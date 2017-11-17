Автомобилем Lada можно будет управлять со смартфона Скачать телематическую систему Lada Connect можно будет в Интернете. Информация об этом появилась в онлайн-магазине Google Play. Но пока он тестируется в закрытом режиме. Впервые о мобильном приложении для дистанционного управления машиной представители АвтоВАЗа рассказали в прошлом году на Московском …