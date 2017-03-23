Шведские СМИ сообщили, что по их сведениям из специальных служб, со стороны России по отношении к Швеции якобы увеличивается «угроза», суть которой держится в секрете. Как отмечает РИА Новости со ссылкой на Dagens nyheter, именно этим объясняется тот факт, что …