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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Крылья Советов - Зенит: удаление вратаря, гол в свои ворота и 2 пенальти

Крылья Советов - Зенит: удаление вратаря, гол в свои ворота и 2 пенальти

На третьем поле стадиона Металлург завершился матч между молодёжными составами клубов.
Игра получилась обоюдоострая. На 3 минуте полузащитник самарцев Никита Киреев обыграл двух защитников соперника, вышел один на один с вратарём, но пробил прямо в него. А уже на 8 

12 мая 2017, 06:02
Меры безопасности во время проведения Кубка конфедерации и чемпионата мира по футболу будут серьезно ужесточены

Меры безопасности во время проведения Кубка конфедерации и чемпионата мира по футболу будут серьезно ужесточены

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Ограничения и запретные зоны установят для воздушного и водного транспорта, автобусам, не осуществляющим регулярные перевозки и не оборудованным системой ЭРА-ГЛОНАСС ограничат въезд в города проведения мундиаля. Граждане России, приезжающие в эти населенные пункты будут 

10 мая 2017, 05:58
Ветераны ФК «Крылья Советов» победили на «Самара-Арене» 3:0

Ветераны ФК «Крылья Советов» победили на «Самара-Арене» 3:0

Самарскому футбольному клубу «Крылья Советов» 3 мая исполнилось 75 лет. В этот день в 1942 году команда Куйбышевского авиазавода провела свой первый матч.
У одного из самых популярных клубов России есть не только богатая история, но и новые перспективы. Ветераны 

3 мая 2017, 03:41
«Крылья Советов» уже в зоне вылета

«Крылья Советов» уже в зоне вылета

После поражения «Арсеналу», «Крылья Советов» опустились на предпоследнее 15 место в турнирной таблице премьер-лиги и, таким образом, оказались в зоне прямого вылета из элиты российского футбола.

Как уже сообщала «ТЕРРА», матч состоялся в Туле в среду, 26 апреля. 
27 апреля 2017, 10:53
«Крылья Советов» настроят на последнюю игру

«Крылья Советов» настроят на последнюю игру

Матч футбольного клуба «Крылья Советов» против казанского «Рубина» собрал в воскресенье на стадионе «Металлург» свыше 7,5 тысячи зрителей.

Вадим Скрипченко оставил победный состав неизменным - на поле вышли все игроки, которые со счетом 3:1 вчистую переиграли «Анжи» в Дагестане. Только вот 

24 апреля 2017, 01:11
«Крылья Советов» - «Рубин» - 0:0

«Крылья Советов» - «Рубин» - 0:0

«Крылья Советов» и «Рубин» сыграли вничью в матче 24-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Самаре на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 0:0.
 
В первой половине матча обе команды были близки к тому, чтобы открыть счёт, но сделать 
23 апреля 2017, 05:47
Тренера «Крыльев Советов» дисквалифицировали, и самарцы выиграли

Тренера «Крыльев Советов» дисквалифицировали, и самарцы выиграли

«Крылья Советов» в двадцать третьем туре впервые добились выездной победы в текущем чемпионате Российской футбольной Премьер-лиги. Успех в Каспийске в поединке с прямым конкурентом, «Анжи», вернул самарцев в борьбу за позицию, которая позволит сохранить место в элите отечественного футбола без 
17 апреля 2017, 11:11
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