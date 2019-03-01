План по вводу жилья в Самарской области пересмотрен. Если в 2019 году застройщики должны сдать там 1,986 кв. м площадей, то уже в 2024-м должно быть введено в эксплуатацию 2,7 млн кв. м. А всего за 5 лет в 63-м регионе должно быть введено свыше 14 млн кв. м жилья. О проблемных вопросах отрасли поговорили на совещании ведущие девелоперы губернии, представители министроя и банковского сектора.
Еще одна проблема - судьба аварийного фонда. В этом году необходимо расселить почти 30 тыс. кв. метров аварийного жилья. Это в 5 раз больше, чем в 2018 году. Основной город - Самара. А всего за 5 лет под расселение должно попасть свыше 300 тыс. кв. метров аварийного фонда. Об этом заявил руководитель министроя Самарской области Евгений Чудаев.
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