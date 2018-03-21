С 1 января все компании Самарской области должны перечислять в бюджет 1,1% от стоимости купленного транспорта и оборудования. А с 2019 года - уже 2,2%. Это не касается лишь аграриев и тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения. При этом каждый регион, по решению федерального Минфина, может предоставить предпринимателям послабления или вовсе снизить процент до нуля. В Самарской области пока никакого решения нет, но ситуация, по мнению депутатов, должна поменяться.
«Мы обратились уже к губернатору на предмет того, чтобы сейчас или по ряду направлений, или целиком обнулить этот налог, продлить льготу до полного выхода бизнеса из кризисной зоны. Поэтому сейчас Минэкономразвития прорабатывает все возможности», — рассказал Вячеслав Малеев, председатель комитета по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской губернской думы.
В преддверии посевных работ аграрии заговорили о проблемах с горюче-смазочными материалами. Не все хозяйства ими обеспечены. Потребность закрыта только наполовину.
«Сегодня сформирован штаб, который оперативно, если надо, выезжает на территории и принимает сразу же решения с присутствием тех органов, которые необходимы для окончательного решения. Я нисколько не сомневаюсь, что всё пройдет у нас успешно», — заверил Александр Живайкин, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы.
Всего региональные аграрии планируют засеять 2 миллиона гектаров земли. Будут задействовано почти 4 тысячи единиц техники.
|
Дмитрий Азаров рассказал о поручениях президента РФ по итогам визита в Самару
|
14 марта 2018, 12:00
|
Минфин РФ готовит новые изменения в сфере долевого строительства
Государство усиливает контроль за строительством жилья в России. С инициативой застраховать вложения участников долевого строительства в АСВ выступил Минфин. Впрочем, настоящим автором законопроекта является само агентство, но оно не может выносить подобные документы в Госдуму. Если закон примут, то новшества …
|
13 марта 2018, 06:15
|
Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетит Самару
|
13 марта 2018, 01:32
|
Повышен критерий нуждаемости для неработающих ветеранов труда в Самарской области
В Самарской области повысили критерий нуждаемости для неработающих ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных лиц. Поправки в региональный закон приняты депутатами Самарской губернской думы во вторник, 27 февраля. Критерий нуждаемости учитывается при начислении ежемесячной денежной выплаты. Сейчас на такую соцподдержку …
|
27 февраля 2018, 03:14
|
Депутаты из Самарской области предложили изменить ПДД
Внести серьезные изменения в действующие правила дорожного движения предложили депутаты Самарской губернской думы. Народные избранники просят скорректировать время действия знаков о запрете парковки по четным-нечетным дням. Такое обращение они подготовили на имя вице-премьера правительства России Аркадия Дворковича.
Знаки, запрещающие парковку по …
|
19 февраля 2018, 08:01
|
Минфин намерен обложить майнинг налогами
Минфин РФ внес в законопроект о криптовалютах положение, по которому майнинг приравнивается к предпринимательской деятельности, а вследствие этого должен облагаться налогом. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на заместителя главы ведомства Алексея Моисеева.
|
28 декабря 2017, 04:24
|
Минфин РФ подготовил законопроект для регулирования криптовалют
Специалисты Минфина подготовили законопроект, регулирующий криптовалюты. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу ведомства Антона Силуанова.
|
26 декабря 2017, 10:25
|
В Самарской области отменят льготы по налогу на движимое имущество
|
11 декабря 2017, 08:09
|
Минфин рассказал о разрабатываемом законе по криптовалютам
Замминистра финансов Алексей Моисеев раскрыл детали разрабатываемого закона по криптовалютам. Как следует из проекта, создание криптовалюты непосредственно для расчетов может считаться уголовно наказуемым деянием.
|
6 декабря 2017, 04:37
|
Tax free: Госдума рассмотрит законопроект о возврате налога на добавленную стоимость
Госдума сегодня приступит к рассмотрению законопроекта, который даст возможность сэкономить миллионам зарубежных туристов в Российской Федерации. Речь идет о возврате налога на добавленную стоимость — tax free.
|
20 сентября 2017, 02:16
|
Правительство обсуждает введение налога на Aliexpress, Amazon и eBay
Кабмин обсуждает введение налогов на популярные интернет-магазины по принципу «налога на Google». В перечне указываются такие известные онлайн-ритейлеры, как Aliexpress, Amazon и eBay.
|
15 сентября 2017, 02:23
|
Регионы определились с размером курортного сбора
|
25 июля 2017, 12:46