|
В Самару приехал Йоуллупукки на собачьей упряжке
|
3 января 2017, 05:18
|
МВД: 61 тысяча самарцев вышли погулять в новогоднюю ночь
|
1 января 2017, 01:12
|
К 2016 году прибавили одну лишнюю секунду
|
30 декабря 2016, 04:22
|
В Самаре в новогоднюю ночь будет тепло
На грани оттепели. Самарцы встретят новый год при температуре, близкой к нулю. Возможен небольшой снег. Об этом телерадиокомпании «ТЕРРА» рассказали специалисты Гидрометцентра. Синоптики составили прогноз непосредственно на 31 декабря и первый день наступающего года.
Надежда Пестрикова, синоптик 1 категории отдела метеопрогнозов …
|
30 декабря 2016, 01:05
|
В Самаре построили дом Деда Мороза и избу Бабы-яги
|
29 декабря 2016, 02:42
|
В Самаре 31 декабря перекроют проезд к площади Куйбышева
|
29 декабря 2016, 12:15
|
В блогах: самарцы запустили акцию «Дед Мороз - каждый из нас»
Блогер Наталья Ширяева рассказала, что в Самаре группа неравнодушных граждан организовала акцию "Дед Мороз - каждый из нас". "Она заключается в том, что ребята приезжают в гости к семьям, в которых есть дети-инвалиды, и устраивают для них праздник. Мы …
|
28 декабря 2016, 09:27
|
На площади Куйбышева строят ледовый городок
Его обнесут импровизированной крепостной стеной. Внутри установят двухметрового Деда Мороза и Снегурочку. Рядом скульптурную символику Самары: ладью, ракету, крепость Шипка, монумент "Крылья" и макет строящегося стадиона "Самара -Арена".
|
21 декабря 2016, 05:47
|
В Самаре на площади Куйбышева появится резиденция Деда Мороза и Снегурочки
|
19 декабря 2016, 04:27
|
В Самаре на катки площади Куйбышева потратят 200 тысяч рублей
|
29 ноября 2016, 04:27