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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре заканчивают строительство школы нового поколениия

В Самаре заканчивают строительство школы нового поколениия

На финишную прямую выходит строительство школы микрорайоне "Южный город". Ее уже сейчас называют учебным заведением нового поколения. Она будет самой большой в Самарской области. В начальных классах смогут обучаться 600 детей, в средних и старших - 900. Для младших учеников 

29 марта 2017, 07:15
В Самарской области нашли фальшивые банкноты номиналом $100

В Самарской области нашли фальшивые банкноты номиналом $100

За прошлый год в Самарской области выявили поддельные банкноты номиналом 100 долларов США. Всего изъято 35 штук. Рублевых подделок нашли 746, сообщили в Банке России. Это вдвое меньше, чем в 2015-м, когда изъяли 444 фальшивки. Чаще всего подделывают банкноты номиналом 

23 марта 2017, 02:49
В Жигулевске подростки пожаловались на поборы в школе

В Жигулевске подростки пожаловались на поборы в школе

Прокуратура Жигулевска начала проверку по фактам жалоб от учеников средней школы № 16.

Сотрудниками надзорного ведомства будут проверены доводы заявителей о незаконных сборах с родителей и учеников школы на оплату услуг уборщицы и охраны, сообщается на сайте прокуратуры Самарской области. 

В надзорное 

22 марта 2017, 01:51
23 марта в Самарской области стартует досрочный период сдачи Единого государственного экзамена

23 марта в Самарской области стартует досрочный период сдачи Единого государственного экзамена

Через 2 дня, 23 марта, в Самарской области стартует досрочный период сдачи Единого государственного экзамена. К нему готовятся первые 273 участника. В основном это те, кто закончил школу несколько лет назад. Пока будет работать один пункт проведения ЕГЭ, он разместится 

21 марта 2017, 05:29
Девятиклассников ждут кардинальные изменения при сдаче ГИА

Девятиклассников ждут кардинальные изменения при сдаче ГИА

9-классников ждут кардинальные изменения при сдаче ГИА. Теперь оценка за экзамены - а их 2 обязательных (русский язык и математика) и два по выбору - напрямую влияет на получение аттестата. А в трех дисциплинах - физике, химии и информатике предусмотрены 

21 марта 2017, 05:26
Часть собранных «Платоном» денег получит Самарская область

Часть собранных «Платоном» денег получит Самарская область

Росавтодор направит в 2017 году два с половиной миллиарда рублей на ремонт аварийных мостов. 23 объекта приведут в порядок в 12 регионах страны. Речь идет об Алтайском крае и Краснодарском, Карачаево-Черкесии, Бурятии, Удмуртии, Чувашии, Брянской, Воронежской, Орловской, Пензенской, Тамбовской и 

21 марта 2017, 03:13
Ученые выяснили, о чем думают младенцы во сне

Ученые выяснили, о чем думают младенцы во сне

Ученые из Университета Вайкато в Новой Зеландии узнали, о чем думают младенцы в процессе сновидений. Как выяснилось, в это время малыши продолжают изучать окружающий их мир на основе сведений, полученных в непродолжительные периоды бодрствования.
Фонд Марсдена представил ученым грант в 

16 марта 2017, 08:02
Посчитали россиян, которые прячут деньги дома

Посчитали россиян, которые прячут деньги дома

В 2016 году в России значительно выросла доля граждан, которые предпочитают хранить деньги дома в наличной форме. Сейчас такую заначку имеют 23 процента россиян. Это на 5 процентов больше, чем в 2015-м. Исследование было проведено социологами из Российской академии народного 

14 марта 2017, 04:36
Ученые рассказали, сколько денег человеку нужно для счастья

Ученые рассказали, сколько денег человеку нужно для счастья

Ученые из Соединенных Штатов установили, при каком уровне дохода среднестатистический гражданин их страны может считать себя счастливым. Соответствующее исследование с участием большого числа респондентов велось на протяжении 60 лет.
В 1957 году эксперты опросили жителей разных штатов. Оказалось, что лишь 

13 марта 2017, 01:06
Самарец ушел в магазин, оставив дочерей одних, один ребенок умер

Самарец ушел в магазин, оставив дочерей одних, один ребенок умер

Следственный комитет области возбудил уголовное дело по статье "убийство малолетнего". Тело одномесячной малышки с множественными кровоподтеками и ссадинами на голове силовики обнаружили в квартире многоэтажки Промышленного района Самары.
По словам отца погибшей девочки, 7 марта вечером он ушел в магазин. 

10 марта 2017, 11:08
Ученые назвали наиболее удачный для зачатия сезон

Ученые назвали наиболее удачный для зачатия сезон

Израильские ученые установили, что качество мужской спермы может зависеть от сезона. В процессе продолжительных исследований было определено время года, когда качество семенной жидкости у мужчин повышается, увеличивая шансы зачать здорового ребенка.
Как выяснилось, максимальной активности сперматозоиды достигают весной. Считается, что 

10 марта 2017, 09:55
В Самаре проходит благотворительный аукцион в пользу тяжелобольных детей

В Самаре проходит благотворительный аукцион в пользу тяжелобольных детей

Сейчас в театре "Самарская площадь" идет благотворительный аукцион. На кону 20 лотов - работы людей с ограниченными возможностями, выполненные в технике квиллинг, вязаные и капроновые игрушки, куклы-Тильда, вышивка, картины из кожи и шерсти. Гости и участники - бизнесмены, чиновники и 

1 марта 2017, 05:35
В Кинельском районе водолазы извлекли тело 24-летнего парня из реки Падовка

В Кинельском районе водолазы извлекли тело 24-летнего парня из реки Падовка

Сегодня, 25 января, в 8:50 водолазы ПСО спецназначения были направлены на поисковые работы в Кинельский район на реку Падовка, рядом с селом Чубовка, передает ПСС по Самарской области.
В чрезвычайную службу поступило заявление от сотрудников полиции: в русле реки нужно 

25 января 2017, 11:09
В Кинеле отчим 3 года совращал и насиловал маленькую падчерицу

В Кинеле отчим 3 года совращал и насиловал маленькую падчерицу

В Самарской области предстанет перед судом 40-летний житель поселка Алексеевка, обвиняемый в преступлениях сексуального характера, сообщает СУ СКР по Самарской области. По версии сотрудников ведомства, мужчина развращал и неоднократно насиловал собственную падчерицу 2000 года рождения. Противоправные действия злоумышленник совершал в 

17 января 2017, 11:16
В Кинеле 35-летний мужчина ограбил школьницу

В Кинеле 35-летний мужчина ограбил школьницу

Жителя Кинеля подозревают в ограблении школьницы. В октябре 2016 года злоумышленник отнял сотовый телефон у 17-летней девушки. Уголовное дело завели по статье «Грабеж» (часть1 статьи 161 УК РФ).

По информации полицейских, к совершению преступления причастен 35-летний мужчина, ранее задержанный за другое 

14 декабря 2016, 10:40
В Кинеле произошла утечка серной кислоты

В Кинеле произошла утечка серной кислоты

Сегодня, 9 октября, на станции Кинель Куйбышевской железной дороги произошла утечка серной кислоты. К ликвидации ЧП уже приступили спасатели, передает Федеральное агентство новостей.
 
По данным портала, протечка одной из многотонных цистерн с опасным химическим веществом обнаружилась во время формирования состава на 
9 октября 2016, 08:13
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