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Фура перекрыла дорогу в Самару после ДТП, есть фото
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2 февраля 2017, 02:32
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В Самаре трамвай придавил кроссовер на Московском шоссе, есть фото
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2 февраля 2017, 10:39
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При столкновении двух машин на трассе под Пензой погибли четыре человека
Два легковых автомобиля столкнулись 1 февраля в Пензенской области. Итогом трагедии на трассе стала гибель четырех человек, сообщают российские информагентства со ссылкой на правоохранителей.
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1 февраля 2017, 05:19
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В Самаре водитель автобуса поехал на «красный» и протаранил иномарку
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31 января 2017, 04:07
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В Тольятти перевернулся автомобиль с беременной девушкой
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31 января 2017, 10:50
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В самарской квартире нашли тело молодой девушки
Молодая девушка найдена мертвой в самарской квартире. Тело обнаружили в доме на улице Мориса Тореза в понедельник, 30 января, уже около полуночи. По сообщению портала samru.ru, погибшей было 24 года. По предварительной информации, смерть могла наступить в результате отравления …
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31 января 2017, 09:57
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«Мисс Самара 2017» стала 20-летняя Сара Харун
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30 января 2017, 11:13
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Следователи сообщили о новом пострадавшем от схода снега в Самаре
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27 января 2017, 09:25
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«Роснефть» продаст часть АЗС в течение 2 месяцев
Федеральная антимонопольная служба в течение двух месяцев назовет список регионов, где "Роснефть" будет обязана продать автозаправочные станции после сделки с "Башнефтью". На такой шаг нефтяники вынуждены будут пойти, чтобы на местных рынках моторного топлива не возникло доминирующего положения с совокупной …
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1 декабря 2016, 04:00
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В Сызрани автоледи отъехала от заправки с «пистолетом» в топливном баке, есть видео
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20 ноября 2016, 02:44
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Жители Самары разделись за полный бак бензина, есть фото
21 июля на одной их самарских АСЗ сети «О…» была проведена необычная акция для всех желающих заправить на «халяву» полный бак бензина для своего «железного коня». Об этом пишет блогер Александр Жоголев (aka 3ojlotou).
Условия участия в …
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23 июля 2016, 05:47
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В Уфе на автозаправке взорвалась пассажирская «Газель»
В башкирской столице на автозаправочной станции накануне произошел взрыв пассажирской «ГАЗели». Об этом рассказали региональные средства массовой информации со ссылкой на местных правоохранителей.
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18 мая 2016, 09:45