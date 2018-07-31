Спасатели привели в чувство 16-летнюю тольяттинку, которая напилась «до отключки» В минувший уик-энд помощь спасателей понадобилась 16-летней девочке, которая напилась до беспамятства. В субботу, 28 июля, в 20:30 на пляже 8 квартала сотрудники оперативного ведомства увидели несовершеннолетнюю в невменяемом состоянии.

«Спасатели привели в чувство пострадавшую и смогли дозвониться до родителей, … «Спасатели привели в чувство пострадавшую и смогли дозвониться до родителей,