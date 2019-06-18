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На оздоровление Волги в этом году Самарская область получит 2,5 млрд рублей
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18 июня 2019, 10:23
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В Самаре могут ввести штраф за неоплату парковки
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17 июня 2019, 08:24
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Центробанк начал снижать ключевую ставку: как это скажется на ипотечных займах?
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14 июня 2019, 06:15
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У тольяттинцев удерживали до половины пенсии за долги
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14 июня 2019, 01:48
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Долговая нагрузка на российские семьи с детьми повысилась
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6 июня 2019, 12:18
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В Самарской области приставы закрыли кафе из-за бактерий
В селе Елховка Самарской области судебные приставы на два месяца приостановили работу местного кафе из-за нарушения санитарных норм. Во время проверки выяснилось, что владелец точки общепита допустил несколько нарушений, специалисты установили, что найденные на объектах внешней среды бактерии могут привести …
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6 июня 2019, 08:32
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Тольяттинка заплатила соседке за затопленную квартиру после ареста авто
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4 июня 2019, 12:46
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Футболисты «Крыльев Советов» ушли в отпуск до 17 июня
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3 июня 2019, 02:51
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Житель Сызрани чуть не потерял легковушку из-за долгов за бытовые услуги
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28 мая 2019, 02:51
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Тольяттинец лишился легковушки из-за долга в 290 тысяч
Житель Автограда лишился своего автомобиля, не сумев расплатиться по кредиту. В отделе судебных приставов Автозаводского района находилось исполнительное производство в отношении мужчины, с которого должны были взыскать долги. Его задолженность перед банком составляла 290 тысяч рублей, добровольно решение суда должник …
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16 мая 2019, 11:28
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Цены на зарубежные туры для россиян выросли в среднем на 15-20%
Летний отдых подорожал. Цены на зарубежные туры вслед за удорожанием авиатоплива выросли, в среднем, на 15-20 %. Из-за этого в федеральной Ассоциации туроператоров значительного роста турпотока не ждут. Предполагают, что россияне будут отдавать предпочтение местным курортам. Рост летнего турпотока в …
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13 мая 2019, 09:59
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На майские праздники из Самары пустят дополнительные поезда
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18 марта 2019, 10:10
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Около миллиона российских семей смогут получить сертификаты на бесплатный отдых
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16 марта 2019, 08:05
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