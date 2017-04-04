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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре мать и сын сгорели в частном доме

В Самаре мать и сын сгорели в частном доме

Самарские следователи проводят проверку по факту гибели семьи в Кировском районе. В воскресенье, 2 апреля, в частном доме на улице Бортмехаников произошел пожар. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 5 часов 25 минут. К месту ЧП направили 10 единиц 

3 апреля 2017, 11:31
В Самаре 25-летняя девушка замерзла насмерть на улице

В Самаре 25-летняя девушка замерзла насмерть на улице

Вчера, 1 апреля, в Самаре случайные прохожие обнаружили девушку без сознания во дворе одного их домов по улице Зеленой.  Горожане вызвали сотрудников полиции и скорую помощь.

По словам очевидцев, специалисты оперативных служб быстро прибыли на место. Медики пытались реанимировать 
2 апреля 2017, 06:42
В Самаре директор завода «Салют» Николай Поролло найден мертвым

В Самаре директор завода «Салют» Николай Поролло найден мертвым

Директор завода «Салют» Николай Поролло найден мертвым у себя дома утром в пятницу, 31 марта. Эту информацию подтвердили следователи. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. На теле погишего обнаружено одно огнестрельное ранение в грудь. 

Следственным отделом по Красноглинскому 

31 марта 2017, 02:25
Двое детей и мужчина сгорели в частном доме в Самарской области

Двое детей и мужчина сгорели в частном доме в Самарской области

Во вторник, 28 марта, в Самарской области произошел пожар, унесший три жизни, погибли дети. Трагедия случилась в селе Усманка (Борский район).

Примерно в 11 часов в МЧС поступило сообщение, что на улице Тюленева горит частный дом площадью 80 квадратных 
29 марта 2017, 04:01
Эксперты оценят состояние памятника Ленину в Самаре

Эксперты оценят состояние памятника Ленину в Самаре

В Самаре началась проверка состояния памятника Ленину на площади Революции, на который пытался забраться турист из Перми. Как уже рассказывала «ТЕРРА», мужчина в результате неудачной попытки взобраться на постамент получил травму ноги. У монумента обрушилась плита.

Сейчас власти 
7 июня 2016, 11:46
В Самаре турист пытался залезть на памятник Ленину и лишился пальцев

В Самаре турист пытался залезть на памятник Ленину и лишился пальцев

В одну из самарских больниц доставлен мужчина с травмой ноги. По предварительной информации, пострадавший – турист из Предуралья. Якобы он гулял в центре Самары, а потом решил забраться на памятник Ленину на площади Революции. Одна из плит постамента упала на 

25 мая 2016, 04:08
Самые популярные туристические маршруты на майские праздники

Самые популярные туристические маршруты на майские праздники

Вместо когда-то популярных у россиян Турции и Египта  турагентства теперь все чаще предлагают своим клиентам Европу и новые безвизовые страны. По-прежнему популярен Пхукет. Сейчас, когда до майских праздников остаются считанные дни, цены в Таиланд начинаются от 45 000 рублей на человека.

Недорого, 

25 апреля 2016, 06:01
Жители Самары не могут получить визы в Грецию накануне майских праздников

Жители Самары не могут получить визы в Грецию накануне майских праздников

Тревожная новость  пришла  для туристов, желающих отдохнуть в Греции в предстоящие майские праздники. Туда сегодня устремились те, кто раньше предпочитал ныне небезопасные Турцию и Египет. Люди, подавшие документы на оформление виз, могут не получить их из-за сложностей в организации работы консульства 

25 апреля 2016, 04:48
Разбившийся в Кабардино-Балкарии самарец - в тяжелом состоянии

Разбившийся в Кабардино-Балкарии самарец - в тяжелом состоянии

Во вторник, 9 февраля, в Самару должны вернуться трое из пяти туристов, пострадавших в ДТП в Кабардино-Балкарии. Ещё двое самарцев остаются в больнице, один из них – в тяжелом состоянии, сообщили в администрации г. о. Самара.

Как уже сообщала 
8 февраля 2016, 09:37
Самарские туристы на автобусе упали в реку в Кабардино-Балкарии

Самарские туристы на автобусе упали в реку в Кабардино-Балкарии

Накануне вечером в республике Кабардино-Балкария произошло ДТП с участием самарских туристов. Они ехали на автобусе марки Hyundai, который упал в реку. Это случилось в среду, 3 февраля, около пяти часов вечера в Эльбрусском районе между полянами Азау и Чегет, сообщили 
4 февраля 2016, 10:17
В Приэльбрусье погиб турист, попав под камнепад

В Приэльбрусье погиб турист, попав под камнепад

При покорении одной из гор в районе Эльбруса 12 туристов попали под сильный камнепад. В результате один из них получил серьезные травмы. Мужчина умер до того, как успел получить врачебную помощь.

Происшествие случилось на высоте 3 тыс. 810 метров. 
22 июля 2015, 05:36
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