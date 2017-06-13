С 15 ноября 2014 года в России вступают в силу изменения в ПДД. Так, сотрудники ГИБДД не будут снимать номера за неправильную тонировку. Кроме этого внесены поправки еще в некоторые пункты.

Теперь водителей больше не будут арестовывать за то, что …