Во вторник, 9 февраля, в Самару должны вернуться трое из пяти туристов, пострадавших в ДТП в Кабардино-Балкарии. Ещё двое самарцев остаются в больнице, один из них – в тяжелом состоянии, сообщили в администрации г. о. Самара.



Как уже сообщала …