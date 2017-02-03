В эти минуты в резиденции губернатора проходит совещание "О ходе реализации программы "Безопасные и качественные дороги" с участием министра транспорта России Максима Соколова.
На развитие дорожной сети в регионах правительство страны выделило 30 млрд рублей. Наибольшая сумма - 1,8 млрд - поступит в Самарскую область. Кроме того, дополнительно еще 600 млн направят из федерального центра в этом году на строительство Фрунзенского моста, отметил Максим Соколов.
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