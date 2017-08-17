В этом году на строительство соцобъектов: школ, детсадов и поликлиник в новых микрорайонах, где строится жилье эконом-класса, из федерального и регионального бюджетов будет выделено в общей сложности 2 миллиарда рублей.
В этот четверг увидеть, как расходуются эти деньги, в Самару приехал зам министра строительства России Никита Стасишин. Свой визит в Самарскую область зам главы федерального минстроя Никита Стасишин начал с инспекции строящейся территории Кошелев проекта. Здесь возводится школа почти на 1400 мест, она будет соответствовать самым передовым стандартам. В Крутых ключах проживают более 80 тысяч человек, а в следующем году будет 100 с лишним. Эта цифра сопоставима с численностью населения в Новокуйбышевске. Социальные учреждения тут жизненно необходимы. 63-й регион один из самых активных участников федеральной целевой программы «Стимулирование программы развития жилищного строительства». В ее рамках в 2017 году в губернию поступило 2 миллиарда рублей. Именно на эти деньги строятся школы, детские сады и поликлиники.
Никита Стасишин, зам. министра строительства РФ
«Здесь нет ни копейки какой-то сверхсметы, чего-то заложено. Здесь застройщик не зарабатывает на этих объектах, потому что они прошли государственные экспертизы - по нашим программам только эффективные проекты. Сам губернатор понимает, что ему это нужно и важно для его жителей, поэтому таким субъектам мы будем помогать по мере выделения средств».
В рамках федеральной программы в здесь уже введена в эксплуатацию автодорога протяженностью 13 километров. Она должна разгрузить Московское шоссе и трассу М-5.
Владимир Кошелев, председатель Совета директоров корпорации "Кошелев"
«Мы строем одновременно 2 детских сада, 2 школы - обращаем внимание на просьбы наших жителей, то что большое количество людей к нам заезжает сейчас в новые очереди и мы может быть переформатируем Постараемся приложить максимум усилий и одну из школ построить в этом году».
Всего в губернии при помощи федеральной программы стимулирования в этом году будет введено в эксплуатацию более 600 тысяч кв. метров жилья. Для сравнения всего в годовом плане чуть меньше двух миллионов кв. метров.
Александр Баландин, министр строительства Самарской области
«Объем строительства согласно этой программе, стимулирования жилищного строительства - он масштабен. Грандиозная поддержка со стороны правительства Российской Федерации нам еще добавили в этот стимул еще 6 объектов, которые в этом году будут заложены, частично построены и будут переходящими на следующий год. Мы получаем полностью обустроенную территорию со всеми необходимыми социальными объектами эта поддержка и нацеленность губернатора именно в этой программе, она, конечно, значительно важна и особенно эффективна».
По программе стимулирования минстроем Самарской области собраны документы на строительство 14 объектов. По предварительным подсчетам, федеральное финансирование в 2018-м превысит 2 миллиарда рублей.
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