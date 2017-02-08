Новый порядок начисления социальных выплат сегодня вновь в центре внимания областных чиновников, представителей общественных организаций и журналистов. Ранее губернский парламент с подачи регионального правительства утвердил новую систему распределения бюджетных выплат населению. Это спровоцировало волну недовольства в массах.
Если раньше в Самарской области социальные выплаты носили в основном поощрительный характер, то теперь задача - помочь выкарабкаться из-за черты бедности тем, кто по уважительным причинам не справляется с новой экономической реальностью.
Некоторые российские регионы пересмотрели свою систему соцподдержки еще 2 года назад, когда федеральный закон предоставил им такую возможность. У нас - все только начинается.
С 1 января введен критерий "нуждаемости". В первую очередь он коснется родителей, которым компенсируют расходы на оплату детского сада. Раньше эти деньги получали все подряд, вне зависимости от доходов, теперь на соц. выплату могут рассчитывать только те, у кого средний душевой доход в семье ниже полутора прожиточных минимумов.
Такой же принцип теперь применяется и при начислении доплат ветеранам труда. Раньше все они получали дополнительно по 620 рублей в месяц. Теперь предлагается давать ежемесячную денежную выплату тем из них, которые не работают, и у которых размер пенсии ниже 19,5 тысяч рублей. Это два с половиной размера прожиточного минимума для пенсионеров. Большинство из них таких денег не получают, средняя выплата по старости в Самарской области составляет 12, 5 тысяч рублей.
Кроме того, с 1 февраля вводится ограничение льготных поездок в общественном транспорте. Теперь их будет не больше 50-ти. Этому решению предшествовал обычный математический расчет. Во-первых, оказалось, что не все имеющие такое право пользуются социальными картами, а, во-вторых, перевозчики порой на этом наживаются, получая компенсацию за проезд несуществующих пассажиров. Из-за таких случаев только за июнь прошлого года бюджет перечислил транспортникам лишние 440 .000 рублей.
По словам министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, есть люди, их 15.000 человек, которые проехали всего 12 раз в месяц. 17.000 человек сделали до 20 поездок в месяц. До 30 поездок - 26.000 человек. 45.000 человек проехали 35 раз. Если брать 50 поездок, ими воспользовались 108 тысяч граждан -это 64%.
50 льготных поездок в месяц - цифра не окончательная, не исключено, что ее увеличат до 55 или 60. Пока же чиновники намерены пересмотреть транспортную схему Самары таким образом, чтобы сократить количество пересадок.
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