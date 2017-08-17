Какое жилье выгоднее покупать и продавать: о тенденциях строительного рынка Самары В Самаре снижаются темпы строительства жилья. Если в прошлом году в эксплуатацию ввели 804 тысячи квадратных метров, то в этом планируют всего 750 тысяч - это в общей сложности 54 объекта. Эксперты связывают это с изменениями в сфере разграничения полномочий …