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Спасатели привели в чувство 16-летнюю тольяттинку, которая напилась «до отключки»
В минувший уик-энд помощь спасателей понадобилась 16-летней девочке, которая напилась до беспамятства. В субботу, 28 июля, в 20:30 на пляже 8 квартала сотрудники оперативного ведомства увидели несовершеннолетнюю в невменяемом состоянии.
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31 июля 2018, 11:48
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«Горит не слабо»: рядом с ТРК «Вива Лэнд» в Самаре вспыхнула заброшенная двухэтажка
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31 июля 2018, 08:38
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В Самаре три человека надышались парами метана: есть жертвы
В Самаре началась доследственная проверка по факту отправления трех человек парами метана. Как рассказали в региональном СУ СКР, 28 июля во время очистки канализационных стоков скончался 32-летний рабочий. Двое сотрудников ресторана, расположенного на улице Алма-Атинской, попытались помочь бедняге, но почувствовали …
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30 июля 2018, 10:53
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У пловца на пляже в Тольятти случился сердечный приступ
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30 июля 2018, 02:35
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Под суд пойдет воспитательница, которая случайно дала 5-летней девочке выпить дезинфицирующую жидкость
В Жигулевске завершено расследование уголовного дела в отношении воспитателя структурного подразделения детского сада «Чебурашка». Эту женщину обвиняют в «Причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
По версии следствия, 20 октября прошлого года пятилетняя …
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30 июля 2018, 02:07
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«Возвращался с соревнований»: 17-летний кадет утонул на реке Сок под Самарой
В воскресенье, 29 июля, в 09:55 водолазный отряд Поисково-спасательной службы Самарской области направили по вызову в Красноярский район. Там, по словам очевидцев, на реке Сок утонул 17-летний подросток. Молодой человек учился в Удмуртском кадетском корпусе. Его команда возвращалась с соревнований …
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30 июля 2018, 09:11
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"Не вернулся с рыбалки": житель Самарской области решил поплавать и утонул
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30 июля 2018, 08:36