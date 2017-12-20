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Имя нового мэра Самары объявят 21 декабря
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19 декабря 2017, 10:46
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За кресло главы Самары поборются 46 претендентов
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19 декабря 2017, 10:11
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Василенко и Лапушкина претендуют на пост главы Самары
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18 декабря 2017, 03:22
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Прием заявок от претендентов на пост главы Самары будет закрыт
Прием заявок от претендентов на пост главы Самары будет закрыт сегодня. В понедельник, 18 декабря, завершается прием документов от претендентов на пост главы Самары. Сейчас в списке 30 человек, среди которых есть депутат областного парламента, безработный, пенсионер, коммерсант, слесарь-сборщик ракетных …
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18 декабря 2017, 12:17
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На пост главы Самары претендуют уже 20 человек
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15 декабря 2017, 06:46