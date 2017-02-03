В России с 2017 года могут повысить тарифы в системе «Платон» Минтранс России хочет повысить тарифы в системе «Платон» уже в следующем году, подорожание будет проходить в несколько этапов, заявил глава ведомства Максим Соколов. По его словам, в текущем году государство изъяло из системы на 18 млрд рублей больше, чем она …