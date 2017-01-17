В Самарской области предстанет перед судом 40-летний житель поселка Алексеевка, обвиняемый в преступлениях сексуального характера, сообщает СУ СКР по Самарской области. По версии сотрудников ведомства, мужчина развращал и неоднократно насиловал собственную падчерицу 2000 года рождения. Противоправные действия злоумышленник совершал в собственной квартире.
Как установили следователи, впервые мужчина изнасиловал девочку в 2013 году, когда ей исполнилось всего 13 лет. Насильственные действия продолжались 3 года – до 2016.
В отношении насильника возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям, в том числе: «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста», «Развратные действия», «Изнасилование несовершеннолетней» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней».
Уголовное дело передано в федеральный суд Кинеля с утвержденным обвинительным заключением. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 20 лет.
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