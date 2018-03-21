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Новый кредит к ЧМ-2018 хочет взять Фонд капремонта Самарской области
Самарский региональный оператор «Фонд капитального ремонта» намерен снова взять кредит под мундиаль. Речь идет о ремонте многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых маршрутов в рамках подготовки Самары к проведению ЧМ-2018 по футболу. На этот раз запрашиваемая сумма составляет 250 миллионов рублей, …
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13 марта 2018, 09:55
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Вкладчики рухнувших банков начнут получать страховое возмещение онлайн
В следующем году вкладчики обанкротившихся банков смогут получить компенсации через интернет. Соответствующий проект готовят в Агентстве по страхованию вкладов. По мнению экспертов, если подобный механизм запустят, то при крахе финансовой организации клиенты смогут быстрее получать свои средства, банки-агенты избавятся от …
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12 марта 2018, 09:00
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Главе самарского отделения ЦБ Константину Сурикову нашли временную замену
В Самаре управляющий самарским отделением Центробанка Константин Суриков покинул свой пост. По данным kommersant.ru, он уволен по собственному желанию. Официально эту информацию пока …
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7 марта 2018, 02:35
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ВТБ пошел на конфликт с ФАС из-за самарцев
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении банка ВТБ, поскольку он отказался раскрыть информацию о компании «Самаратрансстрой» (СТС). В январе ФАС направила в кредитное учреждение запрос с требованием предоставить все сведения и копии документов, касающихся одной из крупнейших строительных компаний …
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7 марта 2018, 08:45
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Муниципальное предприятие «Благоустройство» займет 350 миллионов рублей у «Газбанка»
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13 октября 2017, 06:55
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Ашот Марьян: «Газбанк обладает крепким фундаментом, который позволит построить успешный международный бизнес»
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10 июля 2017, 03:30
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Исполняющим обязанности председателя правления "Газбанка" назначен Артем Маслов
Такое решение накануне принял совет директоров финансового учреждения. До возложения полномочий исполняющего обязанности Артём Маслов являлся заместителем председателя правления банка. Коллеги характеризуют господина Маслова как профессионального банкира и управленца, имеющего большой опыт работы в регионе. Михаил Липовецкий продолжит работу в …
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6 июля 2017, 04:09
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Кадровые перестановки произошли в Самарском Газбанке
Собрание акционеров финансового учреждения избрало нового председателя Совета Директоров. Место Александра Дроздова занял Ашот Марьян. Он пришёл в банк из Государственной корпорации РОСТЕХ, где был заместителем генерального директора Холдинга "СПЛАВ" по инвестициям и военно-техническому сотрудничеству, ранее работал в государственных и …
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26 июня 2017, 08:57