В Самарской области от укусов клещей уже пострадали 254 жителя. В том числе 63 ребенка. Однако это в 3,6 раза меньше, чем за тот же период 2016 года.
На энцефалит в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии исследовано 144 кровососа. Каждый пятый оказался переносчиком опасной инфекции. Клещевой энцефалит начинается с озноба и ломоты в теле. И может привести к инвалидизации и даже смерти. Высок риск парализации рук. Кроме того, больной может ослепнуть или оглохнуть. По статистике из тысячи человек умирают двое.
Кроме того, 106 клещей подвергли исследованию на наличие у них боррелий. Проверку не прошли почти 3% членистоногих. Клещевой боррелиоз - заболевание, при котором поражаются сердечно-сосудистая, центральная нервная системы и опорно-двигательный аппарат. Характерный признак для клещевого боррелиоза - это так называемая клещевая мигрирующая эритема. На месте укуса возникает красное пятно диаметром примерно 5 см, которое может перемещаться на другие участки тела.
Чтобы предупредить заражение населения этими инфекционными заболеваниями, в Самарской области должны проводиться акарицидные обработки парков, скверов, участков леса, прилегающих к населенным пунктам, кладбищ, летних оздоровительных учреждений для детей, туристических баз. В этом году обработано 142 гектара.
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