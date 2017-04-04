В блогах: конкурс самарская «Школьная Красавица» рассказал , что в Самаре на прошлой неделе прошёл финал очередного конкурса "Школьная Красавица". "Он проводится на уровне губернии уже около 10 лет! Несмотря на то, что конкурс детский, участницам и победительницам достаются действительно ценные подарки. И, что … Блогер masyom, что в Самаре на прошлой неделе прошёл финал очередного конкурса "Школьная Красавица". "Он проводится на уровне губернии уже около 10 лет! Несмотря на то, что конкурс детский, участницам и победительницам достаются действительно ценные подарки. И, что