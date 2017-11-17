В Евросоюзе пятый месяц подряд растут продажи автомобилей Lada. По данным агентства «Автостат», в октябре текущего года там было реализовано 450 новых машин тольяттинского завода. Это на 23 процента больше, чем за тот же период годичной давности. При этом в прошлом месяце моделей Lada в ЕС было продано почти на 50 штук больше, чем в сентябре. Всего же с января объем реализации вазовских авто превысил 4 тысячи 200 экземпляров, показав рост на 29 процентов. В этом году Lada появились на рынках Австрии, Болгарии, Венгрии, Литвы и Германии. Наибольшей популярностью среди европейских покупателей пользуется седан Vesta.
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Производство Lada Vesta останется в Ижевске, выпуск машины не перенесут на тольяттинский конвейер.
«Таких планов нет, вопрос даже не рассматривается», - заверили в директорате проекта, сообщает портал detali-avto.
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9 ноября 2017, 03:40
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Именно так мог бы выглядеть автомобиль по версии авторов, если бы его не сняли с производства в 2006 году. “Lada Надежда” вошла в историю российского автомобилестроения, став первым минивэном отечественного …
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В государствах Евросоюза сегодня начал работать закон об отмене международного роуминга. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал этот день историческим.
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15 июня 2017, 12:14
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Европейцы резко начали скупать «Лады»
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29 мая 2017, 01:37
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