По итогам мая 2014 года в Самаре средняя цена одного квадратного метра жилья на вторичном рынке недвижимости составила 61 тысячу рублей. За месяц она выросла на 1,16%. При мониторинге учитывались только многоквартирные дома.

Наиболее дорогой «метр» традиционно в Самарском и Ленинском …