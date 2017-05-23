В самарский клуб «Крылья Советов» на пост ген.директора может прийти Денис Маслов, который сейчас работает исполнительным директором пермского "Амкара". В этом случае велика вероятность, что тренировать команду будет Гаджи Гаджиев. У него как раз истекает срок контракта с «Амкаром». Впрочем, у этих специалистов есть условие, при котором они приедут в Самару - это обязательная смена менеджмента "Крыльев". Об этом сегодня пишут федеральные СМИ. И Маслов, и Гаджиев ранее уже работали с «Крыльями».
Первый пришел осенью 2011 года, но был уволен в 2014-м, когда самарцы впервые вылетели из элитного дивизиона. Гаджиев дважды тренировал "Крылья": с 2003 по 2006 год и с декабря 2012-го по август 2013-го. В 2004-м самарские футболисты под руководством Гаджиева заняли третье место в чемпионате России. Этот лучший результат в истории клуба. Кроме того, в тот же год "Крылья" вышли в финал Кубка России.
После воскресного поражения и вылета из элитного дивизиона самарцы взяли двухнедельную паузу. К новому сезону они начнут готовиться 8 июня. При этом в составе клуба могут произойти серьезные изменения. У тринадцати игроков закончились трудовые соглашения. Это Александр Зуев, Жозе Надсон, Виталий Шильников, Сергей Ткачев, Сандро Цвейба, Джанни Бруно, Берат Садик, Иван Таранов, Георгий Зотов, Евгений Конюхов, Артем Громов, Александр Глеб и Кристиан Паскуато.
|
Крылья Советов - Зенит: удаление вратаря, гол в свои ворота и 2 пенальти
|
12 мая 2017, 06:02
|
Меры безопасности во время проведения Кубка конфедерации и чемпионата мира по футболу будут серьезно ужесточены
Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Ограничения и запретные зоны установят для воздушного и водного транспорта, автобусам, не осуществляющим регулярные перевозки и не оборудованным системой ЭРА-ГЛОНАСС ограничат въезд в города проведения мундиаля. Граждане России, приезжающие в эти населенные пункты будут …
|
10 мая 2017, 05:58
|
Ветераны ФК «Крылья Советов» победили на «Самара-Арене» 3:0
|
3 мая 2017, 03:41
|
«Крылья Советов» уже в зоне вылета
После поражения «Арсеналу», «Крылья Советов» опустились на предпоследнее 15 место в турнирной таблице премьер-лиги и, таким образом, оказались в зоне прямого вылета из элиты российского футбола.
Как уже сообщала «ТЕРРА», матч состоялся в Туле в среду, 26 апреля. …
|
27 апреля 2017, 10:53
|
«Крылья Советов» настроят на последнюю игру
|
24 апреля 2017, 01:11
|
«Крылья Советов» - «Рубин» - 0:0
|
23 апреля 2017, 05:47
|
Тренера «Крыльев Советов» дисквалифицировали, и самарцы выиграли
|
17 апреля 2017, 11:11