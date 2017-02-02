Фура перекрыла дорогу в Самару после ДТП, есть фото В социальных сетях появилась информация о нескольких ДТП под Самарой. Очевидцы опубликовали фотографии. Одна из аварий, по предварительной информации, произошла на трассе М-5 между Тольятти и Самарой. В направлении областного центра столкнулись три автомобиля и фура.



«Фура перегородила всю …