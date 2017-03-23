Производители Самарской области и скандинавского королевства устанавливают деловые контакты, а в четверг налажено и политическое взаимодействие. Глава региона Николай Меркушкин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Швеции в России Петером Эриксоном.
Посол Швеции в Самаре впервые. Разговор с губернатором сразу входит в русло торгово-экономических отношений. Экспорт шведских товаров в регион в последнее время снизился вдвое. За прошлый год внешнеторговый оборот лишь немного превысил 13 миллионов долларов. Скандинавы в основном привозили пластмассу, промышленное оборудование и химические продукты. Самарцы экспортировали минеральное топливо, нефть, удобрения и алюминий.
Стороны договорись о сотрудничестве в сферах сельского хозяйства, переработки мусора, использования возобновляемых источников энергии.
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