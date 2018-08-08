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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 07.08.2018 
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Чем провинились самарские торговцы сладостями перед судебными приставами




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На 4 месяца отправили в колонию-поселение алиментщицу из Самары

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Самарец накопил штрафов на 29 000 рублей, а заплатил почти 70 000

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Семь несанкционированных свалок ликвидируют в июле в Тольятти

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Убрать мусор с берега озера зовут самарцев

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15 июня 2018, 11:12
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