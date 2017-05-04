Крупномасштабная спецоперация прошла сегодня в селе Красносамарское. Задержаны гражданине Узбекистана и Китая, работавшие в местном тепличном хозяйстве. По словам силовиков, узбеки в основном имеют разрешительные документы, а китайцы только паспорта. Тепличный комплекс проверяли неоднократно и каждый раз выявляли нарушения миграционного законодательства.
В среднем зарплата овощевода здесь - 22 тысячи рублей. Рабочие живут рядом с теплицами в антисанитарных условиях, в наспех сколоченных из досок бараках. Выращенные овощи фасуют здесь же и везут на продажу на рынки и в торговые центры региона.
Чтобы помешать силовикам задерживать нелегалов, собственники тепличного хозяйства потратились на охрану и организацию видеонаблюдения. Камеры расположены по всему периметру. Когда к территории приближаются посторонние, сообщение с требованием прятаться передаются по рации.
Хозяева агрокомплекса - семья Ким. Все на территории около 600 теплиц. Часть из них, по оперативным данным, построены незаконно.
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