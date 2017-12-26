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Идею возврата прямых выборов мэра Самары не поддержали в комитете
Возврата прямых выборов мэра и муниципальных депутатов Самары, скорей всего, не будет. Комитет по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции Самарской губернской думы отклонил предложение регионального отделения партии «Яблоко» провести референдум, на котором жителям города предлагалось бы одобрить такую инициативу. …
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20 декабря 2017, 11:53
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В Самаре началась подготовка к выборам президента в 2018 году
В России официально началась избирательная кампания по выборам президента страны. Соответствующее постановление Совета Федерации опубликовала «Российская газета». С 18 декабря официально выдвинуть свои кандидатуры и подать документы в Центризбирком могут партии и самовыдвиженцы, ранее все заявления носили лишь предварительный характер. …
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19 декабря 2017, 02:10
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В России официально началась избирательная кампания по выборам президента страны
Соответствующее постановление Совета Федерации опубликовала «Российская газета». С понедельника, 18 декабря, официально выдвинуть свои кандидатуры и подать документы в Центризбирком могут партии и самовыдвиженцы, ранее все заявления носили лишь предварительный характер. В ЦИК начнет поступать финансирование из федерального бюджета на …
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18 декабря 2017, 01:27
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Для популяризации выборов ЦИК предложили использовать мемы, флешмобы и селфи
Российские СМИ рассказали, как именно станут привлекать к участию в выборах следующего года представителей молодого поколения. «Ведомости» обнаружили конкурсную заявку разработчика концепции информирования, и оказалось, что россияне будут вовлекаться в выборы путем флешмобов, селфи и мемов.
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31 августа 2017, 11:08
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Депутаты Думы г.о. Самара намерены повысить собираемость имущественных налогов с населения
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18 октября 2016, 05:53
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29 человек претендуют на посты глав районов Самары
Сегодня, 11 декабря, в Самаре завершается прием заявок от кандидатов на должность глав администраций внутригородских районов.
По данным сайта Самарской городской думы, документы подали 29 кандидатов. Шестеро в Куйбышевском районе, четверо в Красноглинском, по трое в Октябрьском, Промышленном, Кировском, …
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11 декабря 2015, 11:37
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Депутат Самарской гордумы Владимир Сюсин обжаловал домашний арест
Сегодня, 6 июля, об этом сообщил адвокат депутата Валерий Лапицкий. Напомним, в прошлую пятницу такое решение вынес Самарский районный суд. Народного избранника подозревают в мошенничестве. По версии следствия, хозяин автомойки Валерий Аникин рядом с торговым центром "Самолет" передал депутату 1 …
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6 июля 2015, 04:20
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Ещё один депутат Самарской гордумы уходит в чиновники
Как стало известно телекомпании «ТЕРРА», сегодня, 25 июня, полномочия народного избранника снимают с депутата Думы городского округа Самара Олега Комарова.
По информации наших источников, в ближайшее время Комаров возглавит администрацию Красноглинского района Самары. Добавим, что это уже второй депутат …
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25 июня 2015, 11:50