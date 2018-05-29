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Новый пляж для маломобильных граждан откроют в Самаре

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В Самаре перекроют дороги у набережной. Временное ограничение движения транспорта в связи с проведением Всероссийского полумарафона «ЗаБег». В воскресенье, 20 мая, с шести часов утра до 14:30 движение транспорта в центре города будет ограничено на следующих участках: по улице Максима 

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Баскетбольная команда Дмитрия Азарова победила в «Матче звезд» в Самаре

Баскетбольная команда Дмитрия Азарова победила в «Матче звезд» в Самаре

В Самаре в среду, 14 марта, состоялся баскетбольный «Матч звезд». Эта игра стала главным событием фестиваля баскетбола «Звезды в Самаре», который прошел на паркете «МТЛ Арены». В красной форме выступили врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров,  заместитель председателя правления «Роснано» 
15 марта 2018, 01:52
Список самарских улиц, которые перекроют на время проведения «ВолгаФеста»

Список самарских улиц, которые перекроют на время проведения «ВолгаФеста»

В Самаре в связи с проведением межрегионального фестиваля набережных «ВолгаФест» и праздничными мероприятиями, посвященными Дню России, временно ограничат движение транспорта.

Для проезда транспорта (кроме машин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и техники со спецпропусками ГИБДД) будет закрыт Волжский проспект 
9 июня 2017, 09:50
В День России центром праздничных торжеств в Самаре станет вторая очередь Набережной

В День России центром праздничных торжеств в Самаре станет вторая очередь Набережной

Там с 11-го по 12-е июня пройдет Межрегиональный фестиваль «ВолгаФест». Посетителей будут развлекать сразу на двух сценах. В рамках музыкальной программы выступят более 20 коллективов из Самары, Белоруссии и Германии.
11 июня в 19.30 на главной сцене выступят Владимир Аветисян 

8 июня 2017, 04:53
Волгафест - 2017 пройдёт у речного вокзала и на острове Поджабный

Волгафест - 2017 пройдёт у речного вокзала и на острове Поджабный

В 2016 году фестиваль посетили более 30 тысяч человек. Правительство Самарской области потратило на его проведение порядка 19 миллионов рублей.
Участие в масштабном двухдневном празднике приняли творческие коллективы Москвы, Санкт-Петербурга, Саранска, Ижевска, делегация из китайского города Чунцин. Большой популярностью пользовалась 

6 июня 2016, 12:25
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