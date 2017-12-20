Имя нового мэра Самары объявят 21 декабря Имя нового мэра Самары объявят уже в четверг, 21 декабря. На этот день намечено заседание городской думы, которая и проголосует за кого-то из претендентов на данный пост. Напомним, прием заявок завершился накануне. В списке потенциальных кандидатов 46 человек, это ровно …