские коммунальные системы» на холодное водоснабжение и водоотведение признаны незаконными. Такое решение принял арбитражный суд Москвы по иску областного министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. В качестве ответчиков выступали СКС и Федеральная антимонопольная служба.

Напомним, с 1 октября стоимость кубометра 

11 января 2017, 05:38
В церковном приходе в селе Борское убит пенсионер

В церковном приходе в селе Борское убит пенсионер

В реабилитационном центре на территории православного прихода в селе Борское убит сторож. Его тело 9 января нашел один из сотрудников учреждения. По предварительной версии, 61-летнего мужчину убил ножом другой сторож. Конфликт якобы возник днем на почве распития спиртных напитков.
Оба 

10 января 2017, 02:56
В Москве украли коллекцию мужских часов стоимостью более 6 млн рублей

В Москве украли коллекцию мужских часов стоимостью более 6 млн рублей

В новогодние праздники из квартиры одного из домов в центре Москвы была украдена коллекция наручных мужских часов стоимостью более 6 миллионов рублей. Об этом рассказали российские СМИ со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД.
Преступление было совершено на улице Малой 

9 января 2017, 10:11
В Москве совершено еще одно ограбление банкомата с помощью газа

В Москве совершено еще одно ограбление банкомата с помощью газа

Сегодня в 4 часа ночи дерзкому нападению подверглось одно из отделений банка на Волоколамском шоссе. Неизвестный осуществил взрыв банкомата при помощи газа, что позволило грабителю похитить кассеты с деньгами и скрыться.
Факт взлома уже подтвержден правоохранительными органами Москвы. Похищены ли 

28 декабря 2016, 03:19
Новый год все пятеро обвиняемых в нападении на семью начальника отрадненской полиции проведут в СИЗО

Новый год все пятеро обвиняемых в нападении на семью начальника отрадненской полиции проведут в СИЗО

Сегодня в Самарском областном суде двое фигурантов попробовали оспорить меру пресечения, но сделать это им не удалось. 23-летний уроженец Узбекистана Эрнст Ятсуненко заверяет: непосредственно в избиении начальника отрадненской полиции Дмитрия Вашуркина и убийстве его жены в поселке Смышляевка в декабре 

26 декабря 2016, 07:18
В Самаре стартовал процесс над предполагаемым членом тольяттинской ОПГ Неверова

В Самаре стартовал процесс над предполагаемым членом тольяттинской ОПГ Неверова

Заседание проходило в закрытом режиме. Отец троих детей Алексей Скрипниченко в 2004-ом году, по версии следствия, застрелил другого участника ОПГ Константина Скурихина.
В этом же году вместе с подельниками рядом с проходной убил директора самарского завода им. Тарасова Олега Новикова. 

26 декабря 2016, 07:12
Оглашен приговор фигурантам громкого дела о заказном убийстве Андрея Еремеева

Оглашен приговор фигурантам громкого дела о заказном убийстве Андрея Еремеева

Оглашен приговор фигурантам громкого дела о заказном убийстве Андрея Еремеева, заместителя окружного атамана Самарского казачьего войска. 42-летний мужчина был застрелен рядом со своим домом во время утренней прогулки с собакой в январе 2015 года.
Исполнитель убийства Михаил Полатбеков был задержан 

23 декабря 2016, 04:16
В Самаре подозреваемого в изнасиловании 17-летней арестовали на два месяца

В Самаре подозреваемого в изнасиловании 17-летней арестовали на два месяца

9 октября около полудня на улице Запорожской неизвестный ударил 17-летнюю девушку бутылкой по голове, затащил в заброшенное здание и надругался. По подозрению в изнасиловании задержали 34-летнего местного жителя. 
19 октября 2016, 04:54
Самарец задушил бойфренда дочери проволокой, а разделал его тело ножовкой

Самарец задушил бойфренда дочери проволокой, а разделал его тело ножовкой

Сегодня Кировский районный суд Самары заключил под стражу дворника Александра Казаковцева, которого обвиняют в убийстве. По версии следствия, он поссорился с 49-летним бойфрендом своей дочери. Он был против их отношений и решил этот вопрос кардинальным образом - задушил гостя металлической 

6 октября 2016, 09:25
В Тольятти прошли аресты чиновников

В Тольятти прошли аресты чиновников

Прокуратура Самарской области сообщила о заключении под стражу до начала октября заместителя руководителя управления потребительского рынка мэрии Тольятти Александра Силинского и двух горожан Рафига Гусейнова и Зохраба Исмаилова. Под домашний арест попали ведущий специалист управления потребрынка Максим Мельников и Наджан 

16 августа 2016, 04:51
В Самаре арестовали общественника и московского адвоката

В Самаре арестовали общественника и московского адвоката

16,5 млн рублей - именно такую сумму с бизнесмена, по версии следствия, вымогали московский адвокат и самарский общественник за отмену судебного решения по налоговому спору.
1 августа 2016, 02:11
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