В эти минуты в Кировском районном суде решается вопрос об аресте подозреваемого в причастности к резонансному преступлению, совершенному в ночь на 8 января в кафе «Старый замок». Задержанный – 36-летний Владимир Оганесян.
Напомним, в ходе массовой драки в кафе получил смертельные ножевые ранения в шею и живот бывший полицейский Рустам Иваев. По предварительным данным, Иваев, который отдыхал в заведении с братом и супругой, сделал замечание группе посетителей, которые курили за столиком. Завязалась драка с использованием бутылок, посуды, а затем и холодного оружия. Экс-полицейский скончался от ножевых ранений до приезда скорой помощи, его брат госпитализирован.
Два слова о подозреваемом в убийстве. Владимир Оганесян женат, официального трудоустройства не имеет, работал на стройках. У него есть ребенок 2003 года рождения.
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