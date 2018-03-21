Власти отечественных курортов определились с размером сборов, которые будут взиматься с туристов с 1 мая 2018 года.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, желающие отдохнуть в Крыму будут платить от 25 до 35 рублей в сутки. Всю сумму курортного сбора нужно будет …