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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 мая 2017г 
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С огоньком: Мужчина совершил поджог в скоростном поезде в Японии

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Речь идет о капитане полиции Ирине Маланчук. По версии следствия, она поленилась тщательно проверить сообщение об избиении трехлетней девочки. И через несколько недель, в январе 2016 года, малышку забили до смерти. В ноябре служители Фемиды приговорил ее отчима Харитона Горячкина 

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В Самаре дорожный пылесос столкнулся с четырьмя автомобилями

В Самаре дорожный пылесос столкнулся с четырьмя автомобилями

Сегодня, 25 мая, дорожный пылесос спровоцировал серьезное ДТП с участием нескольких транспортных средств в районе ул. Ленинградской. По словам водителя спецмашины, у нее отказали тормоза. В результате пылесос покатился назад и задел сразу четыре автомобиля. Как сообщают свидетели инцидента в 

25 мая 2017, 03:45
В Самаре дерево рухнуло на припаркованный во дворе автомобиль

В Самаре дерево рухнуло на припаркованный во дворе автомобиль

Инцидент произошел во дворе дома №131 по улице Стара-Загора областной столицы. Старое сухое дерево рухнуло на припаркованный во дворе многоэтажки автомобиль Nissan.
В результате этого происшествия у транспортного средства оказался поврежденным капот. Кроме того, ветви и ствол дерева заблокировали движение 

25 мая 2017, 09:09
В Самаре автобус №24 «притёр» Mercedes с «правительственными» номерами ААР

В Самаре автобус №24 «притёр» Mercedes с «правительственными» номерами ААР

Вчера, 24 мая, днем в Самаре произошла авария с участием общественного транспорта и правительственной иномарки, сообщают очевидцы в группе «Новости Самара - Samara life» соцсети «ВКонтакте».
На пересечении улиц Вилоновской и Молодогвардейской автобус 24-го маршрута задел «Мерседес» с правительственными номерами 
25 мая 2017, 07:45
В Самаре автоледи на Land Cruiser сбила пешехода

В Самаре автоледи на Land Cruiser сбила пешехода

Сотрудники самарской полиции в настоящее время выясняют обстоятельства аварии, произошедшей в Железнодорожном районе. На улице Промышленности 30-летняя женщина, управляя Toyota Land Cruiser, сбила пешехода. По предварительной информации, 57-летняя женщина переходила проезжую часть в неположенном месте.
Водитель сама доставила пострадавшую в 

24 мая 2017, 03:01
В Самаре Chevrolet провалился под асфальт на улице Фрунзе

В Самаре Chevrolet провалился под асфальт на улице Фрунзе

Накануне в районе дома № 84 на улице Фрунзе прорвало теплотрассу диаметром 100 мм. Коммунальная авария стала причиной провала на проезжей части. В него передним правым колесом угодил автомобиль «Шевроле».
Как поясняют в пресс-службе ПТС, этот участок теплосети не имеет 

24 мая 2017, 11:21
В Сызрани спасатели вытащили из ямы полицейскую Ниву

В Сызрани спасатели вытащили из ямы полицейскую Ниву

Инцидент случился вчера, 23 мая, около 2-х часов ночи на улице Молодогвардейская.
Стражи порядка на служебном автомобиле Нива ехали на вызов, однако возле одного из домов вазовский внедорожник в темноте основательно застрял в яме, залитой водой. Все попытки выбраться самостоятельно 
24 мая 2017, 07:49
В Тольятти 15-летняя девочка попала под колеса Renault Logan

В Тольятти 15-летняя девочка попала под колеса Renault Logan

Полиция Автограда устанавливает детали дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал подросток.
По сведениям Госавтоинспекции, 47-летний водитель автомобиля Renault Logan (стаж – 28 лет) двигался по жилой зоне со стороны улицы Автостроителей в направлении Ворошилова. Он допустил наезд на школьницу 2002 

23 мая 2017, 02:30
ДТП на Московском шоссе парализовало половину города

ДТП на Московском шоссе парализовало половину города

Сегодня утром на Московском шоссе возле СНИУ им. Королева случилось дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись трамвай и легковушка.
Все произошло в утренний час пик, поэтому из-за аварии сразу возникла огромная пробка в сторону Центрального автовокзала. По словам очевидцев, из-за ДТП были перекрыты 

23 мая 2017, 11:01
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Сызранского полицейского подозревают в причастности к сбыту опасной водки

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19 мая 2017, 07:34
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