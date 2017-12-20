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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Имя нового мэра Самары объявят 21 декабря

Имя нового мэра Самары объявят 21 декабря

Имя нового мэра Самары объявят уже в четверг, 21 декабря. На этот день намечено заседание городской думы, которая и проголосует за кого-то из претендентов на данный пост. Напомним, прием заявок завершился накануне. В списке потенциальных кандидатов 46 человек, это ровно 
19 декабря 2017, 10:46
За кресло главы Самары поборются 46 претендентов

За кресло главы Самары поборются 46 претендентов

За кресло главы Самары поборются 46 претендентов. Именно столько заявок поступило в комиссию по отбору кандидатов на пост сити-менеджера. В понедельник, 18 декабря, официально завершился прием документов. Причем в последний день приема было подано сразу 16 заявок. В том числе 

19 декабря 2017, 10:11
Василенко и Лапушкина претендуют на пост главы Самары

Василенко и Лапушкина претендуют на пост главы Самары

В конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост главы Самары в понедельник, 18 декабря, поступили новые заявки. В числе новых претендентов - временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир Василенко, который ранее заявлял, что избавляться от приставки "врио" не планирует. Кроме 

18 декабря 2017, 03:22
Прием заявок от претендентов на пост главы Самары будет закрыт

Прием заявок от претендентов на пост главы Самары будет закрыт

Прием заявок от претендентов на пост главы Самары будет закрыт сегодня. В понедельник, 18 декабря, завершается прием документов от претендентов на пост главы Самары. Сейчас в списке 30 человек, среди которых есть депутат областного парламента, безработный, пенсионер, коммерсант, слесарь-сборщик ракетных 

18 декабря 2017, 12:17
На пост главы Самары претендуют уже 20 человек

На пост главы Самары претендуют уже 20 человек

В комиссии по отбору кандидатов на пост главы Самары в четверг, 14 декабря, зарегистрировали еще четыре заявки. Теперь на должность сити-менеджера претендуют 20 человек. Новыми претендентами стали Дмитрий Чиндин, Всеволод Колпаков, Вадим Букатин и Николай Мельник.

«17 - Чиндин Дмитрий Андреевич, 

15 декабря 2017, 06:46
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