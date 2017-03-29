Сегодня об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области. Несмотря на представление надзорного ведомства, незаконно полученные и потраченные деньги не возвращены родителям воспитанников. Кроме того, в феврале директор потребовала от них новых пожертвований в конкретной сумме, что запрещено законом. Отмечу, что до этого в учреждении уже выявляли подобный факт. Родителей всех 287 детей вынуждали платить по 4, 5 тысячи в год. В 2016-ом году эти средства пошли на оплату стимулирующих выплат сотрудникам, поездки в командировки, страховые взносы и ремонт кабинета директора.
В результате, по инициативе прокуратуры директор привлечена к административной ответственности по двум статьям "невыполнение законных требований прокурора" и "нарушение права на образование, выразившееся в нарушении права на получение общедоступного и бесплатного образования". Суд наложил штраф на сумму 31 тысяча рублей, а администрация города уволила директора.
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