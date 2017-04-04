В эти минуты в Самаре проходит каcтинг регионального этапа конкурса "Мисс "Русское радио". Экспертное жюри отберет самых ярких участниц для финала, который будет проходить в апреле. Его победительницы отправятся в Москву на Всероссийский финал. Кто попал в число счастливиц, расскажем в выпусках новостей на телеканале "Терра", а так же в программе "Все самое лучшее" и в эфирах "Русского радио" в Самаре.
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4 апреля состоится кастинг на конкурс «Мисс Русское Радио в Самаре»!
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3 апреля 2017, 12:41
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Конкурс «Мисс Русское Радио» снова в Самаре!
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24 марта 2017, 03:13
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В России может появиться отечественный аналог «Евровидения»
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24 марта 2017, 09:11
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Самарцам предложили придумать дизайн для новой турбазы
В Самаре объявили конкурс на «сказочно-былинное» оформление новой турбазы, которую построят в селе Богдановка Нефтегорского района. Креативного исполнителя ищет управление культуры и молодежной политики райадминистрации для одного из местных крестьянско-фермерских хозяйств. Домики собираются построить в лесной зоне на берегу реки …
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23 марта 2017, 05:03
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В блогах: конкурс самарская «Школьная Красавица»
Блогер masyom рассказал, что в Самаре на прошлой неделе прошёл финал очередного конкурса "Школьная Красавица". "Он проводится на уровне губернии уже около 10 лет! Несмотря на то, что конкурс детский, участницам и победительницам достаются действительно ценные подарки. И, что …
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22 марта 2017, 10:10
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Телерадиокомпания "ТЕРРА" и "Русское радио" в Самаре объявляют отборочный тур международного конкурса "Мисс Русское Радио"
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7 февраля 2017, 05:51
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Мисс «Русское Радио - Самара» получила в Москве новый титул
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17 июня 2015, 11:39