11
56
17
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                                          .d8888b.   888        .d8888b.   8888888 
                                         d88P  Y88b  888       d88P  Y88b    888   
                                                888  888       Y88b. d88P    888   
 88888b.d88b.   88888b.d88b.   88888888       .d88P  888  888   "Y88888"     888   
 888 "888 "88b  888 "888 "88b     d88P    .od888P"   888 .88P  .d8P""Y8b.    888   
 888  888  888  888  888  888    d88P    d88P"       888888K   888    888    888   
 888  888  888  888  888  888   d88P     888"        888 "88b  Y88b  d88P    888   
 888  888  888  888  888  888  88888888  888888888   888  888   "Y8888P"   8888888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Пьяный покупатель пытался унести продукты из магазина в Жигулевске

Пьяный покупатель пытался унести продукты из магазина в Жигулевске

На днях в магазин в микрорайоне В-1 в городе Жигулевске вошел покупатель. Мужчина спокойно прошел к полкам с товаром, взял оттуда продукты, спрятал их под одеждой и в карманы куртки и направился к выходу. Заметившие кражу сотрудники торговой точки попытались 

22 марта 2018, 11:23
Оренбуржец заказал через интернет инструменты, а получил наполнитель для кошачьих туалетов

Оренбуржец заказал через интернет инструменты, а получил наполнитель для кошачьих туалетов

29-летний житель Оренбурга стал жертвой интернет-мошенника. Он нашел в сети объявление о продаже монтажного инструмента. Оренбуржец связался с продавцом, перевел ему деньги и получил трек-номер для отслеживания движения посылки.

Мужчине доставили две коробки. Каково же было его удивление, когда после их 

20 марта 2018, 05:54
Расхитителей гробниц поймали в Китае

Расхитителей гробниц поймали в Китае

Китайская полиция задержала расхитителей древних гробниц. Всего поймали 13 человек.

Злоумышленники попались в минувшие выходные в уезде Дулан Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа. Они подозреваются в организации незаконных раскопок и извлечении более 400 ценных артефактов. Задержанные «археологи» орудовали в гробницах, датируемых 7 и 8 веками, 

20 марта 2018, 05:03
32 тысячи литров контрафактной «незамерзайки» нашли в Тольятти

32 тысячи литров контрафактной «незамерзайки» нашли в Тольятти

В Тольятти полиция пресекла работу подпольного цеха. Там шел разлив незамерзающей жидкости для омывателей автомобильных стекол.

Цех работал в Автозаводском районе города. Там «незамерзайку» разливали в тару, наклеивали этикетки и отправляли на реализацию.

"В ходе обысков изъято более 6,5 тысячи бутылок с 

20 марта 2018, 02:28
Директор стройфирмы продал парковочное место, а потом переоформил его на сожительницу в Тольятти

Директор стройфирмы продал парковочное место, а потом переоформил его на сожительницу в Тольятти

Тольяттинские полицейские раскрыли мошенничество, которое совершил руководитель строительной фирмы. 55-летний мужчина заключил с клиентами сделку о продаже парковочного места в новостройке в Комсомольском районе. Однако впоследствии злоумышленник не довел до конца регистрацию документов. Он просто переоформил проданный и оплаченный объект 

20 марта 2018, 11:01
В похищении 250 тысяч рублей подозревается директор фирмы в Тольятти

В похищении 250 тысяч рублей подозревается директор фирмы в Тольятти

В совершении мошенничества подозревается директор одной из тольяттинских фирм. По версии следствия, менеджер оформила поддельные документы о расходовании 250 тысяч рублей. По бумагам эти деньги должны были пойти на обучение и стажировку работников организации, находящихся под риском увольнения. На деле 

13 марта 2018, 11:47
Более 1,3 млн рублей собрали медики-мошенники с обманутых самарцев

Более 1,3 млн рублей собрали медики-мошенники с обманутых самарцев

В Самаре полицейские задержали представителей медицинской фирмы, подозреваемых в мошенничестве. Всего в деле больше 40 потерпевших. Жертвами обмана становились в основном пожилые самарцы. Общая сумма ущерба превысила 1,3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

«Злоумышленники убеждали потерпевших в наличии у них опасных заболеваний 

1 марта 2018, 02:36
Главного бухгалтера ТСЖ, укравшего более 3 млн рублей, осудили в Самаре

Главного бухгалтера ТСЖ, укравшего более 3 млн рублей, осудили в Самаре

В Кировском районном суде вынесли приговор главному бухгалтеру ТСЖ «На набережной». Женщине инкриминировали мошенничество в особо крупном размере.

Как сообщает прокуратура Самарской области, с января 2012 года по июль 2014-го сотрудница ТСЖ украла у него 3 миллиона 273 тысячи рублей. Подсудимая 

1 марта 2018, 09:09
Эксперты рассказали о новых схемах кражи денег в интернете

Эксперты рассказали о новых схемах кражи денег в интернете

Количество интернет-краж с банковских карт возросло в РФ на 30% за 3 года. За текущий год зафиксировано 300 000 таких случаев.
За последние 3 года злоумышленники придумали десятки схем вывода денег с карт. В частности, отмечают эксперты, заметно выросло число попыток 

28 декабря 2017, 01:14
Информацию о льготах россиян будут записывать на банковские карты

Информацию о льготах россиян будут записывать на банковские карты

Специфические идентификаторы граждан со сведениями о предоставляемых им льготах могут начать записывать на банковские или sim-карты. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на близкий к ЦБ источник.
Как поясняется, соответствующий вопрос прорабатывает ассоциация «Финтех» при регуляторе. Граждане смогут применять идентификаторы, 

4 декабря 2017, 10:04
Интернет-магазины обяжут принимать оплату картами

Интернет-магазины обяжут принимать оплату картами

Кабмин выступил с инициативой обязать интернет-магазины принимать оплату картами. Об этом идет речь в проекте плана по регулированию программы по цифровой экономике, представленном Минэкономразвития и фондом «Сколково».
Как следует из документа, законодательные моменты предстоит проработать в ближайшие два месяца. Если 

17 ноября 2017, 10:27
Осторожно: мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Осторожно: мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

В России мошенники разработали новую схему кражи денег с банковских карт с помощью так называемой социальной инженерии. Их мишенью становятся люди, продающие товары на различных интернет-сайтах. Притворившись потенциальными покупателями, злоумышленники стараются узнать CVV-код, указанный на обратной стороне карточки. Киберворы говорят, 

20 сентября 2017, 09:10
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх