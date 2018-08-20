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В обстоятельствах гибели мужчины на пожаре под Тольятти разбирается Следственный комитет
Региональное управление Следственного комитета приступило к проверки гибели мужчины в результате пожара под Тольятти. Инцидент произошел 20 августа в селе Зеленовка. Во время разбора развалин сгоревшего дома там было обнаружено тело 68-летнего мужчины.
По предварительной версии, причиной инцидента стало неосторожное обращение …
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20 августа 2018, 01:30
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На М-5 два внедорожника улетели в кювет под Сызранью
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20 августа 2018, 12:35
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В «день трех восьмерок» в Самаре побит рекорд по количеству свадеб
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20 августа 2018, 11:37
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В Самаре перестали работать светофоры на Московском шоссе
В понедельник утром, 20 августа, самарских автомобилистов ждал неприятный сюрприз.
На участке Московского шоссе от проспекта Кирова до торгового центра Metro перестали работать светофоры.
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20 августа 2018, 10:55
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Самарский баянист сыграл перед Владимиром Путиным на свадьбе главы МИД Австрии
В субботу, 18 августа, президент России Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Торжество проходило в живописной Штирии, а музыкальным фоном стало выступление баянистов Сергея Войтенко и Дмитрия Храмкова.
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20 августа 2018, 10:32
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30 пожарных 3 часа тушили заброшенные сараи в Сызрани
В воскресенье, 19 августа, произошел крупный пожар в поселке Сердовино в Сызрани. О возгорании заброшеннных неэскплуатируемых сараев стало известно в 13:07. На месте событий работали 30 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали девять единиц спецтехники.
Как сообщили в региональном ГУ …
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20 августа 2018, 08:06
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25-летний парень упал с высоты 7 этажа в Сызрани
В субботу, 18 августа, произошла трагедия на Монгоре в Сызрани. Примерно в 17:00 на козырек подъезда дома № 10 по улице Звездная рухнул молодой человек. 25-летний парень получил серьезные травмы и скончался до приезда врачей, пишет «Маленькая Сызрань».
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19 августа 2018, 11:19
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Страшный пожар в поселке под Сызранью
Огонь с сараев перекинулся на жилые постройки. Картина в селе сейчас напоминает место боевых действий.
С сильным пожаром в несколько сот квадратных метров пришлось бороться сегодня, 19 августа, сотрудникам МЧС в поселке Сердовино под Сызранью, передает портал «Маленькая …
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19 августа 2018, 03:15
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Видео: квартира выгорела в доме на улице 40 лет Победы в Тольятти
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16 августа 2018, 01:43
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Двое пьяных мужчин упали со 2-го этажа в Тольятти
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15 августа 2018, 11:49
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По факту гибели 3-летнего ребенка от электрического разряда в Самарской области возбуждено уголовное дело
По факту гибели 3-летнего ребенка в Хворостянском районе Самарской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ. Дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Напомним, трагедия произошла 13 августа. 3-летний мальчик прикоснулся к оголенному проводу и …
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15 августа 2018, 10:10
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3-летнего ребенка убило током в Самарской области
13 августа трагедия произошла в Самарской области. В селе Абашево Хворостянского района было обнаружено тело 3-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок случайно коснулся оголенного провода и получил смертельный удар током.
Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники Следственного комитета. В настоящее время …
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14 августа 2018, 03:39