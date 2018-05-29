2 и 3 июня в Самаре пройдет традиционный фестиваль набережных «ВолгаФест». Праздник развернется на второй очереди набережной. В этом гуду главной темой фестиваля станет будущее. Организаторы предложат гостям взглянуть на то, как будет выглядеть Самара в 2081 году.
Набережная будет разделена на три футуристические площадки: "ПалеоПляж", "Волг-Конг" и "Объект №0". В каждой из них будет подготовлена своя развлекательная программа. На набережной будет возведено более десятка арт-объектов, самым значительным из которых станет огромный картонный маяк “Фара-Фара” от французского художника Оливье Гростета.
В рамках фестиваля пройдут выступления музыкальных коллективов, шоу воздушных змеев и многое другое.
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