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«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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В эти минуты в Самарской губернской думе идет первое пленарное заседание осенней сессии. На нем присутствуют 39 из 50 депутатов,  а также члены регионального кабмина. Место в президиуме занял и врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Он поздравил парламентариев с 

27 сентября 2017, 11:49
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