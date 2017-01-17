Комсомольский районный суд города Тольятти удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу сроком на 2 месяца 17-летнего местного жителя, которого подозревают в изнасиловании 13-летней девочки, с использованием ее беспомощного состояния.

Как установили следователи, вечером 29 августа подозреваемый вместе с друзьями (также …