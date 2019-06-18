В Самаре могут ввести штраф за неоплату парковки … Самарская губернская дума готовится к принятию закона о введении штрафов в размере полутора тысяч рублей для автомобилистов, которые не оплатили стоянку на платных парковках. Областной бюджет от этого сможет получать от 50 до 100 миллионов рублей в год. Но сначала