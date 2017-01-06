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В Самару приехал Йоуллупукки на собачьей упряжке

В Самару приехал Йоуллупукки на собачьей упряжке

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Вчера, 2 января, к домику на площади Куйбышева в Самаре прямо из Финляндии прибыл Йоуллупукки на собачьей упряжке. Финского Деда Мороза встретил самарский Дед Мороз вместе со своей внучкой 
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МВД: 61 тысяча самарцев вышли погулять в новогоднюю ночь

МВД: 61 тысяча самарцев вышли погулять в новогоднюю ночь

31 декабря 2016 года и 1 января 2017 года на территории 237 населенных пунктов Самарской области прошло 280 массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года. В них приняли участие более 61 тысячи человек.
 
Охрану общественного порядка и обеспечение безопасности 

1 января 2017, 01:12
К 2016 году прибавили одну лишнюю секунду

К 2016 году прибавили одну лишнюю секунду

2016 год будет длиться на одну секунду дольше. Так говорят специалисты Международной службы вращения Земли и синхронизации времени (IERS).
По словам экспертов IERS, в конце года будет введена дополнительная секунда. Это потребуется с целью синхронизации времени с вращением Земли вокруг 

30 декабря 2016, 04:22
В Самаре в новогоднюю ночь будет тепло

В Самаре в новогоднюю ночь будет тепло

На грани оттепели. Самарцы встретят новый год при температуре, близкой к нулю. Возможен небольшой снег. Об этом телерадиокомпании «ТЕРРА» рассказали специалисты Гидрометцентра. Синоптики составили прогноз непосредственно на 31 декабря и первый день наступающего года.

Надежда Пестрикова, синоптик 1 категории отдела метеопрогнозов 

30 декабря 2016, 01:05
В Самаре построили дом Деда Мороза и избу Бабы-яги

В Самаре построили дом Деда Мороза и избу Бабы-яги

Проект, не имеющий аналогов, начал работу на главной площади столицы губернии в четверг, 29 декабря. Маленькие самарцы смогут оказаться в гостях у Деда Мороза. В рамках интерактивной композиции организуют празднично оформленное пространство площадью 3 тысячи 200 квадратных метров. В сопровождении 

29 декабря 2016, 02:42
В Самаре 31 декабря перекроют проезд к площади Куйбышева

В Самаре 31 декабря перекроют проезд к площади Куйбышева

31 декабря 2016 года и 1 января 2017 года в центре Самары ограничат движение транспорта. Временно будут изменены схемы маршрутов общественного транспорта.
29 декабря 2016, 12:15
В блогах: самарцы запустили акцию «Дед Мороз - каждый из нас»

В блогах: самарцы запустили акцию «Дед Мороз - каждый из нас»

Блогер Наталья Ширяева рассказала, что в Самаре группа неравнодушных граждан организовала акцию "Дед Мороз - каждый из нас". "Она заключается в том, что ребята приезжают в гости к семьям, в которых есть дети-инвалиды, и устраивают для них праздник. Мы 
28 декабря 2016, 09:27
На площади Куйбышева строят ледовый городок

На площади Куйбышева строят ледовый городок

Его обнесут импровизированной крепостной стеной. Внутри установят двухметрового Деда Мороза и Снегурочку. Рядом скульптурную символику Самары: ладью, ракету, крепость Шипка, монумент "Крылья" и макет строящегося стадиона "Самара -Арена".
Все конструкции обязательно проливаются водой. Так они соединяются крепче. Поэтому их обламывание 

21 декабря 2016, 05:47
В Самаре на площади Куйбышева появится резиденция Деда Мороза и Снегурочки

В Самаре на площади Куйбышева появится резиденция Деда Мороза и Снегурочки

Над созданием резиденции Деда Мороза и Снегурочки в 45-ти километрах от Самары, в селе Старая Бинарадка, весь световой день трудятся 8 рабочих из Ульяновской области. Высота соснового сруба будет 4 метра. В лесничестве идет предварительная сборка резиденции, а стоять она 

19 декабря 2016, 04:27
В Самаре на катки площади Куйбышева потратят 200 тысяч рублей

В Самаре на катки площади Куйбышева потратят 200 тысяч рублей

В Самаре на площади Куйбышева зальют два больших катка за 200 тысяч рублей, такое сообщение появилось на портале госзакупок. Средства поступят из областного бюджета. Согласно техзаданию, подрядчику необходимо будет проложить спецпрослойку из иглопробивного полотна и залить ее водой. Работы нужно 
29 ноября 2016, 04:27
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