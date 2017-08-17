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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Подробности визита замминистра образования и науки России в школу в Южном городе

Подробности визита замминистра образования и науки России в школу в Южном городе

В Южном городе накануне встречали заместителя министра образования и науки России Татьяну Синюгину. Она побывала в новой школе, которая откроет свои двери уже 1 сентября. Строительство обошлось в 727 млн рублей. Львиная часть средств поступила из федерального бюджета.
Школа в 

17 августа 2017, 05:55
В новую школу Южного города заглянула замминистра образования России

В новую школу Южного города заглянула замминистра образования России

Накануне в Самару с рабочим визитом приезжала замминистра образования и науки России Татьяна Синюгина. Она принимала участие в традиционной августовской конференции педагогов и посещала новую школу, построенную в Южном городе.
Учреждение готово к открытию, работы обошлись почти в миллиард рублей. 

17 августа 2017, 12:45
В Тольятти появится

В Тольятти появится "Немов-центр"

Речь идет о межрегиональной спортивной площадке для проведения занятий по гимнастике и соревнований любого уровня. Проект строительства обсудили губернатор Николай Меркушкин и мэр Автограда Сергей Анташев.
По концепции в трех уровнях здания будет организован единый зал. Его высота - 21 

16 августа 2017, 01:26
Какое жилье выгоднее покупать и продавать: о тенденциях строительного рынка Самары

Какое жилье выгоднее покупать и продавать: о тенденциях строительного рынка Самары

В Самаре снижаются темпы строительства жилья. Если в прошлом году в эксплуатацию ввели 804 тысячи квадратных метров, то в этом планируют всего 750 тысяч - это в общей сложности 54 объекта. Эксперты связывают это с изменениями в сфере разграничения полномочий 

9 августа 2017, 01:03
В Самаре проходит чемпионат бетона и арматуры

В Самаре проходит чемпионат бетона и арматуры

В Самаре готовятся к встрече известных футболистов и болельщиков со всего мира. 4 тысячи кубов бетона и 50 тонн арматуры уже ушло на строительство дорожной развязки на улице Демократической. Сейчас все опоры залиты, ведется монтаж пролетов. Возведение этого путепровода - 

27 июля 2017, 04:51
КуАЗ участвует в новом проекте на 11 миллиардов рублей

КуАЗ участвует в новом проекте на 11 миллиардов рублей

«Куйбышевазот» примет участие в строительстве нового завода в Тольятти за почти 11 миллиардов рублей, говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации. Совет директоров химического гиганта принял решение о приобретении 68-процентой доли в уставном капитале компании «Волгаферт» - совместного предприятия, 

17 июля 2017, 05:05
Школы отдадут другим

Школы отдадут другим

Глава Минобрнауки Ольга Васильева объявила о начале масштабной реформы - в ближайшем будущем школы начнут передавать от муниципальных властей региональным. По словам министра, сейчас эти образовательные учреждения находятся вне государственной опеки и заботы, нынешняя система неэффективна и требует перемен, в 

7 июля 2017, 12:49
Сухой закон: Областное правительство ввело полный запрет на продажу алкоголя в день выпускных вечеров - 23 июня

Сухой закон: Областное правительство ввело полный запрет на продажу алкоголя в день выпускных вечеров - 23 июня

Сухой закон: правительство Самарской области ввело полный запрет на розничную продажу алкоголя в день выпускных вечеров - 23 июня
Кроме того, 24-го числа спиртное не будут продавать и в поселке Прибрежный - это связано с проведением в том районе молодежного 

22 июня 2017, 12:04
В самарском детсаду не докладывали еду: дети оставались голодными

В самарском детсаду не докладывали еду: дети оставались голодными

Прокуратура Советского района осуществила выездную проверку 182-го муниципального детского сада. На работу дошкольного учреждения пожаловались родители.
 
Как оказалось, на территории садика не было никаких знаков, запрещающих курение, рядом со служебным входом была обнаружена консервная банка с бычками. При этом 
5 декабря 2016, 11:11
Дополнительное распределение в детсады Самары пройдет 5 декабря

Дополнительное распределение в детсады Самары пройдет 5 декабря

В понедельник, 5 декабря, в Самаре пройдет дополнительное распределение в детсады, сообщили в городской администрации. Родителям рекомендовали до 3 декабря повторно сверить данные, указанные в заявлении на сайте es.asurso.ru. Для внесения изменений нужно обращаться в МФЦ.

Информацию о свободных 
1 декабря 2016, 01:48
В Самаре работники детсадов получат дополнительно по 12-13 тысяч рублей

В Самаре работники детсадов получат дополнительно по 12-13 тысяч рублей

Сегодня, 2 декабря, об этом на встрече с министром образования и науки Владимиром Пылевым сообщил глава Самары Олег Фурсов. На выплаты сотрудникам дошкольных учреждений из бюджета направят 76 миллионов рублей. Каждый из 4 тысяч воспитателей получит по 12-13 тысяч рублей. 
2 декабря 2015, 04:25
В Самаре до конца года обещают открыть 6 детсадов на 525 мест

В Самаре до конца года обещают открыть 6 детсадов на 525 мест

Новые учреждения начнут работу на улице Дальней, в Молодежном переулке и в поселке Мехзавод, сообщает мэрия. По прогнозам чиновников, в городе ожидается рост рождаемости минимум на 400 человек ежегодно. Чтобы не допустить образования новой очереди, необходимо создавать каждый год не 
17 ноября 2015, 01:18
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