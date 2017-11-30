В Самарской Губернской Думе идет дискуссия вокруг бюджета. Объем предполагаемых доходов - 140,5 млн рублей, расходов – 140 млн. Уже наметились разногласия вокруг количества поездок для льготников и выделения средств на ремонт больниц.
|
В Самаре депутаты предложили в бюджет области рекордное число поправок
|
29 ноября 2017, 09:17
|
В Самарской губернской думе решают, как изменится областной бюджет на 2018 год
|
28 ноября 2017, 03:48
|
Одно из мест в Самарской губдуме станет вакантным
Как уже рассказывала «ТЕРРА», Виктор Кузнецов, освободивший место проректора самарского объединенного вуза бывшему вице-губернатору Дмитрию Овчинникову, будет работать в региональном правительстве заместителем руководителя администрации губернатора. После увольнения Овчинникова эту структуру временно возглавляет глава департамента по связям с общественностью и …
|
21 ноября 2017, 12:48
|
Расходы на образование обсудили на профильном комитете Губернской думы
|
15 ноября 2017, 05:29
|
В Самарской губернской думе начали рассматривать бюджет на 2018 год
|
13 ноября 2017, 05:41
|
Добавили миллиардов: депутаты губдумы проголосовали за изменения в областном бюджете
|
27 сентября 2017, 11:49