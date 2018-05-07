В Самаре полным ходом идут работы по высадке цветов. Сейчас основные усилия специалистов направлены на украшение гостевых маршрутов. Как рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Андрей Семенов, там все готово уже на 75%. Полностью завершить работы планируется к 9 мая. После этого красоту начнут наводить и на других улицах города. В целом же количество цветов в Самаре в этом году вырастет на 20%.
Также будет увеличено количество вазонов и кашпо. Часть из них уже установлена в сквере Победы, в сквере Устинова, в сквере Героев 21-ой Армии, возле музея «Самара космическая» и вдоль проезжей части по Волжскому проспекту.
Число топиарных фигу, установленных в областном центре, вырастет вдвое – до 60 штук. Профильный департамент заказал 20 новых растительных сооружений: 8 скульптур «Самара в сердце» и 12 на футбольную тематику. Это скульптуры «Летящий мяч», «Мяч и волна», «Бутса с мячом» и «Матрешки»», сообщает пресс-служба горадминистрации.
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