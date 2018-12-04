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«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

В Самарской области может появиться алиментный фонд

В Самарской области может появиться алиментный фонд

В Самаре возникла идея создать государственный алиментный фонд. Во вторник, 20 ноября, депутаты областного парламента поддержали предложение Уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой. Парламентарии собираются сначала рассмотреть вопрос на пленарном заседании губдумы, а затем - обратиться в 
21 ноября 2018, 09:37
Самарцам могут запретить шуметь с 20:00 до 10:00

Самарцам могут запретить шуметь с 20:00 до 10:00

20 ноября депутаты - члены комитета самарской губдумы по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции рассмотрели поправки в региональный закон «о тишине». Парламентарии рассматривают возможность расширения временных рамок, в которые нельзя шуметь. Сейчас ограничения действуют на период с 22:00 до 
20 ноября 2018, 03:20
Бюджет Самарской области на 2019 год приняли в первом чтении

Бюджет Самарской области на 2019 год приняли в первом чтении

Кадровые перестановки в Самарской губернской думе. В эту среду депутаты выбрали руководителей сразу 4-х ключевых направлений. 
 
Фракцию партии "Единая Россия" в Самарской губернской думе возглавил депутат сразу трех последних созывов, основатель первой общественной приемной региональных единороссов Александр Живайкин. Раньше лидером этой 
14 ноября 2018, 10:39
Депутаты предлагают ввести дневной «тихий час» в Самарской области

Депутаты предлагают ввести дневной «тихий час» в Самарской области

Депутаты Губдумы могут внести поправки региональный закон о тишине. Сейчас шуметь запрещается с 22:00 до 8:00, а летом - с 23:00 до 8:00. Авторы изменений предлагают расширить рамки до 10:00. Кроме того, тишину предполагается соблюдать и днем 13:00 до 15:00.

После 

14 ноября 2018, 03:05
Автор российской Конституции предложил преподавать закон в виде игр

Автор российской Конституции предложил преподавать закон в виде игр

Один из авторов российской Конституции Сергей Шахрай озвучил инициативу преподавать учащимся средних учебных заведений основной закон государства посредством интерактивных игр и квестов, рассказывает РИА Новости.
По словам г-на Шахрая, и программа, и учебники на данный момент имеют ряд существенных недостатков, 

4 декабря 2017, 09:06
АвтоВАЗ отменил запрет на участие работников в акциях протеста

АвтоВАЗ отменил запрет на участие работников в акциях протеста

АвтоВАЗ по требованию прокуратуры убрал из кодекса этики компании положение, которое запрещает сотрудникам участвовать и организовывать акции протеста. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Как выяснило надзорное ведомство, в кодексе указано, что «работники общества должны не начинать и 
9 февраля 2016, 11:46
Прокуратура: Корпоративный кодекс АвтоВАЗа нарушает Конституцию РФ

Прокуратура: Корпоративный кодекс АвтоВАЗа нарушает Конституцию РФ

Прокуратура Автозаводского района города Тольятти направила в адрес президента АвтоВАЗа Бу Андерссона требование о приведении корпоративного Кодекса этики в соответствие с Конституцией Российской Федерации. С жалобой в надзорное ведомство на несоответствие внутреннего документа компании и главного закона страны обратился руководитель 
8 февраля 2016, 11:08
Госдеп США озабочен изоляцией гражданского общества в России

Госдеп США озабочен изоляцией гражданского общества в России

Решение российской Генпрокуратуры о запрете деятельности Национального фонда в поддержку демократии вызвало беспокойство Госдепа США. В Вашингтоне считают, что закон о нежелательных организациях несет в себе ограничение развития гражданского общества России, о чем сказано в соответствующем заявлении.
 
Руководство фонда, о 
29 июля 2015, 03:13
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