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Бункер S

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Материалы по теме:

Как подать заявление на налоговую льготу?

Как подать заявление на налоговую льготу?
3 февраля 2017, 01:00
Самарская губернская дума приняла поправки в бюджет региона

Самарская губернская дума приняла поправки в бюджет региона

Доходы выросли в 2017 году на 6 млрд 57 млн рублей, а расходы на 10 млрд 373 млн рублей. Доходная часть увеличилась за счет поступлений из федерального бюджета, а также неналоговых поступлений.
Самые крупные статьи - 1.6 млрд на жилищное 

31 января 2017, 11:54
В Самаре из-за праздников сместился график соцвыплат

В Самаре из-за праздников сместился график соцвыплат

В Самарской области в связи с новогодними праздниками досрочно произведут часть социальных выплат, сообщает региональное министерство социально-демографической и семейной политики.

С 26 декабря по 30 декабря перечисляются субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. 28 декабря переведены ежемесячные доплаты к январским 

29 декабря 2016, 04:52
В Самаре детские сады незаконно получили 167 млн рублей

В Самаре детские сады незаконно получили 167 млн рублей

Счетная палата Самарской области установила, что частные детские сады губернии неправомерно получили из регионального бюджета 167 миллионов рублей, которые поступали на их счета в течение трех лет. К таким выводам инспекторы пришли после проверки использования казенных средств, предоставленных региональному министерству 

29 декабря 2016, 01:23
Новые социальные выплаты ввели в Самарской области

Новые социальные выплаты ввели в Самарской области

В Самарской области приемные семьи, в которых воспитываются трое и более несовершеннолетних, приравняли к многодетным. Теперь они могут получать тот же пакет социальных льгот и поддержку из бюджета в виде компенсации оплаты услуг ЖКХ, проезда в общественном транспорте для школьников 

28 декабря 2016, 12:34
К 1 декабря 2016 года задолженность Самарской области по всем обязательным платежам составила почти 24 миллиарда рублей

К 1 декабря 2016 года задолженность Самарской области по всем обязательным платежам составила почти 24 миллиарда рублей

К 1 декабря 2016 года задолженность Самарской области по обязательным платежам во все уровни бюджетов и государственные внебюджетные фонды составила почти 24  миллиарда рублей. Таковы данные губернских налоговиков. В эту цифру входит и задолженность по налогам и сборам 16 миллиардов 

23 декабря 2016, 05:42
Гарантийный фонд поддержки предпринимательства не доплатил в бюджет Самарской области 12 млн 300 тыс. рублей по итогам 2016 года

Гарантийный фонд поддержки предпринимательства не доплатил в бюджет Самарской области 12 млн 300 тыс. рублей по итогам 2016 года

Это выяснилось в ходе проверки, проведенной счетной палатой региона. Кроме того, инспекция выявила целый ряд нарушений, допущенных фондом с 2013 по 2015 год. Из 266 миллионов рублей прибыли, полученной за этот период, 80% средств - это доход от размещения средств 

22 декабря 2016, 04:10
С 1 февраля в России увеличиваются социальные выплаты

С 1 февраля в России увеличиваются социальные выплаты

Они будут проиндексированы на 7%. А страховые пенсии неработающих граждан -  на 4%. После этого размер пособий  для тех, кто ушел на заслуженный отдых,  составит  13 132 рубля.
По данным федерального министерства труда, на все про все из бюджета страны 
1 февраля 2016, 10:26
В России увеличены субсидии для соцвыплат на третьего ребенка

В России увеличены субсидии для соцвыплат на третьего ребенка

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое увеличивает почти на 7 процентов - до 14 млрд 600 млн - объем субсидий регионам на ежемесячные пособия нуждающимся семьям в связи с рождением третьего ребенка. Согласно документу, Самарская область получит 452 
9 декабря 2015, 02:08
В России могут ввести льготы на капремонт

В России могут ввести льготы на капремонт

Премьер-министр страны Дмитрий Медведев пообещал сократить платежи за капремонт для целого ряда категорий граждан. Речь идет о пятидесятипроцентной скидке для собственников квартир старше 70 лет, инвалидов I и II групп, а также для семей, в которых воспитывают детей с ограниченными 
1 декабря 2015, 10:53
Дмитрий Медведев обещает льготы за капремонт инвалидам и пожилым людям

Дмитрий Медведев обещает льготы за капремонт инвалидам и пожилым людям

Премьер-министр страны Дмитрий Медведев пообещал сократить платежи за капремонт  для целого ряда категорий граждан. Речь идет о тех собственниках квартир, которым более 70 лет, об инвалидах 1 и 2 групп и о семьях, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. 
27 ноября 2015, 04:52
В 2015 году выплаты на приобретение жилья получат 160 молодых семей Самары

В 2015 году выплаты на приобретение жилья получат 160 молодых семей Самары

Почти 400 миллионов рублей получила Самара за годы существования федеральной программы «Жилище» и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». Соцвыплатами воспользовались 500 семей данной категории. В 2015-м помощь получат ещё сто шестьдесят, сообщили в горадминистрации.

На поддержку могут претендовать признаные 
1 сентября 2015, 05:33
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