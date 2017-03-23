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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре выделят 2 млн рублей на «Социальное такси»

В Самаре выделят 2 млн рублей на «Социальное такси»

В Самаре выделят 2 млн рублей на «Социальное такси». Конкурс на право оказания услуг по перевозке льготной категории граждан объявил муниципальный «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения». Как уже сообщала «ТЕРРА», порядок предоставления соцтакси был утвержден в феврале 2016 года 

22 марта 2017, 05:09
132-летний самовар из Самары не выпустили в Финляндию

132-летний самовар из Самары не выпустили в Финляндию

В Самаре на таможне задержали мужчину, который перевозил старинный самовар, предположительно изготовленный 132 года назад – в 1885-м. Попытку незаконного вывоза в Финляндию культурной ценности предотвратили в аэропорту Курумоч. Пассажир самовар не прятал, вез в чемодане. По его словам, он 

22 марта 2017, 04:59
Топ-новости: Ремонт Московского шоссе в Самаре; в Самарской области нефтеврезчики откачали почти 7000 тонн «черного золота»; осужден за экстремизм гражданин Узбекистана

Топ-новости: Ремонт Московского шоссе в Самаре; в Самарской области нефтеврезчики откачали почти 7000 тонн «черного золота»; осужден за экстремизм гражданин Узбекистана

Блогер Евгений Синюков поделился впечатлениями от ремонта Московского шоссе. «Тут все очень масштабно. Однако конца стройки в обозримом будущем лично я так и не увидел.
Подробнее о ремонте читайте здесь.

Незаконная нефтеврезка ликвидирована в выходные  сотрудниками самарского управления ФСБ России. 
21 марта 2017, 06:28
Топ-новости: Машина сгорела на глазах автоледи; Мехзавод и Крутые Ключи остались без воды; в Самаре поддержали продление улицы Стара-Загора

Топ-новости: Машина сгорела на глазах автоледи; Мехзавод и Крутые Ключи остались без воды; в Самаре поддержали продление улицы Стара-Загора

В Самаре машина сгорела на глазах плачущей автоледи. В понедельник, 20 марта, появилось сообщение о пожаре на улице Советской Армии. Детали чрезвычайного происшествия узнаете здесь.
 
В Самаре снова остались без воды Мехзавод и Крутые Ключи. Авария случилась в 
20 марта 2017, 06:43
90% пуховиков в России не соответствуют стандартам качества

90% пуховиков в России не соответствуют стандартам качества

Почти 90 процентов реализуемых в России пуховиков не соответствуют стандартам качества, выяснила проверка «Российской системы качества». Всего было исследовано 69 образцов различных марок мужских курток в ценовом диапазоне от 3 до 50 тысяч рублей. Требованиям стандарта соответствовали только 7 из 

2 февраля 2017, 05:29
Вопреки санкциям, Самарская область активнее всего торгует с Украиной, Германией и Латвией

Вопреки санкциям, Самарская область активнее всего торгует с Украиной, Германией и Латвией

Самарастат рассказал об объёмах импорта и экспорта в 63-м регионе. В 2016 году губерния поставила за рубеж продукции почти на 3,5 млрд долларов США. Ввезено товаров на 1,7 млрд долларов.
Самые высокие показатели внешнеторгового оборота у Самарской области с Украиной. 

2 февраля 2017, 01:59
Самарским алкоголикам продавали лосьон

Самарским алкоголикам продавали лосьон "Хлебный" и "Тоник медовый"

Больше всего изъято в Самаре: 1000 пузырьков лосьона "Хлебный" и 35 бутылочек "Тоника медового". В Чапаевске продавали флаконы под названием "Этиловый спирт - 90%" и "Этиловый спирт - 95%". Арестовано порядка 150 таких пузырьков. Несколько фактов продажи спиртовых настоек выявлено 

9 января 2017, 01:44
Активисты движения

Активисты движения "Хрюши против" изъяли 12 корзин просроченных продуктов в одном из магазинов Самары

12 корзин просроченных товаров изъяли в одном из самарских продуктовых магазинов на улице Гагарина активисты общественной организации "Хрюши против". В ходе проверки торговой точки была обнаружена молочная продукция, алкогольные напитки, бытовая химия и кондитерские изделия с истекшим сроком годности. Добровольно 

12 декабря 2016, 05:40
Forbes назвал 12 отраслей России с самыми большими зарплатами

Forbes назвал 12 отраслей России с самыми большими зарплатами

В новый рейтинг от Forbes вошли 12 отраслей экономики России, в которых, по мнению составителя, самые большие зарплаты.  В тройке лидеров оказались нефтегазовый кластер, тяжелая промышленность и телекоммуникационные компании. При этом речь идет только об оплате труда первых руководителей.
Продолжили 

28 ноября 2016, 05:07
России предрекли 20 лет экономического застоя

России предрекли 20 лет экономического застоя

Экономический застой в нашей стране может продлиться 20 лет.  Чтобы лучше сориентироваться в сложившейся  ситуации федеральное министерство экономики подготовило долгосрочный прогноз социально-экономического развития на два десятилетия вперед.
Документ, как это обычно бывает, содержит три сценария развития событий: базовый, консервативный и 

20 октября 2016, 01:24
Стартовал экономический форум «Самара – Саксония»

Стартовал экономический форум «Самара – Саксония»

В Самарском научно-исследовательском университете имени Королева подписано соглашение о сотрудничестве с Горной академией Фрайбурга.
Документом официально оформлено многолетнее сотрудничество вузов. Это первый итог визита делегации федеральной земли Саксония в Самарскую область, по итогам которого ожидается бурное развитие двусторонних отношений регионов 

18 октября 2016, 05:46
Россияне перешли на «оборонительную модель потребительского поведения»

Россияне перешли на «оборонительную модель потребительского поведения»

Об ухудшении своего материального положения за год завили 40 процентов россиян. Таковы данные Института статистических исследований Высшей школы экономики.

Специалисты отмечают, что в целом население страны адаптировалось к новой реальности и перешло на «оборонительную модель потребительского поведения» c избирательной тактикой трат, 

12 октября 2016, 03:40
СМИ: В Швеции заговорили о «секретной» угрозе со стороны РФ

СМИ: В Швеции заговорили о «секретной» угрозе со стороны РФ

Шведские СМИ сообщили, что по их сведениям из специальных служб, со стороны России по отношении к Швеции якобы увеличивается «угроза», суть которой держится в секрете. Как отмечает РИА Новости со ссылкой на Dagens nyheter, именно этим объясняется тот факт, что 

19 сентября 2016, 09:19
В Швеции из психиатрической клиники бежал известный «охотник на ведьм»

В Швеции из психиатрической клиники бежал известный «охотник на ведьм»

38-летний мужчина твердит, что намерен обезглавить и сжечь 57 человек, занимающихся колдовством.
14 сентября 2016, 10:40
В Швеции геологи обнаружили огромный древний двойной кратер

В Швеции геологи обнаружили огромный древний двойной кратер

Ученые из университета Гётеборга (Швеция) нашли огромный древний двойной кратер. Его обнаружили примерно в 20 километрах от города Эстерсунда.

Кратер образовался в результате падения в одном месте двух гигантских метеоритов. Такой версии придерживаются шведские геологи. Точное время падения небесных 
13 сентября 2015, 02:48
У берегов Швеции со дна моря достали голову «датского монстра»

У берегов Швеции со дна моря достали голову «датского монстра»

Деревянная фигура украшала нос старинного корабля датчан. Специалисты считают, что судно было спущено на воду на рубеже 15-16 веков, затонуло оно из-за пожара.

Вес фигуры, которая, кстати, отлично сохранилась, - более 300 кг, она изображает голову несуществовавшего животного, напоминающего 
12 августа 2015, 06:28
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