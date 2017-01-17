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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 января 2017г 
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Материалы по теме:

В Кинеле 35-летний мужчина ограбил школьницу

В Кинеле 35-летний мужчина ограбил школьницу

Жителя Кинеля подозревают в ограблении школьницы. В октябре 2016 года злоумышленник отнял сотовый телефон у 17-летней девушки. Уголовное дело завели по статье «Грабеж» (часть1 статьи 161 УК РФ).

По информации полицейских, к совершению преступления причастен 35-летний мужчина, ранее задержанный за другое 

14 декабря 2016, 10:40
В Чапаевске в кабине «КамАЗа» трое мужчин изнасиловали и ограбили 15-летнюю девочку

В Чапаевске в кабине «КамАЗа» трое мужчин изнасиловали и ограбили 15-летнюю девочку

В Чапаевский городской суд направлено для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении двух 18-летних парней и 58-летнего мужчины. Они обвиняются в изнасиловании и ограблении местной 15 летней девушки, сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Как установили следователи, 
10 ноября 2016, 10:35
В Самаре 17-летнюю девушку ударили стеклянной бутылкой по голове и изнасиловали

В Самаре 17-летнюю девушку ударили стеклянной бутылкой по голове и изнасиловали

Вчера, 9 октября, около 14:00 в полицию Самары поступило сообщение о том, что в Советском районе города изнасиловали несовершеннолетнюю девушку.
 
По предварительной информации, инцидент случился рядом с детским садом на улице Запорожской. Неизвестный ударил 17-летнюю девушку стеклянной бутылкой по 

10 октября 2016, 10:45
В Кинеле произошла утечка серной кислоты

В Кинеле произошла утечка серной кислоты

Сегодня, 9 октября, на станции Кинель Куйбышевской железной дороги произошла утечка серной кислоты. К ликвидации ЧП уже приступили спасатели, передает Федеральное агентство новостей.
 
По данным портала, протечка одной из многотонных цистерн с опасным химическим веществом обнаружилась во время формирования состава на 
9 октября 2016, 08:13
В Тольятти подростки изнасиловали 13-летнюю девочку

В Тольятти подростки изнасиловали 13-летнюю девочку

Комсомольский районный суд города Тольятти удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу сроком на 2 месяца 17-летнего местного жителя, которого подозревают в изнасиловании 13-летней девочки, с использованием ее беспомощного состояния.

Как установили следователи, вечером 29 августа подозреваемый вместе с друзьями (также 

5 сентября 2016, 10:00
В бане на трассе «Самара-Бугуруслан» задержали девушек лёгкого поведения, есть фото

В бане на трассе «Самара-Бугуруслан» задержали девушек лёгкого поведения, есть фото

В городе Кинель Самарской области сотрудники полиции задержали предполагаемых проституток, сообщает областное МВД.

Накануне стражам порядка от неравнодушных местных жителей поступила информация о том, что в одной из бань на 35 километре трассы «Самара- Бугуруслан» девушки лёгкого поведения предоставляют 
30 июля 2016, 02:54
Гражданина Узбекистана оштрафовали за изнасилование несовершеннолетней

Гражданина Узбекистана оштрафовали за изнасилование несовершеннолетней

Центральный районный суд Тольятти обязал безработного гражданина Узбекистана Уткира Шукурова выплатить изнасилованной им девушке 160 тысяч рублей. Иск о компенсации морального вреда служителям Фемиды направили сотрудники надзорного ведомства. Добавим, что до этого в августе прошлого года мужчину осудили на 7,5 

23 июня 2016, 02:01
В Самарской области утонули 12-летний мальчик и его 11-летняя сестра

В Самарской области утонули 12-летний мальчик и его 11-летняя сестра

Следственное управление СК России по Самарской области проводит проверку обстоятельств смерти двух детей. 

Накануне на реке Кинель произошла трагедия. По предварительной информации, два брата и сестра купались за пределами городского пляжа на надувном матрасе. Он внезапно перевернулся, дети оказались в воде. Старший, 12-летний 

23 июня 2016, 12:38
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