Июнь 2018 года стал по-настоящему победным для сайта телерадиокомпании «ТЕРРА» trkterra.ru. Прошедший месяц завершился рекордной посещаемостью за всю его историю. За 30 дней на сайте побывали 339 399 человек, которые просмотрели 669 137 страниц. Рост числа уникальных посетителей по сравнению с маем составил 123%, а с июнем 2017 – 310%!
Больше всего в июне читатели интересовались новостями, связанными с проходящим в городе чемпионатом мира по футболу. Также, большой интерес был к материалам, связанным с погодой, которая удивляла своим непостоянством и рекордами холода. Замыкают неофициальную тройку лидеров новости самарских блогов.
Стоит отметить, что благодаря достигнутым результатам, сайт trkterra.ru вошел в пятерку самых читаемых электронных СМИ региона.
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Рекорд жары 1 июля поставлен в Тольятти и Самаре
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2 июля 2018, 09:43
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Рекорд посещаемости установил бункер Сталина в Самаре
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28 июня 2018, 12:47
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Ученые обнаружили самое холодное место на Земле
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27 июня 2018, 11:27
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Рекорд посещаемости установил фестиваль болельщиков в Самаре
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20 июня 2018, 03:16
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«Прививку» от хакерских атак изобрели самарские ученые
Самарские ученые изобрели «прививку» против хакерских атак. Систему профилактики и защиты интернет-сервисов от взлома создали сотрудники кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского университета. Свою новую разработку они представили на международной конференции. Исследования по этому проекту начались еще 4 года назад. …
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26 марта 2018, 04:52
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Оренбуржец заказал через интернет инструменты, а получил наполнитель для кошачьих туалетов
29-летний житель Оренбурга стал жертвой интернет-мошенника. Он нашел в сети объявление о продаже монтажного инструмента. Оренбуржец связался с продавцом, перевел ему деньги и получил трек-номер для отслеживания движения посылки.
Мужчине доставили две коробки. Каково же было его удивление, когда после их …
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20 марта 2018, 05:54
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Члены банды интернет-наркоторговцев арестованы в Самарской области
В Самарской области арестованы предполагаемые участники преступной группы, занимавшейся продажей наркотиков через Интернет. По версии силовиков, 32-летний уроженец Саратовской области организовал интернет-магазин по продаже наркотиков и вовлек в преступную группу семерых безработных жителей Самарской области в возрасте от 22 до …
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14 марта 2018, 12:48
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За экстремизм в соцсетях к 10 месяцам исправительных работ приговорили жительницу Жигулевска
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2 марта 2018, 10:54
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Посещаемость российских кинотеатров в июле стала рекордной за пять лет
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17 августа 2015, 04:26