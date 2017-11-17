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Материалы по теме:

Lada Granta оснастят системой дистанционного управления

Lada Granta оснастят системой дистанционного управления

Автомобили АвтоВАЗа, оснащенные системой дистанционного управления Lada Connect, появятся в 2018 году, пишут «Ведомости». С помощью приложения, разработанного «Лабораторией умного вождения», можно будет удаленно (со смартфона или компьютера) запускать двигатель, открывать двери, включать фары, отслеживать местонахождение и состояние авто 
13 ноября 2017, 08:04
Выпускать Lada Vesta продолжат в Ижевске

Выпускать Lada Vesta продолжат в Ижевске

Производство Lada Vesta останется в Ижевске, выпуск машины не перенесут на тольяттинский конвейер.

«Таких планов нет, вопрос даже не рассматривается», - заверили в директорате проекта, сообщает портал detali-avto.

Напомним, производство моделей из перспективного вазовского семейства началось в 
9 ноября 2017, 03:40
В Самаре 14-летний школьник с другом украли за ночь 2 машины

В Самаре 14-летний школьник с другом украли за ночь 2 машины

14-летний школьник и его 19-летний «друг» стали подозреваемыми в кражах двух автомобилей. Оба преступления были совершены в Самаре за одну ночь. Старший юноша – житель Самарской области, ранее был судим за автоугон, сообщили в полиции.
8 ноября 2017, 12:57
В российской столице появится первый каршеринг с автомобилями LADA

В российской столице появится первый каршеринг с автомобилями LADA

В столице РФ запланирован запуск "бюджетного" каршеринга. Как сообщают отечественные агентства, оператор "Карусель" собирается использовать российские модели LADA Granta, что заметно удешевит услугу повременной аренды машин.  Скорее всего, компания будет приобретать LADA Granta в сборке Comfort. Эти транспортные средства имеют 

2 ноября 2017, 03:12
Автоконцернам придумали награду за локализацию производства

Автоконцернам придумали награду за локализацию производства

Минпромторг России намерен стимулировать автоконцерны увеличивать локализацию производства. Наградой за это станет допуск к программам господдержки автопрома. В настоящее время ведомство совместно с экспертами отрасли разрабатывает набор минимально необходимых технологических операций для признания выпущенными в России ключевых автомобильных узлов - 

27 октября 2017, 08:02
Автомобилем Lada можно будет управлять со смартфона

Автомобилем Lada можно будет управлять со смартфона

Скачать телематическую систему Lada Connect можно будет в Интернете. Информация об этом появилась в онлайн-магазине Google Play. Но пока он тестируется в закрытом режиме. Впервые о мобильном приложении для дистанционного управления машиной представители АвтоВАЗа рассказали в прошлом году на Московском 

6 октября 2017, 02:48
«Лады» отвоевывают рынок

«Лады» отвоевывают рынок

АвтоВАЗ по итогам июля продал 26,5 тысячи моделей Lada. Это на 22 процента больше аналогичного прошлогоднего показателя, говорится в отчете компании. Всего с начала года тольяттинский завод реализовал почти 167 тысяч Lada, что на 14 процентов превышает результат первых семи 

9 августа 2017, 11:57
Как могла бы выглядеть современная версия первого отечественного минивэна?

Как могла бы выглядеть современная версия первого отечественного минивэна?

Независимый портал Колеса.ру опубликовал смоделированные фотографии автомобиля “Lada Надежда” от независимых дизайнеров.

Именно так мог бы выглядеть автомобиль по версии авторов, если бы его не сняли с производства в 2006 году. “Lada Надежда” вошла в историю российского автомобилестроения, став первым минивэном отечественного 

31 июля 2017, 11:19
Европейская халява: Роуминг в Евросоюзе стал бесплатным

Европейская халява: Роуминг в Евросоюзе стал бесплатным

В государствах Евросоюза сегодня начал работать закон об отмене международного роуминга. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал этот день историческим.
Накануне Еврокомиссия выступила со специальным заявлением. Теперь европейцы, разъезжающие в пределах ЕС, получили возможность звонить, писать и общаться посредством мобильных устройств 

15 июня 2017, 12:14
Европейцы резко начали скупать «Лады»

Европейцы резко начали скупать «Лады»

Продажи автомобилей «Лада» в Евросоюзе растут четвертый месяц подряд. С начала года в странах Старого Света реализовано уже свыше полутора тысяч машин. Это на 52% больше, чем за три месяца прошлого года, сообщает агентство «Автостат». Стремительный рост, по мнению экспертов, 

29 мая 2017, 01:37
Евросоюз пожаловался в ВТО на поддержку АвтоВАЗа

Евросоюз пожаловался в ВТО на поддержку АвтоВАЗа

По версии еврочиновников, власти России выделяют субсидии только собственным производителям машин.
В результате российские автомарки находятся в более выгодном положении, чем импортные, уверены в ЕС. В Минэкономразвития уже заявили, что претензии европейцев безосновательны - никаких льгот российские заводы не получают, 

26 октября 2016, 05:51
В России могут начать уничтожать контрабандную одежду из Евросоюза

В России могут начать уничтожать контрабандную одежду из Евросоюза

С таким предложением к президенту Владимиру Путину обратилась Ассоциация текстильщиков страны. В организации считают, что радикальную меру следует применять по отношению к изделиям, задержанным на границе или обнаруженным на рынках и в торговых сетях.

Чаще всего в страну незаконно 
21 августа 2015, 04:00
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