В Кинель-Черкассах Самарской области открылась 17-я Международная ярмарка социально-педагогических инноваций. В ней участвуют 20 районов и 7 городов Самарского региона, 26 областей, республик и краев Российской Федерации.
|
Около стадиона «Самара Арена» откроют новую сельхозярмарку
|
2 ноября 2018, 11:40
|
В блогах: сельхозярмарка на Куйбышева полностью утратила свой смысл
Самарчанка Людмила Тахоева пожаловалась в Фейсбуке, что сегодня сельхозярмарка на площади Куйбышева полностью утратила свой смысл.
"Если ранее местные власти ее целью провозглашали поддержку местных фермеров и снабжение горожан дешевой продукцией, то теперь ярмарка стала филиалом Губернского рынка …
|
17 сентября 2018, 08:52
|
Фермерская ярмарка откроется в Красноглинском районе Самары
|
7 марта 2018, 10:51
|
Ярмарку у музея Алабина могут продлить почти до зимы
|
24 октября 2017, 05:07
Мы Вам перезвоним!