«ГАЗель» врезалась в только что купленный Hyundai Solaris в Сызрани В среду, 8 августа, произошла авария в Сызрани. На улице Котовского в районе Делового центра столкнулись новенький Hyundai Solaris и грузовая «ГАЗель». Они ехали в общей колонне, когда перед пешеходным переходом остановился один из автомобилей. Иномарка Hyundai Solaris затормозила перед …