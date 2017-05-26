Накануне вечером в Самарской области случилось смертельное ДТП. Сейчас виновника аварии разыскивают правоохранители.
Все произошло на 26-м километре автодороги Кинель – Богатое – Борское. По сведениям Госавтоинспекции, водитель неустановленного автомобиля наехал на 51-летнего мужчину, который в этот момент оказался на проезжей части. Виновник скрылся с места происшествия, не оказав пешеходу первую помощь.
От полученных повреждений потерпевший скончался до прибытия бригады скорой. В данный момент идут оперативно-разыскные мероприятия для установления личности нарушителя и его задержания.
Стражи порядка просят обладающих какой-либо информацией об этом ДТП звонить по телефонам: 2-10-02 или 020.
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