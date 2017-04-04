Следователи Кабардино-Балкарии начали проверку по факту смерти туриста из Самары. Тело обнаружили 24 марта в номере гостиницы, в который мужчина заселился днем ранее.
По данным следствия, жители отеля почувствовали странный запах, исходящий из номера самарца.
В комнате обнаружили двух людей. Позже выяснилось, что самарец мертв; женщина, которая находилась вместе с ним – без сознания. Сообщается, что девушка частично потеряла память. Ее жизнь вне опасности. Якобы мужчина и женщина – жители Самары, днем ранее познакомились на территории отеля.
Причину смерти самарца установят эксперты. В помещении взяли пробы воздуха. Также будет проведен анализ крови потерпевших.
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