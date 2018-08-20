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Материалы по теме:

В обстоятельствах гибели мужчины на пожаре под Тольятти разбирается Следственный комитет

В обстоятельствах гибели мужчины на пожаре под Тольятти разбирается Следственный комитет

Региональное управление Следственного комитета приступило к проверки гибели мужчины в результате пожара под Тольятти. Инцидент произошел 20 августа в селе Зеленовка. Во время разбора развалин сгоревшего дома там было обнаружено тело 68-летнего мужчины.

По предварительной версии, причиной инцидента стало неосторожное обращение 

20 августа 2018, 01:30
На М-5 два внедорожника улетели в кювет под Сызранью

На М-5 два внедорожника улетели в кювет под Сызранью

В воскресенье, 19 августа, на трассе М-5 под Сызранью произошла крупная авария. На дороге столкнулись иномарка Toyota Land Cruiser с номерами Пензенской области и Mazda CX-5, от удара оба внедорожника улетели в кювет. 
 
По словам очевидцев, ехавший со стороны областной столицы 
20 августа 2018, 12:35
В «день трех восьмерок» в Самаре побит рекорд по количеству свадеб

В «день трех восьмерок» в Самаре побит рекорд по количеству свадеб

В красивую дату, «день трех восьмерок» - 18.08.2018 в Самарской области наблюдался настоящий свадебный бум. В регионе поженились более 600 пар, а в самарском Дворце бракосочетания на Молодогвардейской был поставлен рекорд по количеству пар, заключивших союз в этот день. В 
20 августа 2018, 11:37
В Самаре перестали работать светофоры на Московском шоссе

В Самаре перестали работать светофоры на Московском шоссе

В понедельник утром, 20 августа, самарских автомобилистов ждал неприятный сюрприз.
 
На участке Московского шоссе от проспекта Кирова до торгового центра Metro перестали работать светофоры. 
 
- Нарушено электропитание светофоров по Московскому шоссе в районе ТЦ «Московский», по улице Алма-Атинской, Дальней, Ташкентской и Зои 
20 августа 2018, 10:55
Самарский баянист сыграл перед Владимиром Путиным на свадьбе главы МИД Австрии

Самарский баянист сыграл перед Владимиром Путиным на свадьбе главы МИД Австрии

В субботу, 18 августа, президент России Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Торжество проходило в живописной Штирии, а музыкальным фоном стало выступление баянистов Сергея Войтенко и Дмитрия Храмкова.
 
«Все артисты работали на свадьбах 18.08.18! Правда, невесты 
20 августа 2018, 10:32
30 пожарных 3 часа тушили заброшенные сараи в Сызрани

30 пожарных 3 часа тушили заброшенные сараи в Сызрани

В воскресенье, 19 августа, произошел крупный пожар в поселке Сердовино в Сызрани. О возгорании заброшеннных неэскплуатируемых сараев стало известно в 13:07. На месте событий работали 30 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали девять единиц спецтехники.

Как сообщили в региональном ГУ 
20 августа 2018, 08:06
25-летний парень упал с высоты 7 этажа в Сызрани

25-летний парень упал с высоты 7 этажа в Сызрани

В субботу, 18 августа, произошла трагедия на Монгоре в Сызрани. Примерно в 17:00 на козырек подъезда дома № 10 по улице Звездная рухнул молодой человек. 25-летний парень получил серьезные травмы и скончался до приезда врачей, пишет «Маленькая Сызрань».
 
По словам 
19 августа 2018, 11:19
Страшный пожар в поселке под Сызранью

Страшный пожар в поселке под Сызранью

Огонь с сараев перекинулся на жилые постройки. Картина в селе сейчас напоминает место боевых действий.
 
С сильным пожаром в несколько сот квадратных метров пришлось бороться сегодня, 19 августа, сотрудникам МЧС в поселке Сердовино под Сызранью, передает портал «Маленькая 
19 августа 2018, 03:15
Видео: квартира выгорела в доме на улице 40 лет Победы в Тольятти

Видео: квартира выгорела в доме на улице 40 лет Победы в Тольятти

Вечером 15 августа пожарные выезжали на тушение пожара в Тольятти. В доме на улице 40 лет Победы пламя охватило квартиру, расположенную на первом этаже.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, площадь пожара составила 6 квадратных метров. На 
16 августа 2018, 01:43
Двое пьяных мужчин упали со 2-го этажа в Тольятти

Двое пьяных мужчин упали со 2-го этажа в Тольятти

В Тольятти на днях зафиксировали два случая падения людей с высоты. Причем оба инцидента произошли с нетрезвыми мужчинами. По словам врачей станции городской скорой помощи, житель Автозаводского района в час ночи упал из окна второго этажа. 36-летний мужчина был пьян 
15 августа 2018, 11:49
По факту гибели 3-летнего ребенка от электрического разряда в Самарской области возбуждено уголовное дело

По факту гибели 3-летнего ребенка от электрического разряда в Самарской области возбуждено уголовное дело

По факту гибели 3-летнего ребенка в Хворостянском районе Самарской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ. Дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Напомним, трагедия произошла 13 августа. 3-летний мальчик прикоснулся к оголенному проводу и 

15 августа 2018, 10:10
3-летнего ребенка убило током в Самарской области

3-летнего ребенка убило током в Самарской области

13 августа трагедия произошла в Самарской области. В селе Абашево Хворостянского района было обнаружено тело 3-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок случайно коснулся оголенного провода и получил смертельный удар током.

Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники Следственного комитета.  В настоящее время 

14 августа 2018, 03:39
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