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Дмитрий Азаров рассказал о поручениях президента РФ по итогам визита в Самару

Дмитрий Азаров рассказал о поручениях президента РФ по итогам визита в Самару

Во вторник, 13 марта, депутаты Самарской губернской думы проголосовали за увеличение доходной части главного финансового документа региона еще на 1 миллиард 230 миллионов рублей. При этом он по-прежнему остается дефицитным: расходы - 149 миллиардов 600 миллионов рублей, доходы меньше почти 

14 марта 2018, 12:00
Минфин РФ готовит новые изменения в сфере долевого строительства

Минфин РФ готовит новые изменения в сфере долевого строительства

Государство усиливает контроль за строительством жилья в России. С инициативой застраховать вложения участников долевого строительства в АСВ выступил Минфин. Впрочем, настоящим автором законопроекта является само агентство, но оно не может выносить подобные документы в Госдуму. Если закон примут, то новшества 
13 марта 2018, 06:15
Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетит Самару

Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетит Самару

Самару в среду, 14 марта, посетит вице-премьер Дмитрий Рогозин. Об этом врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил во вторник, 13 марта, на заседании Самарской губернской думы. Глава региона выступил перед депутатами с докладом о поручениях, которые президент России Владимир 
13 марта 2018, 01:32
Повышен критерий нуждаемости для неработающих ветеранов труда в Самарской области

Повышен критерий нуждаемости для неработающих ветеранов труда в Самарской области

В Самарской области повысили критерий нуждаемости для неработающих ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных лиц. Поправки в региональный закон приняты депутатами Самарской губернской думы во вторник, 27 февраля. Критерий нуждаемости учитывается при начислении ежемесячной денежной выплаты. Сейчас на такую соцподдержку 

27 февраля 2018, 03:14
Депутаты из Самарской области предложили изменить ПДД

Депутаты из Самарской области предложили изменить ПДД

Внести серьезные изменения в действующие правила дорожного движения предложили депутаты Самарской губернской думы. Народные избранники просят скорректировать время действия знаков о запрете парковки по четным-нечетным дням. Такое обращение они подготовили на имя вице-премьера правительства России Аркадия Дворковича.

Знаки, запрещающие парковку по 

19 февраля 2018, 08:01
Минфин намерен обложить майнинг налогами

Минфин намерен обложить майнинг налогами

Минфин РФ внес в законопроект о криптовалютах положение, по которому майнинг приравнивается  к предпринимательской деятельности, а вследствие этого должен облагаться налогом. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на заместителя главы ведомства Алексея Моисеева.
Эксперты напоминают: законопроект о регулировании криптовалют 

28 декабря 2017, 04:24
Минфин РФ подготовил законопроект для регулирования криптовалют

Минфин РФ подготовил законопроект для регулирования криптовалют

Специалисты Минфина подготовили законопроект, регулирующий криптовалюты. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу ведомства Антона Силуанова.
Документ регламентирует порядок выпуска, налогообложения, приобретения и обращения криптовалют. С этой категорией средств следует иметь дело лишь профессиональным участникам, а простым гражданам не 

26 декабря 2017, 10:25
В Самарской области отменят льготы по налогу на движимое имущество

В Самарской области отменят льготы по налогу на движимое имущество

Новый удар по самарскому бизнесу. Налог на движимое имущество будет возрожден в 2018 году. Такие поправки в Налоговый кодекс ко второму чтению подготовило правительство РФ и одобрил комитет Госдумы по бюджету. Напомним, в конце 2012-го ставки обнулили, но касалось это 

11 декабря 2017, 08:09
Минфин рассказал о разрабатываемом законе по криптовалютам

Минфин рассказал о разрабатываемом законе по криптовалютам

Замминистра финансов Алексей Моисеев раскрыл детали разрабатываемого закона по криптовалютам. Как следует из проекта, создание криптовалюты непосредственно для расчетов может считаться уголовно наказуемым деянием.
Г-н Моисеев заявил, что по большей части санкции станут административными, но при этом отметил: в Российской 

6 декабря 2017, 04:37
Tax free: Госдума рассмотрит законопроект о возврате налога на добавленную стоимость

Tax free: Госдума рассмотрит законопроект о возврате налога на добавленную стоимость

Госдума сегодня приступит к рассмотрению законопроекта, который даст возможность сэкономить миллионам зарубежных туристов в Российской Федерации. Речь идет о возврате налога на добавленную стоимость — tax free.
Документ обсудят в первом чтении. Поправки затронут две статьи Налогового кодекса. Компенсировать расходы 

20 сентября 2017, 02:16
Правительство обсуждает введение налога на Aliexpress, Amazon и eBay

Правительство обсуждает введение налога на Aliexpress, Amazon и eBay

Кабмин обсуждает введение налогов на популярные интернет-магазины по принципу «налога на Google». В перечне указываются такие известные онлайн-ритейлеры, как Aliexpress, Amazon и eBay.
Вместе с тем, работа сайтов, которые проигнорируют предполагаемое новшество, будет проанализирована Роскомнадзором, и их могут в перспективе 

15 сентября 2017, 02:23
Регионы определились с размером курортного сбора

Регионы определились с размером курортного сбора

Власти отечественных курортов  определились с размером сборов, которые будут взиматься с туристов с 1 мая 2018 года.

Как сообщает  Ассоциация туроператоров России, желающие отдохнуть в Крыму будут платить от 25 до 35 рублей в сутки. Всю сумму курортного сбора нужно будет 

25 июля 2017, 12:46
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