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Материалы по теме:

Депутаты Самарской губдумы приняли поправки в областной бюджет

Депутаты Самарской губдумы приняли поправки в областной бюджет

В четверг, 14 декабря, состоялось внеочередное заседание Самарской губернской думы. Депутаты и чиновники перераспределяли деньги, которые не успели освоить в текущем году. Если их вовремя не перенаправить на другие статьи, в будущем можно лишиться софинансирования из федерального бюджета. Внеочередное заседание 

15 декабря 2017, 01:46
«Крылья Советов» получат из бюджета Самарской области 111 млн рублей

«Крылья Советов» получат из бюджета Самарской области 111 млн рублей

До конца 2017 года «Крылья Советов» дополнительно получат из бюджета Самарской области 111  миллионов рублей. Такое решение было принято в четверг, 14 декабря, на внеочередном заседании Самарской губернской думы.

«Сегодня губернская дума одобрила поправки в бюджет 2017 года. В том числе 

14 декабря 2017, 03:16
Счетная палата Самарской области признала неэффективным траты из регбюджета на госуправление

Счетная палата Самарской области признала неэффективным траты из регбюджета на госуправление

Счетная палата Самарской области признала неэффективным трату средств из бюджета региона на госуправление. К таким выводам контрольное ведомство пришло на основе анализа расходов ряда министерств. В некоторых из них увеличилось количество руководителей. Например, в подведомственных минобрнауки ресурсных центрах Новокуйбышевска, Сызрани, 

7 декабря 2017, 07:00
Администрация Самары на финансирование дефицита бюджета возьмет кредит в 1,5 млрд рублей

Администрация Самары на финансирование дефицита бюджета возьмет кредит в 1,5 млрд рублей

Администрация Самары возьмет кредит в 1,5 млрд рублей на финансирование дефицита бюджета. Информация о трех тендерах на оказание соответствующих услуг опубликована на официальном портале госзакупок. Заказчик - управление организации торгов самарской мэрии. 

«Оказание услуг по предоставлению кредитными организациями возобновляемой кредитной линии 

1 декабря 2017, 02:32
Завершается прием документов от претендентов на пост главы Самары

Завершается прием документов от претендентов на пост главы Самары

Сегодня, 12 октября, завершается прием документов от желающих принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Самары.

Пока желающих только двое:
- 56-летний пенсионер, бывший капитан полиции Равиль Сафин;
- заместитель председателя Самарской губернской думы, 
12 октября 2015, 12:21
Самарская городская дума одобрила схему утверждения районных бюджетов

Самарская городская дума одобрила схему утверждения районных бюджетов

В этот четверг, 25 июня, Самарская городская дума одобрила схему утверждения бюджетов внутригородских районов. Поскольку выборы в райосветы пройдут только в сентябре, народные избранники пока проголосовали за рамочную конструкцию процесса, по которому бюджет каждого отдельного муниципального образования будет рассчитываться на 
25 июня 2015, 03:31
Общественники в Думе подвели итоги за 5 лет работы

Общественники в Думе подвели итоги за 5 лет работы

Общественный совет, работающий при Самарской городской думе, подвел итоги работы за 5 лет своего существования. В совет входят 45 человек. Они представляют интересы негосударственных некоммерческих организаций, в которых числится около 500 тысяч граждан. За пятилетний срок работы общественный совет собирался 
18 июня 2015, 05:01
В Самарской городской думе подвели итоги конкурса

В Самарской городской думе подвели итоги конкурса "Школа в фотообъективе"

В мероприятии участвовали учащиеся общеобразовательных учебных заведений города. Цель конкурса - выявить самые творческие, спортивные, патриотические и сплоченные школы города, а также составить рейтинг самых передовых образовательных учреждений.

В конкурсе приняли участие всего более 100 работ. Лучшими признаны 10 
20 мая 2015, 11:09
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