В этом году из 800 с лишним дорожно-транспортных происшествий в Самаре, в которых погибли или травмировались люди, в 500 случаях этому способствовали дорожные дефекты.
Перекресток на пересечении проспекта Металлургов и улицы Пугачевской один из самых проблемных в Самаре по качеству дорожного полотна. Водители рассказывают, что каждую неделю тут появляется новая яма.
Сергей, автомобилист: «Сколько лет езжу – здесь всегда яма, ее никогда не заделывают. Если и засыпят чем-то, то день-два и опять то же самое».
Сергей Орлов, председатель МКД №45 по ул. Енисейской, г.о.Самара: «Вскрытие произошло - авария, приехали заделали как попало. И потом все это дело проваливается, некому восстановить. Хотя гарантия у них должна быть год, к этим ямам никто не возвращается. Сами уже автомобилисты заделали камнями, кирпичами - от власти мы ничего не можем дождаться».
Чтобы заставить обслуживающую организацию привести этот участок дороги в порядок, с контрольной проверкой приехали сотрудники полиции. Сразу три ямы превышают нормативные размеры - 15 сантиметров в ширину, 60 сантиметров в длину и 5 сантиметров в глубину. Такие разрушения, несмотря на ежегодное увеличение финансирования на ремонт дорог, постоянно фиксируются во всех районах Самары. Растет число административных протоколов - с начала 2017 года различным организациям за появление разрушений на дорогах их выдано более тысячи.
Алексей Тулин, начальник отделения дорожной инспекции УГИБДД по г.о. Самара, майор полиции: «Данные недостатки напрямую влияют на безопасность дорожного движения и на сегодняшний день являются сопутствующим условием совершения ДТП. Из 839 ДТП, в которых погибли или пострадали люди, сопутствующим условием недостатки содержания улиц и дорог явились в 539 случаях».
После составления административного протокола у обслуживающей организации, в данном случае это МП «Благоустройство», будет 7 суток на устранение дефектов дороги. В противном случае на юрлицо будет наложен штраф до 300 тысяч рублей.
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