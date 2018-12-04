Конференция "Конституционные права и свободы человека и гражданина" стартовала в Самарской Губернской Думе. Она посвящена 25-летию Конституции РФ и 70-летию юбилея Всеобщей декларации прав человека. . В 1993 году за Конституцию РФ проголосовали 58.3% граждан. Тогда был дан старт построению нового государства в России. Закреплён приоритет прав и свобод человека, частная собственность. За время работы губдумы с 1993 года принято 1917 законов
Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова отметила в своем докладе, что ежегодно в аппарат поступает до 5 тысяч обращений граждан.
Подробности мероприятия в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ».
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В Самарской области может появиться алиментный фонд
В Самаре возникла идея создать государственный алиментный фонд. Во вторник, 20 ноября, депутаты областного парламента поддержали предложение Уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой. Парламентарии собираются сначала рассмотреть вопрос на пленарном заседании губдумы, а затем - обратиться в …
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21 ноября 2018, 09:37
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Самарцам могут запретить шуметь с 20:00 до 10:00
20 ноября депутаты - члены комитета самарской губдумы по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции рассмотрели поправки в региональный закон «о тишине». Парламентарии рассматривают возможность расширения временных рамок, в которые нельзя шуметь. Сейчас ограничения действуют на период с 22:00 до …
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20 ноября 2018, 03:20
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Бюджет Самарской области на 2019 год приняли в первом чтении
Кадровые перестановки в Самарской губернской думе. В эту среду депутаты выбрали руководителей сразу 4-х ключевых направлений.
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14 ноября 2018, 10:39
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Депутаты предлагают ввести дневной «тихий час» в Самарской области
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14 ноября 2018, 03:05
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Автор российской Конституции предложил преподавать закон в виде игр
Один из авторов российской Конституции Сергей Шахрай озвучил инициативу преподавать учащимся средних учебных заведений основной закон государства посредством интерактивных игр и квестов, рассказывает РИА Новости.
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4 декабря 2017, 09:06
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АвтоВАЗ отменил запрет на участие работников в акциях протеста
АвтоВАЗ по требованию прокуратуры убрал из кодекса этики компании положение, которое запрещает сотрудникам участвовать и организовывать акции протеста. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Как выяснило надзорное ведомство, в кодексе указано, что «работники общества должны не начинать и …
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9 февраля 2016, 11:46
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Прокуратура: Корпоративный кодекс АвтоВАЗа нарушает Конституцию РФ
Прокуратура Автозаводского района города Тольятти направила в адрес президента АвтоВАЗа Бу Андерссона требование о приведении корпоративного Кодекса этики в соответствие с Конституцией Российской Федерации. С жалобой в надзорное ведомство на несоответствие внутреннего документа компании и главного закона страны обратился руководитель …
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8 февраля 2016, 11:08
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Госдеп США озабочен изоляцией гражданского общества в России
Решение российской Генпрокуратуры о запрете деятельности Национального фонда в поддержку демократии вызвало беспокойство Госдепа США. В Вашингтоне считают, что закон о нежелательных организациях несет в себе ограничение развития гражданского общества России, о чем сказано в соответствующем заявлении.
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29 июля 2015, 03:13