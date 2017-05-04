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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 мая 2017г 
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Метрополитен провалил антитеррористическую проверку

Метрополитен провалил антитеррористическую проверку

Метрополитены Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Самары провалили антитеррористическую проверку. Оперативники ФСБ под видом боевиков смогли спокойно заложить муляжи бомб в подземках, сообщают федеральные СМИ. Чекисты тестировали системы видеонаблюдения, рамки, рентгеновские установки и умение служб безопасности на местах выявлять потенциальных террористов. 

21 апреля 2017, 12:03
В Тольятти обнаружен подпольный НПЗ

В Тольятти обнаружен подпольный НПЗ

Оперативниками ФСБ закрыт подпольный нефтезавод. Он действовал на территории промышленной площадки бывшего завода «Фосфор» в Тольятти.
По оценке специалистов Ростехнадзора, здесь могло перерабатываться до трех тысяч тонн нефти в месяц. Незаконная деятельность пресечена в ходе оперативно-розыскных мероприятий управления Федеральной службы 

17 апреля 2017, 04:51
В Новороссийске задержана машина с партией кокаина на 300 млн рублей

В Новороссийске задержана машина с партией кокаина на 300 млн рублей

В Новороссийске сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли межрегиональный канал поставки наркотиков. В процессе операции «Анаконда» в населенном пункте Владимировка была досмотрена подозрительная машина марки Skoda с питерскими регистрационными знаками. В транспортном средстве нашли тайник с брикетами общей массой 

13 апреля 2017, 02:34
В Самаре схвачен украинский шпион

В Самаре схвачен украинский шпион

Сотрудники областного управления ФСБ и полиции задержали украинского разведчика на железнодорожном вокзале в Самаре. Он фиксировал схемы расположения помещений, видеокамер, охранников и полицейских, их количество, пропускной режим на всех входах и выходах.

Молодой человек рассказал, что принадлежит к агентурному аппарату подразделения 

13 апреля 2017, 12:20
В Самарскую область приехало более 289 тысяч иностранцев

В Самарскую область приехало более 289 тысяч иностранцев

40 тысяч мигрантов за минувший год получили патент, разрешающий им работать на территории региона. Еще 2 тысячи 133 человека получили подобные документы в январе и феврале этого года. Такие данные на пресс-конференции озвучил начальник Управления по вопросам миграции Максим Запорожченко.

 

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31 марта 2017, 07:22
В ДТП под Саратовом погибли семь человек

В ДТП под Саратовом погибли семь человек

В Саратовской области устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза, в результате которого погибли семь человек. По данным СМИ, которые ссылаются на информацию региональной полиции, катастрофа случилась в ночь на воскресенье близ населенного пункта Тарумовка, в Петровском районе, на трассе 

16 января 2017, 01:04
Из Самарской области за прошлый год депортировали почти 900 мигрантов

Из Самарской области за прошлый год депортировали почти 900 мигрантов

598 из них покинули губернию за свой счет. Показатели в сравнении с предыдущим годом выросли. Тогда были депортированы 730 нелегалов, всего половина оплатила дорогу самостоятельно.
9 января 2017, 05:08
Патент для мигрантов в Самарской области станет дороже с 2017 года

Патент для мигрантов в Самарской области станет дороже с 2017 года

Правительство Самарской области предупредило, что в 2017 году в регионе может увеличиться стоимость патента для мигрантов. Разработкой необходимых документов в настоящее время сейчас занимаются в региональном министерстве труда. Стоимость патента будет зависеть от социально-экономической ситуации в Самарской области.

В Российской Федерации 

9 ноября 2016, 04:56
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