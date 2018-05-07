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Материалы по теме:

Появилось новое расписание парома из Самары в Рождествено

Появилось новое расписание парома из Самары в Рождествено

В Самаре с понедельника, 7 мая, внесены изменения в расписание по грузопассажирскому маршруту по Волге Октябрьский спуск – Рождествено. Число рейсов увеличено. С понедельника по четверг паром будет совершать по четыре рейса в день, а по пятницам  и по воскресеньям 
7 мая 2018, 02:43
Появился проект нового скейт-парка для Струковского сада Самары

Появился проект нового скейт-парка для Струковского сада Самары

В Самаре в Струковском 
7 мая 2018, 01:53
К ЧМ-2018 шампунем будут вымыты улицы Самары

К ЧМ-2018 шампунем будут вымыты улицы Самары

В Самаре в июне к ЧМ-2018 улицы города будут вымыты шампунем, сообщили чиновники мэрии. Коммунальщики уже перешли на летнее сожержание улично-дорожной сети. Каждый день на городские дороги выводят 16 единиц вакуумно-подметальной техники и 15 единиц поливочно-моечной. Для более эффективной очистки проезжей 

4 мая 2018, 03:01
15 мая пройдет распределение свободных мест в детсадах‍ Самары

15 мая пройдет распределение свободных мест в детсадах‍ Самары

В Самаре 15 мая будет проводиться распределение свободных мест в муниципальных детских садах на новый 2018-2019 учебный год. Информация о свободных на 15 мая местах будет опубликована на странице городского департамента образования в разделе «Департамент информирует» по ссылке: http://samadm.ru/authority/the_department_of_education/

Родителям, для 

4 мая 2018, 12:46
Новые речные маршруты открыли в Самаре с 4 мая

Новые речные маршруты открыли в Самаре с 4 мая

В Самаре в навигацию 2018 года с 4 мая открыли новые речные маршруты по Волге: Самара – Шелехметь, Осипенко - Гаврилова Поляна, Осипенко - Зеленая Роща. С 5 мая суда начнут перевозить пассажиров по маршруту Самара-Зольное. А на Проран и 
4 мая 2018, 10:45
Конкурс на проект новой очереди набережной объявят в Самаре

Конкурс на проект новой очереди набережной объявят в Самаре

В Самаре может появиться новая набережная. Соответствующий вопрос обсуждался 26 апреля на градостроительном совете. Планируется, что объект разместится между бассейном ЦСКА и улицей Вилоновской. Участники совета сошлись во мнении о необходимости проведения открытого конкурса по выбору лучшего проекта.

«Новую очередь набережной 

27 апреля 2018, 08:41
Градостроительный совет впервые с 2014 года собрали в Самаре

Градостроительный совет впервые с 2014 года собрали в Самаре

В Самаре 23 апреля возобновил свою работу Градостроительный совет региона. Его собрали на заседание впервые с 2014 года.

Градостроительный совет Самарской области последний раз собирался четыре года назад. Тогда орган практически не влиял на строительную политику в регионе и носил во 

25 апреля 2018, 12:01
Порушенную тротуарную плитку в этом месяце восстановят в Самаре

Порушенную тротуарную плитку в этом месяце восстановят в Самаре

В Самаре в этом месяце восстановят порушенную тротуарную плитку. Этот вопрос в понедельник, 9 апреля, обсудили в мэрии на еженедельном совещании, которое провела глава Самары Елена Лапушкина. Главной темой стал месячник по благоустройству. С особым вниманием нужно отнестись к устранению 
10 апреля 2018, 10:07
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