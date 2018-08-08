Много проблем доставил житель Самары судебным приставам. Служители Фемиды постановили, что мужчина должен впустить в свою квартиру специалистов для осмотра общедомового имущества, но делать это он категорически отказывался. На прием к приставам житель города тоже не являлся.
Когда специалисты службы пришли к мужчине домой, соседи рассказали, что он буквально завалил свою комнату горами мусора. Из помещения шла такая вонь, что рядом с ним можно было находиться только в маске. Там расплодились тараканы, которые начали «оккупировать» и другие комнаты. Жалобы людей и стали поводом для разбирательства.
Жилец выходил на улицу только ночью, собирая там отходы, чтобы пополнить «коллекцию».
Во время очередного визита к «собирателю» приставам пришлось ждать минут 15, пока он откроет дверь. Время потребовалось для того, чтобы разгрести завалы и пробраться ко входу.
Из разговора с мужчиной стало известно, что он не помнит дату своего рождения, не знает, какой месяц и год, а комнату захламляет, чтобы ее не забрали преступники.
Требования исполнительного документа были исполнены, представителю взыскателя был обеспечен доступ в помещение для осмотра общедомового имущества, сообщает УФССП России по Самарской области.
|
«ГАЗель» врезалась в только что купленный Hyundai Solaris в Сызрани
|
8 августа 2018, 12:19
|
Под суд в Самарской области пойдет парень, срубивший 10-метровый дуб на дрова
В Приволжском районе завершено расследование уголовного дела, которое завели на жителя Самарской области за вырубку леса. В апреле в дежурную часть обратился сотрудник лесничества. Он рассказал, что неизвестный мужчина в районе села Обшаровка рубит дерево. Полицейские задержали злоумышленника на месте …
|
8 августа 2018, 11:49
|
В региональном Минпроме стало на одного общественного советника больше
В среду, 8 августа, врио министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин наделил полномочиями своего советника на общественных началах Александра Тарабрикова. Теперь он будет отвечать за программы поддержки предприятий, проектную работу и связи с деловыми объединениями.
|
8 августа 2018, 11:24
|
В Самаре будут судить должника, который похитил и разбил «пирамиду позора»
В Самаре полиция возбудила уголовное дело по факту кражи так называемой «пирамиды позора». Напомним, что пирамида - это ноу-хау «Самарских коммунальных систем», которые с помощью этого арт-объекта «выбивают» долги из неплательщиков. «Пирамиды позора» устанавливают около домов, владельцы которых месяцами и …
|
8 августа 2018, 10:52
|
«Черных коллекторов» из Тольятти оштрафовали на 200 тысяч рублей
«Черным коллекторам» из Тольятти придется выплатить 200 тысяч рублей штрафа. В управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю обратилась жительница Читы. Он рассказала, что взяла кредит в микрозаймовой организации. Расплатиться по долгам вовремя она не смогла, и вскоре женщине …
|
2 августа 2018, 11:32
|
Чем провинились самарские торговцы сладостями перед судебными приставами
|
27 июля 2018, 02:24
|
Контейнеры для сбора батареек и градусников установили в Самаре
В Самаре появились новые контейнеры для утилизации отходов, теперь жители города могут выбрасывать использованные батарейки и отработанные ртутные лампы в особые ящики. Заметить их просто - они выкрашены в оранжевый цвет.
|
25 июля 2018, 02:39
|
На 4 месяца отправили в колонию-поселение алиментщицу из Самары
|
16 июля 2018, 10:45
|
Самарец накопил штрафов на 29 000 рублей, а заплатил почти 70 000
|
12 июля 2018, 09:47
|
Семь несанкционированных свалок ликвидируют в июле в Тольятти
Семь несанкционированных свалок уберут в Тольятти в течение июля. Об этом на аппаратном совещании рассказал руководитель департамента по городскому хозяйству Вадим Ерин. По его словам, четыре скопления мусора будут убраны в рамках заключенного госконтракта. По его условиям, подрядчик должен завершить …
|
3 июля 2018, 02:08
|
Более 1000 контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Самаре
|
18 июня 2018, 03:05
|
Убрать мусор с берега озера зовут самарцев
|
15 июня 2018, 11:12