Областному Фонду капитального ремонта не хватает денег на выполнение программы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов в рамках реализации мероприятий по подготовке города Самара к проведению ЧМ-2018. Для ее реализации некоммерческая организация объявила тендер на открытие кредитной линии объемом 150 миллионов рублей на 24 месяца под 11% годовых. Таким образом, всего на обслуживание займа предполагается потратить 22 миллиона 687 тысяч рублей. Заявки на конкурс принимаются до 10 августа. Сам аукцион состоится 14 августа.
Напомним, это не первая попытка некоммерческой организации получить заем для выполнения капитального ремонта домов в рамках подготовки Самары к проведению ЧМ-2018. Однако, пока желающих предоставить деньги Фонду найти не удалось.
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