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На оздоровление Волги в этом году Самарская область получит 2,5 млрд рублей

На оздоровление Волги в этом году Самарская область получит 2,5 млрд рублей

В стенах губернской думы обсуждали оздоровление Волги. На реализацию соответствующего федерального проекта планируют потратить 260 млрд рублей до 2024 года. Самарский регион - в тройке лидеров по количеству выделенных субсидий. Только в этом году Самара получит почти 2,5 млрд субсидий 
18 июня 2019, 10:23
В Самаре могут ввести штраф за неоплату парковки

В Самаре могут ввести штраф за неоплату парковки

Самарская губернская дума готовится к принятию закона о введении штрафов в размере полутора тысяч рублей для автомобилистов, которые не оплатили стоянку на платных парковках. Областной бюджет от этого сможет получать от 50 до 100 миллионов рублей в год. Но сначала 
17 июня 2019, 08:24
Центробанк начал снижать ключевую ставку: как это скажется на ипотечных займах?

Центробанк начал снижать ключевую ставку: как это скажется на ипотечных займах?

Совет директоров Центробанка понизил ключевую ставку на 0,25 % - до 7,5 %. Это произошло впервые с марта прошлого года. До этого в 2018 ЦБ поднимал этот показатель дважды. В сентябре и декабре - тоже на 0,25 %. И оба 
14 июня 2019, 06:15
У тольяттинцев удерживали до половины пенсии за долги

У тольяттинцев удерживали до половины пенсии за долги

Прокуратура Автозаводского района пришла с проверками в районные отделы судебных приставов. В итоге вскрылось, что из пенсий должников удерживали по 50 % в счет долга в рамках исполнительных производств, и у людей оставались на руках суммы ниже прожиточного минимума. Сотрудники надзорного 
14 июня 2019, 01:48
Долговая нагрузка на российские семьи с детьми повысилась

Долговая нагрузка на российские семьи с детьми повысилась

Долговая нагрузка на семьи с детьми выросла на 25%. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Высшей школой экономики.

По данным за III квартал 2018 года, семьи с детьми тратили на обслуживание кредитов по 2,5 тысячи рублей в месяц на 
6 июня 2019, 12:18
В Самарской области приставы закрыли кафе из-за бактерий

В Самарской области приставы закрыли кафе из-за бактерий

В селе Елховка Самарской области судебные приставы на два месяца приостановили работу местного кафе из-за нарушения санитарных норм. Во время проверки выяснилось, что владелец точки общепита допустил несколько нарушений, специалисты установили, что найденные на объектах внешней среды бактерии могут привести 
6 июня 2019, 08:32
Тольяттинка заплатила соседке за затопленную квартиру после ареста авто

Тольяттинка заплатила соседке за затопленную квартиру после ареста авто

Жительница Автограда компенсировала соседке ущерб за затопленную квартиру, когда чуть не потеряла свою иномарку. История началась с того, что жительница Тольятти обратилась в суд - она требовала компенсацию за отвалившиеся обои и вздувшийся ламинат. Квартиру женщины затопили соседи сверху. По 
4 июня 2019, 12:46
Футболисты «Крыльев Советов» ушли в отпуск до 17 июня

Футболисты «Крыльев Советов» ушли в отпуск до 17 июня

Игроки самарских «Крыльев Советов» ушли в отпуск до 17 июня. Именно в этот день команда должна собраться в Москве и пройти медосмотр. После него, с 19 по 23 июня волжане будут тренироваться в Самаре, этот этап подготовки завершится контрольным матчем 
3 июня 2019, 02:51
Житель Сызрани чуть не потерял легковушку из-за долгов за бытовые услуги

Житель Сызрани чуть не потерял легковушку из-за долгов за бытовые услуги

Житель Сызрани едва не потерял свою машину из-за долга в 96 тысяч рублей. Эти деньги он не заплатил за предоставление бытовых услуг от местного бизнесмена. Предприниматель свою сторону договора выполнил, но платы так и не дождался. Он обратился в суд, 
28 мая 2019, 02:51
Тольяттинец лишился легковушки из-за долга в 290 тысяч

Тольяттинец лишился легковушки из-за долга в 290 тысяч

Житель Автограда лишился своего автомобиля, не сумев расплатиться по кредиту. В отделе судебных приставов Автозаводского района находилось исполнительное производство в отношении мужчины, с которого должны были взыскать долги. Его задолженность перед банком составляла 290 тысяч рублей, добровольно решение суда должник 
16 мая 2019, 11:28
Цены на зарубежные туры для россиян выросли в среднем на 15-20%

Цены на зарубежные туры для россиян выросли в среднем на 15-20%

Летний отдых подорожал. Цены на зарубежные туры вслед за удорожанием авиатоплива выросли, в среднем, на 15-20 %. Из-за этого в федеральной Ассоциации туроператоров значительного роста турпотока не ждут. Предполагают, что россияне будут отдавать предпочтение местным курортам. Рост летнего турпотока в 
13 мая 2019, 09:59
На майские праздники из Самары пустят дополнительные поезда

На майские праздники из Самары пустят дополнительные поезда

Из Самары на майские праздники пустят дополнительные поезда. Россиян в этом году ждут длинные выходные с 1 по 5 и с 9 по 12 мая включительно. В связи с этим компания Российские железные дороги назначила более 500 доппоездов по самым 
18 марта 2019, 10:10
Около миллиона российских семей смогут получить сертификаты на бесплатный отдых

Около миллиона российских семей смогут получить сертификаты на бесплатный отдых

В России родители с детьми из многодетных, неполных и малоимущих семей смогут отправиться на отдых на отечественные курорты за счет государства. К разработке механизма выдачи специального сертификата приступили в министерства просвещения.

По оценкам ведомства, воспользоваться им смогут не менее 
16 марта 2019, 08:05
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