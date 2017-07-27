6
28
01
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
6 + 13 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Россияне переходят с наличных на пластик

Россияне переходят с наличных на пластик

В России за последние три года почти вдвое выросло число граждан, которые оплачивают покупки с помощью банковских карт. На сегодняшний день фактически треть населения предпочитает такой способ расчетов. Об этом говорится в отчете Национального агентства финансовых исследований. В настоящее время 

27 июля 2017, 01:26
Одинокая девушка из Самары вошла в топ самых сексуальных в России

Одинокая девушка из Самары вошла в топ самых сексуальных в России

Объявлены предварительные результаты конкурса Miss Maxim 2017. В десятку самых сексуальных девушек страны попала жительница Самары Алена Елизарова. В блиц-опросе саму себя она презентовала так: «спортсменка, комсомолка и просто красавица». Отметила, что пока что одинока. В 2014 году завоевала золотую 
20 июля 2017, 04:25
Сколько денег отнесли в самарские банки?

Сколько денег отнесли в самарские банки?

Самарские банки подвели итоги работы в июне. Судя по опубликованной ими отчетности, вклады по-прежнему пользуются популярностью и жители губернии положили на свои счета больше средств, чем сняли. В лидерах по объему вкладов остается «АктивКапитал Банк» ему доверили более 22 миллиардов 
20 июля 2017, 09:35
В самарской квартире начался дождь: жительница передает привет Фонду капремонта

В самарской квартире начался дождь: жительница передает привет Фонду капремонта

Самарчанка Юлия Волгина пожаловалась в "Фейсбуке" на региональный Фонд капремонта. "Вчера мою квартиру затопило. Оказалось, прорвало трубу отопления на чердаке. Новую, к слову, трубу. В управляющей компании меня сразу же отфутболили в Фонд, потому что заказы на капремонт идут через 
20 июля 2017, 09:08
У самарцев хотят забрать 200 миллионов рублей в Фонд капремонта

У самарцев хотят забрать 200 миллионов рублей в Фонд капремонта

В Самарской области региональный Фонд капремонта начал предъявлять иски злостным неплательщикам. Претензии на общую сумму более 115 миллионов рублей предъявлены 16 000 должников. 365 исков предназначены юридическим лицам, вместе с ними сумма долга достигает 200 миллионов рублей.

Те, кто получат под роспись 

19 июля 2017, 01:59
Более 120 миллионов рублей разойдутся по самарским дворам

Более 120 миллионов рублей разойдутся по самарским дворам

Мэрия Самары объявила два аукциона по поиску подрядчиков для ремонта дворовых территорий и проездов к ним. Общая цена контракта - 121 млн рублей, выполнить работы нужно до 31 октября. Деньги выделяются из городского и областного бюджетов в рамках реализации программы 

19 июля 2017, 10:21
Когда самарцам начнут начислять невидимые деньги?

Когда самарцам начнут начислять невидимые деньги?

Заем вскоре можно будет получить и в биткоинах. Правила работы банков на кредитном рынке России ждет очередная реформа. Комитет Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал принять во втором чтении законопроект с блоком поправок по финансовым сделкам в Гражданский кодекс. 

17 июля 2017, 05:32
Успей выиграть приз: «ТЕРРА» наградила нового победителя конкурса по «Игре престолов»!

Успей выиграть приз: «ТЕРРА» наградила нового победителя конкурса по «Игре престолов»!

Новым победителем конкурса «По следам белых ходоков», посвященного сериалу «Игра престолов» на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ», стал Сергей Торгов. Он получил подарочный сертификат в Дом новой культуры ART&FACT на 1500 рублей.

Напомним, каждое воскресенье июля на канале «ТЕРРА 
11 июля 2017, 04:34
От будущего главы Советского района требуют закрыть счета за границей

От будущего главы Советского района требуют закрыть счета за границей

В Советском районе Самары объявили конкурс на замещение должности главы районной администрации. Уже начался прием документов от соискателей. Соответствующая информация опубликована на сайте совета депутатов Советского внутригородского района.  К кандидатам следующие требования: необходимо быть гражданином РФ, предоставить диплом о высшем 
11 июля 2017, 02:55
Покажи свое фото в бикини всем и выиграй полгода фитнеса!

Покажи свое фото в бикини всем и выиграй полгода фитнеса!

Радиостанция «DFM в Самаре» представляет: конкурс «МИСС БИКИНИ 2017». Покажи свою фотку в бикини всем! Регистрируйся на нашем сайте и отправляй заявку прямо сейчас! Нужно успеть до 10 августа – в этот день стартует голосование. Подведение итогов состоится 11 сентября. 
10 июля 2017, 05:24
Кому сделают ремонт: появился список самарских домов, которые обновят к ЧМ-2018

Кому сделают ремонт: появился список самарских домов, которые обновят к ЧМ-2018

Фонд капитального ремонта Самарской области обнародовал в «Самарской газете» список ста первых домов, которые отремонтируют к ЧМ-2018. Речь идет о ремонте фасадов и кровли зданий, которые расположены на гостевых туристических маршрутах. Отметим, всего планируют обновить 238 домов.

г. 
21 июня 2017, 07:14
С 20 тысяч самарцев через суд хотят взыскать деньги в областной Фонд капремонта

С 20 тысяч самарцев через суд хотят взыскать деньги в областной Фонд капремонта

Самарский Фонд капитального ремонта направил 20 тысяч исков в суд в отношении неплательщиков. Организация заявила о значительном усилении претензионно-исковой работы в отношении должников. Взыскание задолженности осуществляется в упрощенном порядке, путем подачи заявления о выдаче судебного приказа. Юристы направляют в суд 
8 июня 2017, 01:00
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна