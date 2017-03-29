В Кинеле произошла утечка серной кислоты передает Федеральное агентство новостей.



По данным портала, протечка одной из многотонных цистерн с опасным химическим веществом обнаружилась во время формирования состава на … Сегодня, 9 октября, на станции Кинель Куйбышевской железной дороги произошла утечка серной кислоты. К ликвидации ЧП уже приступили спасатели,По данным портала, протечка одной из многотонных цистерн с опасным химическим веществом обнаружилась во время формирования состава на