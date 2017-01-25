В Хворостянском районе Самарской области найдено тело погибшего мужчины. Его извлекли из воды в среду, 12 октября, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Мужчина не вернулся домой с рыбалки и его начали искать.

Трагедия случилась в районе населенного пункта Чувичи. …