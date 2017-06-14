В России пьяниц и наркоманов навсегда лишат права на ношение оружия В Госдуме предложили пожизненно лишать права на владение оружием за его ношение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Сейчас санкция за это составляет всего от одного до двух лет. Депутаты также намерены рассмотреть вопрос о приостановлении действия разрешения на ношение …