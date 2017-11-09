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«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Под Тольятти водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку

Под Тольятти водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку

Во вторник, 7 ноября, под Тольятти в результате ДТП погиб пешеход. По данным полицейских, 76-летняя женщина, попавшая под колеса иномарки, переходила дорогу в неустановленном месте.

ДТП случилось на территории Ставропольского района около шести часов вечера. 58-летний водитель «Тойоты» сбил пенсионерку на 

8 ноября 2017, 02:18
В Самарской области автомобилист насмерть сбил 9-летнего лося

В Самарской области автомобилист насмерть сбил 9-летнего лося

В Самарской области водитель легкового автомобиля сбил лося на девятом километре дороги «Урал-Ширяево». Животное, в возрасте примерно 9 лет, погибло. ДТП произошло на территории Александровского участкового лесничества в понедельник, 6 ноября, около шести часов вечера, сообщили в нацпарке «Самарская Лука». 
8 ноября 2017, 10:54
9-летний ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП в Самаре

9-летний ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП в Самаре

Сегодня, 6 ноября, в 10:20 утра в Самаре на пересечении Комсомольской и Алексея Толстого произошла серьезная авария. Водитель автомобиля «ВАЗ 2110» не уступил дорогу автомашине «Ниссан». В результате удара иномарка перевернулась на бок, передает ГУ МВД России по Самарской области.
6 ноября 2017, 09:08
Электрическое ДТП: В Самаре на Московском шоссе трамвай протаранил троллейбус

Электрическое ДТП: В Самаре на Московском шоссе трамвай протаранил троллейбус

Два собрата по электротяге нашли друг друга возле ТЦ «Русь».
Сегодня, 4 ноября, в Самаре произошло ДТП с участием двух единиц общественного транспорта. Авария случилась на Московском шоссе в районе ТЦ «Русь».
ДТП произошло на оживленной дороге. Трамвай протаранил троллейбус. 
4 ноября 2017, 05:10
Авария в Куйбышевском районе: самарцы сидят без холодной воды уже сутки

Авария в Куйбышевском районе: самарцы сидят без холодной воды уже сутки

Уже сутки почти в трехстах домах Куйбышевского района Самары нет холодной воды. Причина - авария на водопроводной линии диаметром 500 мм, сообщает компания "СКС". Восстановительные работы велись всю ночь и до сих пор не завершены. Ситуация осложняется близостью силовых кабелей 

31 октября 2017, 11:30
ДТП под Саратовом: 5 человек погибли, 6 пострадали

ДТП под Саратовом: 5 человек погибли, 6 пострадали

Дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни пятерых человек, произошло накануне вечером под Саратовом. Авария случилась в Петровском районе, микроавтобус столкнулся с фурой.
По сообщениям региональных информагентств, которые ссылаются на сведения правоохранителей, после столкновения на месте скончались 2 пассажира микроавтобуса. 21-летний водитель Volkswagen 

31 октября 2017, 11:13
В Самаре на улице Авроры прорвало теплотрассу, дорогу заволокло паром

В Самаре на улице Авроры прорвало теплотрассу, дорогу заволокло паром

Во вторник, 24 октября, на пересечении улиц Авроры и Гаражной прорвало теплотрассу. Фото с места происшествия пользователь Владимир Мухин опубликовал в соцсети. Дорогу заволокло густым паром.

"Пробки неимоверные! Выбирайте другие пути", - написал один из очевидцев.

«На тепломагистрали 
24 октября 2017, 11:11
Под Самарой катер со спортсменами вылетел на берег и врезался в дерево

Под Самарой катер со спортсменами вылетел на берег и врезался в дерево

В Самарской области произошла необычная авария. Катер, двигавшийся по Волге, вылетел на берег и врезался в дерево. На судне находились двое – мужчина и женщина. По данным портала «Маленькая Сызрань», они были заявлены участниками турнира рыбаков-спиннингистов и авария с катером 
17 октября 2017, 11:49
В блогах: после ремонта ездить по шоссе стало намного опаснее

В блогах: после ремонта ездить по шоссе стало намного опаснее

В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщают, что местные велосипедисты потребовали восстановить обочину в зеленой зоне Автограда. На днях группа активистов проехала с инспекцией по Лесопарковому шоссе. Его не так давно ремонтировали, уничтожив при этом обочину. Последняя, по нормативам, может 
18 апреля 2017, 06:43
В Самаре на Ново-Садовой появится велодорожка длиной 2 километра

В Самаре на Ново-Садовой появится велодорожка длиной 2 километра

Представители компании «Самаратрансстрой», которая занимается реконструкцией улицы Ново-Садовой, рассказали о том, как изменится дорога и пешеходная зона.

Проезжая часть расширена до шести полос на участке от перекрестка с улицей Советской Армии в сторону проспекта Кирова. В настоящее время строят 
12 июля 2016, 02:12
В Самаре Волжское шоссе отремонтируют за 485 млн рублей

В Самаре Волжское шоссе отремонтируют за 485 млн рублей

Работы на участке от Красноглинского шоссе до улицы Демократической проведет компания «Самаратрансстрой». Протяженность дороги – почти шесть километров. Стоимость ремонта Волжского шоссе оценили почти в 485 млн рублей. Работы должны начать в июле. Обновят дорожное полотно, установят новые светофоры и 

30 июня 2016, 12:00
В Самаре дорогу на улице Дыбенко отремонтируют за 103 млн рублей

В Самаре дорогу на улице Дыбенко отремонтируют за 103 млн рублей

Городские власти ищут подрядчика для капитального ремонта улицы Дыбенко. В течение 2016-2017 годов планируют отремонтировать участок от улицы Аврора до улицы Советской Армии. Победителя тендера определят 4 июля.

Контракт должны заключить до ноября 2016 года, после чего начнутся работы. Завершить их 

14 июня 2016, 11:20
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