Новокуйбышевские полицейские расследуют уголовное дело против местного жителя. Он обвиняется в изготовлении фальшивых платежных карт. По версии следствия, с их помощью злоумышленник перевел на счета подставных лиц 900 тысяч рублей из организации, в которой он работал.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Подозреваемому может грозить до шести лет тюрьмы, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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