Депутаты Думы г.о. Самара намерены повысить собираемость имущественных налогов с населения Сегодня они обсуждали вёрстку бюджета с коллегами из райсоветов.

Народные избранники напомнили, что с января 2015 года все физические лица, которые по каким-либо причинам не получали уведомления об оплате налогов, обязаны добровольно сообщить фискалам о наличии у них в собственности …