В главном финансовом документе Самары на 2017 год учли дополнительные 33 миллиона рублей. Средства поступили из вышестоящих бюджетов. Соответствующие поправки на заседании городской думы утвердили депутаты. Большая часть из этих денег пойдет на зарплаты бюджетникам. Кроме того, почти 60 миллионов рублей решили перераспределить по другим статьям, в частности 42 миллиона направят на субсидии транспортным предприятиям.
«Основные параметры бюджета городского округа Самары — доходы и расходы на 2017 год увеличатся на 33 миллиона 237 тысяч рублей и составят, соответственно, 26 миллиардов рублей и 28 миллиардов рублей», — отчиталась Татьяна Офицерова, заместитель Главы г.о. Самара, руководитель Департамента финансов и экономического развития.
После поправок дефицит бюджета сохранился на уровне 1 миллиарда 840 млн рублей. За внесение изменений депутаты проголосовали единогласно. Как отметили парламентарии, больше всего денег в 2017-м потратили на благоустройство, дорожное хозяйство и расселение из аварийного жилья.
«Поэтому я могу от имени депутатов заверить жителей города, что социальная направленность не была нарушена, что очень всех радует. И мы максимально постараемся, чтобы эта специфика осталась на 2018 год», — уточнила Татьяна Братчикова, заместитель председателя Думы г.о. Самара.
Подобные поправки в бюджет Самары вносятся регулярно. Эти изменения были пятнадцатыми по счету.
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