В России отзывают 8270 автомобилей Infiniti F35, FX45, M35 и M45. Об этом сообщается на сайте Росстандарта. Речь идет о машинах, сошедших с конвейера с апреля 2006-го по март 2010 года. VIN-коды транспортных средств можно узнать на сайте ведомства. Кампания проводится из-за возможного возникновения дефекта подушки безопасности и ее газогенератора. Российский дилер свяжется с владельцами попавших в список авто и пригласит их в специализированные центры для того, чтобы бесплатно заменить указанные детали. Напомним, марка Infiniti - это люксовое подразделение компании Nissan. 20 июня последняя отозвала почти 7 тысяч автомобилей Nissan Murano. Из-за технических неполадок у них мог загореться моторный отсек.
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