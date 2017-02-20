Попадание в него предполагает трехлетний запрет на авиаперелеты. Соответствующий законопроект направлен в профильный Совет при президенте России. В реестр предлагается вносить фамилии граждан, нарушивших «правила поведения на борту» и создавших «угрозу безопасности полета, жизни и здоровью других лиц». Формировать список предлагается авиакомпаниям на основании составленных экипажами самолетов актов, заниматься его ведением будет Росавиация. База должна публиковаться на сайте ведомства и быть обязательной к исполнению для всех перевозчиков вне зависимости от того, совершают они внутренние рейсы или вылетают за пределы России.
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