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Бункер S

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Материалы по теме:

Фура перекрыла дорогу в Самару после ДТП, есть фото

Фура перекрыла дорогу в Самару после ДТП, есть фото

В социальных сетях появилась информация о нескольких ДТП под Самарой. Очевидцы опубликовали фотографии. Одна из аварий, по предварительной информации, произошла на трассе М-5 между Тольятти и Самарой. В направлении областного центра столкнулись три автомобиля и фура.

«Фура перегородила всю 
2 февраля 2017, 02:32
В Самаре трамвай придавил кроссовер на Московском шоссе, есть фото

В Самаре трамвай придавил кроссовер на Московском шоссе, есть фото

В среду, 1 февраля на Московском шоссе в районе Самарского университета произошло ДТП с участием общественного транспорта. Трамвай прижал к столбу кроссовер «Фольксваген Тигуан». Фото с места происшествия появилось в соцсети. По словам очевидцев, иномарка столкнулась с вагоном, следовавшим в 
2 февраля 2017, 10:39
При столкновении двух машин на трассе под Пензой погибли четыре человека

При столкновении двух машин на трассе под Пензой погибли четыре человека

Два легковых автомобиля столкнулись 1 февраля в Пензенской области. Итогом трагедии на трассе стала гибель четырех человек, сообщают российские информагентства со ссылкой на правоохранителей.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на 20-м километре автодороги Пенза-Шемышейка-Лопатино. По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Hyundai Solaris 

1 февраля 2017, 05:19
В Самаре водитель автобуса поехал на «красный» и протаранил иномарку

В Самаре водитель автобуса поехал на «красный» и протаранил иномарку

В понедельник, 30 января, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Автобус «МАЗ» протаранил иномарку «Фольксваген Поло» на перекрестке Московского шоссе и улицы Советской Армии. Это произошло примерно в десять часов вечера.

Автобусом управлял 61-летний водитель, ехавший со 
31 января 2017, 04:07
В Тольятти перевернулся автомобиль с беременной девушкой

В Тольятти перевернулся автомобиль с беременной девушкой

В понедельник, 30 января, в Тольятти произошло ДТП с автомобилем, в котором, по словам очевидцев, находилась беременная девушка. Официального подтверждения этим сведениям пока нет, передает 63.ru. Очевидцы опубликовали фото с места происшествия в социальной сети. 

Авария случилась на улице 
31 января 2017, 10:50
В самарской квартире нашли тело молодой девушки

В самарской квартире нашли тело молодой девушки

Молодая девушка найдена мертвой в самарской квартире. Тело обнаружили в доме на улице Мориса Тореза в понедельник, 30 января, уже около полуночи. По сообщению портала samru.ru, погибшей было 24 года. По предварительной информации, смерть могла наступить в результате отравления 
31 января 2017, 09:57
«Мисс Самара 2017» стала 20-летняя Сара Харун

«Мисс Самара 2017» стала 20-летняя Сара Харун

Титул «Мисс Самара» в 2017 году завоевала студентка СГСПУ 20-летняя Сара Харун. В финале за титул самой красивой самарской девушки боролись 11 конкурсанток.

Сара покорила жюри своей яркой внешностью и хореографией. Папа девушки родом из Судана. Теперь самарская красавица 
30 января 2017, 11:13
Следователи сообщили о новом пострадавшем от схода снега в Самаре

Следователи сообщили о новом пострадавшем от схода снега в Самаре

В Самаре 17-летняя девушка-подросток получила повреждения головы в результате схода снега. Инцидент произошел в среду, 25 января, в Советском районе по адресу: улица Гагарина, 111А. Пострадавшая попала в больницу. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает, сообщили в пресс-службе следственного 

27 января 2017, 09:25
«Роснефть» продаст часть АЗС в течение 2 месяцев

«Роснефть» продаст часть АЗС в течение 2 месяцев

Федеральная антимонопольная служба в течение двух месяцев назовет список регионов, где "Роснефть" будет обязана продать автозаправочные станции после сделки с "Башнефтью". На такой шаг нефтяники вынуждены будут пойти, чтобы на местных рынках моторного топлива не возникло доминирующего положения с совокупной 

1 декабря 2016, 04:00
В Сызрани автоледи отъехала от заправки с «пистолетом» в топливном баке, есть видео

В Сызрани автоледи отъехала от заправки с «пистолетом» в топливном баке, есть видео

Наружные камеры видеонаблюдения на одной из АЗС рядом с деревней Рачейка Сызранского района зафиксировали 17 ноября любопытный эпизод.

Автомобилистка на «десятке» приехала на заправку. Оплатив покупку, она села в легковушку и … уехала. При этом женщина забыла проделать одну 
20 ноября 2016, 02:44
Жители Самары разделись за полный бак бензина, есть фото

Жители Самары разделись за полный бак бензина, есть фото

21 июля на одной их самарских АСЗ сети «О…» была проведена необычная акция для всех желающих заправить на «халяву» полный бак бензина для своего «железного коня». Об этом пишет блогер Александр Жоголев (aka 3ojlotou).

Условия участия в 
23 июля 2016, 05:47
В Уфе на автозаправке взорвалась пассажирская «Газель»

В Уфе на автозаправке взорвалась пассажирская «Газель»

 В башкирской столице на автозаправочной станции накануне произошел взрыв пассажирской «ГАЗели». Об этом рассказали региональные средства массовой информации со ссылкой на местных правоохранителей.
Чрезвычайное происшествие случилось в микрорайоне Шакша на улице Гвардейской. Как рассказывали свидетели, они услышали сильный хлопок, а 

18 мая 2016, 09:45
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