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Материалы по теме:

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra выступят с открытым концертом в Тольятти на праздновании Дня города

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra выступят с открытым концертом в Тольятти на праздновании Дня города

2 июня 2019 года на Центральной площади Тольятти Владимир Аветисян иD’Black Blues Orchestra выступят с открытым концертом, который станет подарком группы всем тольяттинцам по случаю Дня города.

Тольятти регулярно входит в гастрольные турне D’Black Blues Orchestra. В 2017 году группа с 

23 мая 2019, 02:51
Стал известен график ближайших концертов D'Black Blues Orchestra

Стал известен график ближайших концертов D'Black Blues Orchestra

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra готовятся к серии выступлений. На лучших площадках страны коллектив представит свою концертную программу «Антология блюза», премьера которой состоялась в Ереване, на площади Республики, в присутствии 60 тысяч зрителей.

29 мая музыканты выступят на 
7 мая 2019, 10:01
Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra готовятся к фестивалю «Мир гитары 2019»

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra готовятся к фестивалю «Мир гитары 2019»

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra сейчас полным ходом готовятся к участию в одном из лучших международных фестивалей гитарной музыки «Мир гитары 2019». Он пройдет в Калуге с 27 по 31 мая. Но услышать блюз в исполнении D’Black Blues Orchestra 
30 апреля 2019, 08:27
Финал всероссийского чемпионата школьной лиги

Финал всероссийского чемпионата школьной лиги "КЭС-Баскет" состоялся в Тольятти

В Тольятти прошел финал всероссийского чемпионата школьной лиги "КЭС-Баскет". За победу в решающих матчах боролись 40 лучших школьных команд из России, Монголии и Киргизской Республики - победители этапа соревнований в федеральных округах. На кону стояло не только звание чемпиона лиги, 
15 апреля 2019, 09:14
Самарцев приглашают на фестиваль «Мир гитары - 2019»

Самарцев приглашают на фестиваль «Мир гитары - 2019»

Известный ведущий Дмитрий Дибров пригласил самарцев и жителей других городов на XXII фестиваль «Мир гитары - 2019». Он пройдет в Калуге с 27 по 31 мая.
«Несколько дней лучшие гитаристы планеты позволят вам воспарить над землей. Кстати, гости Калуги увидят 
15 апреля 2019, 02:40
Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra примут участие в фестивале «Мир гитары - 2019»

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra примут участие в фестивале «Мир гитары - 2019»

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra примут участие в одном из лучших международных фестивалей гитарной музыки «Мир гитары - 2019».

XXII фестиваль «Мир гитары» традиционно пройдёт в Калуге с 27 по 31 мая. За годы существования в нём принимали участие величайшие 

12 февраля 2019, 05:23
В самарском ресторане

В самарском ресторане "Три оленя" идет благотворительный званый ужин с участием известной интернациональной группы D'Black Blues Orchestra и ее лидера Владимира Аветисяна

Творческая встреча началась с премьерного показа документального фильма о гастрольном туре музыкантов по Крыму в сентябре 2017 года. Режиссер Денис Носков, он тоже сегодня приехал в Самару, представил зрителям самые яркие 
21 февраля 2018, 08:00
В эти минуты музыкальный коллектив «D'Black Blues Orchestra» и его лидер Владимир Аветисян дают концерт в Самарском государственном экономическом университете

В эти минуты музыкальный коллектив «D'Black Blues Orchestra» и его лидер Владимир Аветисян дают концерт в Самарском государственном экономическом университете

Для коллектива вуза они играют композиции из программы «Антология блюза». Как рассказал ректор университета Габибулла Хасаев, изначально к 
20 февраля 2018, 03:49
В Самаре состоится благотворительная премьера фильма о гастрольном туре группы D’Black Blues Orchestra

В Самаре состоится благотворительная премьера фильма о гастрольном туре группы D’Black Blues Orchestra

21 февраля бюро Русфонда в Самарской области в рамках благотворительного званого ужина представит премьерный показ документального фильма о гастрольном туре Владимира Аветисяна и группы D’Black Blues Orchestra.

Съёмки фильма проходили в сентябре 2017 года в Крыму. Первые зрители увидят не только 

12 февраля 2018, 04:18
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