Сегодня, 25 января, в 8:50 водолазы ПСО спецназначения были направлены на поисковые работы в Кинельский район на реку Падовка, рядом с селом Чубовка, передает ПСС по Самарской области.
В чрезвычайную службу поступило заявление от сотрудников полиции: в русле реки нужно было найти тело 24-летнего мужчины.
В месте поисковых работ толщина льда составляла 10 сантиметров. Прорубь расширили бензопилой.
В 12:35 один из водолазов обнаружил мужчину на глубине 2 метра и доставил до берега для передачи сотрудникам полиции.
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