В Госдуме под депутатом фракции ЛДПР «провалилось кресло». По данным «Российской газеты», инцидент произошел с самарцем Михаилом Дегтяревым. Об этом случае стало известно после обращения лидера ЛДПР Владимира Жириновского к спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
Главный либерал-демократ страны попросил «укрепить все кресла» в зале пленарных заседаний. По его словам, это уже второй случай поломки депутатского кресла. «Такие случаи нас немного в стресс вводят», - заявил Жириновский, отметив, что заседания народных избранников могут длиться по 12 часов.
«Много народу думало о моем скромном кресле в ГД, теперь оно будет еще больше и крепче. Как у Николая Валуева. Вячеслав Володин пообещал», - написал в своем "твиттере" Михаил Дегтярев.
Напомним, для парламентариев 7-го созыва Госдумы были введены контроль явки и штрафы за прогулы.
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