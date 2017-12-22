До конца 2017 года «Крылья Советов» дополнительно получат из бюджета Самарской области 111 миллионов рублей. Такое решение было принято в четверг, 14 декабря, на внеочередном заседании Самарской губернской думы.

«Сегодня губернская дума одобрила поправки в бюджет 2017 года. В том числе …