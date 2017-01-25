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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 января 2017г 
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В Кинеле отчим 3 года совращал и насиловал маленькую падчерицу

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17 января 2017, 11:16
В Кинеле 35-летний мужчина ограбил школьницу

В Кинеле 35-летний мужчина ограбил школьницу

Жителя Кинеля подозревают в ограблении школьницы. В октябре 2016 года злоумышленник отнял сотовый телефон у 17-летней девушки. Уголовное дело завели по статье «Грабеж» (часть1 статьи 161 УК РФ).

По информации полицейских, к совершению преступления причастен 35-летний мужчина, ранее задержанный за другое 

14 декабря 2016, 10:40
В Хворостянском районе в водоеме нашли тело 51-летнего мужчины

В Хворостянском районе в водоеме нашли тело 51-летнего мужчины

В Хворостянском районе Самарской области найдено тело погибшего мужчины. Его извлекли из воды в среду, 12 октября, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Мужчина не вернулся домой с рыбалки и его начали искать.

Трагедия случилась в районе населенного пункта Чувичи. 

13 октября 2016, 10:54
В Новокуйбышевске в реке Татьянка утонул 49-летний мужчина

В Новокуйбышевске в реке Татьянка утонул 49-летний мужчина

В Самарской области в реке Татьянка утонул мужчина. Трагедия произошла в Новокуйбышевске, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На поиски утонувшего представители поисковой службы выезжали в субботу, 8 октября. В 9 часов 50 минут из воды извлекли тело мужчины. 

10 октября 2016, 11:19
В Кинеле произошла утечка серной кислоты

В Кинеле произошла утечка серной кислоты

Сегодня, 9 октября, на станции Кинель Куйбышевской железной дороги произошла утечка серной кислоты. К ликвидации ЧП уже приступили спасатели, передает Федеральное агентство новостей.
 
По данным портала, протечка одной из многотонных цистерн с опасным химическим веществом обнаружилась во время формирования состава на 
9 октября 2016, 08:13
Тело пропавшего мужчины найдено в Самарке спустя 9 дней

Тело пропавшего мужчины найдено в Самарке спустя 9 дней

Спасатели нашли в реке Самарке тело мужчины, сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.
По информации ведомства, обнаружен человек, пропавший 17 сентября, после столкновения катера и баржи. Утром в понедельник, 26 сентября, утонувшего обнаружили на поверхности воды возле железнодорожного моста. Тело доставили 
27 сентября 2016, 10:57
В водохранилище Самарской области утонул 46-летний мужчина

В водохранилище Самарской области утонул 46-летний мужчина

В Нефтегорском районе Самарской области утонул 46-летний мужчина, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
Тело погибшего извлекли из Ветлянского водохранилища во вторник, 20 сентября. В поисках приняли участие трое спасателей, было задействовано одно ведомственное плавсредство.

Напомним, 17 
21 сентября 2016, 01:50
В бане на трассе «Самара-Бугуруслан» задержали девушек лёгкого поведения, есть фото

В бане на трассе «Самара-Бугуруслан» задержали девушек лёгкого поведения, есть фото

В городе Кинель Самарской области сотрудники полиции задержали предполагаемых проституток, сообщает областное МВД.

Накануне стражам порядка от неравнодушных местных жителей поступила информация о том, что в одной из бань на 35 километре трассы «Самара- Бугуруслан» девушки лёгкого поведения предоставляют 
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В Самарской области в реке Падовке зафиксировано превышение концентрации вредных веществ

В Самарской области в реке Падовке зафиксировано превышение концентрации вредных веществ

В Самарской области на реке Падовке были взяты пробы воды. Выяснилось, что в водоеме превышено содержание сероводорода и сульфидов. Концентрация составила 114,6 от предельно допустимой.
Забор проб воды осуществлялся в районе 11 км выше по течению от автомобильного моста. Данные 

11 ноября 2014, 11:58
Под Самарой в реке утонула Lada Priora, погибла девушка

Под Самарой в реке утонула Lada Priora, погибла девушка

Утром в понедельник, 20 мая, в Волжском районе в реку Падовку съехал автомобиль Lada Priorа, погибла девушка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, накануне компания молодых людей отмечала день рождения своего приятеля. Автомобиль, на месте водителя 
20 мая 2013, 11:25
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