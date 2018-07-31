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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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Спасатели привели в чувство 16-летнюю тольяттинку, которая напилась «до отключки»

Спасатели привели в чувство 16-летнюю тольяттинку, которая напилась «до отключки»

В минувший уик-энд помощь спасателей понадобилась 16-летней девочке, которая напилась до беспамятства. В субботу, 28 июля, в 20:30 на пляже 8 квартала сотрудники оперативного ведомства увидели несовершеннолетнюю в невменяемом состоянии. 

«Спасатели привели в чувство пострадавшую и смогли дозвониться до родителей, 
31 июля 2018, 11:48
«Горит не слабо»: рядом с ТРК «Вива Лэнд» в Самаре вспыхнула заброшенная двухэтажка

«Горит не слабо»: рядом с ТРК «Вива Лэнд» в Самаре вспыхнула заброшенная двухэтажка

Во вторник, 31 июля, возник пожар на проспекте Кирова. Неподалеку от торгово-развлекательного комплекса «Вива Лэнд» загорелась заброшенная двухэтажка. Пламя очевидцы заметили около шести часов утра, огонь распространился по всему зданию, а белый густой дым стелится по всему проспекту Кирова. По 
31 июля 2018, 08:38
В Самаре три человека надышались парами метана: есть жертвы

В Самаре три человека надышались парами метана: есть жертвы

В Самаре началась доследственная проверка по факту отправления трех человек парами метана. Как рассказали в региональном СУ СКР, 28 июля во время очистки канализационных стоков скончался 32-летний рабочий. Двое сотрудников ресторана, расположенного на улице Алма-Атинской, попытались помочь бедняге, но почувствовали 
30 июля 2018, 10:53
У пловца на пляже в Тольятти случился сердечный приступ

У пловца на пляже в Тольятти случился сердечный приступ

В субботу, 28 июля, на «Итальянском» пляже в Тольятти случилось ЧП. Спасатели, патрулировавшие территорию, увидели мужчину, которому явно требовалась помощь. Он заплыл за буйки и начал тонуть. Спасатели подняли мужчину на борт катера и доставили до берега. Когда на место 
30 июля 2018, 02:35
Под суд пойдет воспитательница, которая случайно дала 5-летней девочке выпить дезинфицирующую жидкость

Под суд пойдет воспитательница, которая случайно дала 5-летней девочке выпить дезинфицирующую жидкость

В Жигулевске завершено расследование уголовного дела в отношении воспитателя структурного подразделения детского сада «Чебурашка». Эту женщину обвиняют в «Причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

По версии следствия, 20 октября прошлого года пятилетняя 
30 июля 2018, 02:07
«Возвращался с соревнований»: 17-летний кадет утонул на реке Сок под Самарой

«Возвращался с соревнований»: 17-летний кадет утонул на реке Сок под Самарой

В воскресенье, 29 июля, в 09:55 водолазный отряд Поисково-спасательной службы Самарской области направили по вызову в Красноярский район. Там, по словам очевидцев, на реке Сок утонул 17-летний подросток. Молодой человек учился в Удмуртском кадетском корпусе. Его команда возвращалась с соревнований 
30 июля 2018, 09:11

"Не вернулся с рыбалки": житель Самарской области решил поплавать и утонул

В воскресенье, 29 июля, в селе Верхнее Санчелеево Ставропольского района утонул 50-летний мужчина. Его родственники рассказали, что 28 июля он отправился на рыбалку со своим братом. Мужчина решил искупаться в озере и больше его не видели. Родственники ждали возвращения пропавшего 
30 июля 2018, 08:36
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