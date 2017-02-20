Российский певец Григорий Лепс попал в черный список министерства финансов США. Гражданам этой страны запрещено вступать с ним в бизнес-контакты. Также счета Лепса в американских банках, если они есть, будут арестованы, сообщает "Эксперт".

Причина в том, что исполнителя заподозрили в связях …