- 22 июня общим собранием акционеров Вы единогласно были избраны председателем совета директоров "Газбанка". Расскажите, откуда Вы пришли в банк и какие задачи поставили перед Вами акционеры?



- В банк я пришел из государственной корпорации «РОСТЕХ», где последнее время …