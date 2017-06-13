Правительство России не поддержало поправку в административный кодекс, которая позволяет задерживать автомобили без номеров, припаркованные на стоянках. Ранее с такой инициативой выступал Совет Федерации, мотивируя это тем, что водители нередко снимают номера или завешивают их чем-нибудь, чтобы не платить за парковку. А также чтобы избежать ответственности, если оставили машину в неположенном месте. В кабмине напомнили, что «никаких запретов на стоянку автомобиля без регистрационных знаков в правилах дорожного движения нет и быть не может».
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На АвтоВАЗе решили повысить зарплаты всем, кроме менеджмента
С 1 июля на АвтоВАЗе обещают повысить зарплаты на 5%. Решение принято руководством в рамках исполнения коллективного договора.
Руководство АвтоВАЗа приняло решение о повышении заработной платы сотрудников. Произойдет это 1 июля. Жалованье увеличат всем, за исключением представителей топ-менеджмента, сообщил …
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9 июня 2017, 10:21
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АвтоВАЗ начал выпуск «Весты», которую можно заправлять газом
АвтоВАЗ приступил к производству двухтопливной версии Lada Vesta CNG. Впервые в истории бренда к дилерам поступит автомобиль с серийной газобаллонной установкой, рассчитанной на применение сжатого природного газа. Автомобиль будет работать как на бензине, так и на метане. Использование последнего увеличивает …
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7 июня 2017, 03:21
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АвтоВАЗ будет удерживать цены на автомобили
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5 июня 2017, 10:57
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Из самарских машин начали воровать бензин
Блогер Ольга Потапова констатирует, что в Самару начали возвращаться лихие 90-е. "Сегодня ночью из моей "семёры" слили бензин. Крышка у меня была, между прочим, типа "антивор", с замком. Ну вот, теперь ни крышки, ни бензина. Было литров 10. На …
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1 июня 2017, 07:27
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Удобства в рублях: сколько потратят на создание комфортной среды для самарцев?
В Самарской области программу «Формирование комфортной городской среды» профинансируют лишь на 43 процента, говорится в постановлении правительства России. Федеральный кабмин 3 мая утвердил предельные индексы компенсации проекта для регионов.
100 процентов затрат получат из центра только Республика Крым и Севастополь. Больше …
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3 мая 2017, 04:56
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В России одобрили установку черных ящиков в автомобилях
Правительство России одобрило установку чёрных ящиков в автомобилях, сообщают «Известия». Вице-премьер Аркадий Дворкович распорядился создать межведомственную рабочую группу для подготовки внедрения интеллектуальных телематических систем.
Речь идет о сборе, обработке и передаче информации о местоположении и состоянии машины. В частности, о нагрузке …
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10 ноября 2016, 04:52
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СМИ: российские автомобили оснастят «черными ящиками» с 2020 года
Правительство России предложило оборудовать автомобили черными ящиками - терминалами ГЛОНАСС, которые смогут фиксировать нарушения правил дорожного движения. Минпромторгу, Минтрансу, Минэкономразвития, Минкомсвязи и госкомпании ГЛОНАСС поручено подготовить план внедрения проекта. Устройства станут обязательными для всех машин, произведенных после 2020 года. Эксперты …
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6 октября 2016, 03:34
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Аэропорт «Курумоч» вошел в список хабов федерального значения
Самарский международный аэропорт «Курумоч» вошел в список транспортных хабов федерального значения. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра России Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства России. Согласно документу, такой статус присвоен 91 российской воздушной гавани. Понятие аэропорт федерального значения означает, что он …
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25 апреля 2016, 11:08
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Бюджет Самарской области на 2015 год принят во втором, окончательном чтении
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9 декабря 2014, 04:20
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С 15 ноября 2014 года ГИБДД запретят снимать номера «за тонировку»
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11 ноября 2014, 07:12
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Роскомнадзор о поправках в закон «О связи»
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10 июня 2014, 03:17
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В Самарской губернской думе обсудили поправки в выборное законодательство
Новые правила игры ждут кандидатов в депутаты муниципальных и региональных органов власти. В Самарской губернской думе готовят законопроект, который призван привести выборное законодательство области в соответствие с федеральным. Оно в свою очередь тоже значительно изменилось.
В центре внимания - отказ от …
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6 мая 2014, 04:57