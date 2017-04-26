Вместо Валерия Кириллова, проработавшего на этой должности 6 лет, медучреждение снова возглавил Александр Вавилов. Напомним, последний был здесь главным врачом с 2006 по 2010 годы.
Кадровые перестановки связаны с инспекционным визитом ФИФА в Самару. Это было в марте - тогда "Пироговка" произвела на представителей федерации плохое впечатление. Сам Кириллов в тот момент находился в отпуске.
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В Самарской области могут появиться маковые поля для производства лекарств
Минпромторг России подготовил законопроект, который легализует производство наркосодержащих растений на территории страны. Ведомство предлагает разрешить выращивание мака исключительно для создания лекарств. Сейчас все наркотические препараты в России изготавливаются только из импортного сырья, закупаемого за валюту. В стране зарегистрированы 13 опийных …
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10 апреля 2017, 02:12
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У каждого третьего пациента самарских поликлиник есть симптомы депрессии
Сегодня Всемирный день здоровья. Это дата образования Всемирной организации здравоохранения. Тема профилактической кампании этого года - борьба с депрессиями. Это самое распространенное психическое заболевание. Количество людей, подверженных клинической меланхолии, по данным ВОЗ, постоянно увеличивается.
С наступлением весны в Самарской области, как …
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28 февраля 2017, 04:30
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Федеральный Минздрав собирается сэкономить на детях
Отменить обязательные медобследования перед поступлением в школу или высшее учебное заведение предложили в федеральном Минздраве. По мнению, чиновников, во-первых, это сэкономит бюджетные деньги, а во-вторых, уменьшит нагрузку на медиков. Кроме того, изменения предполагают сокращение плановых осмотров у узких специалистов, а …
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4 декабря 2016, 03:58
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В блогах: чтобы не загорелась Пироговка
Блогер Игорь Кондратьев решил пожаловаться "на тех, кто создает пожароопасную ситуацию рядом с самарской больницей Пироговка". "Уже более трех месяцев за забором учреждения на Больничной, 8, сложены кучи дров. Это санитарная зона относится к прачечной ОАО "Картель", вполне серьезной …
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