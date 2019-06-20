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Невролог из Сызрани получит миллион рублей
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20 июня 2019, 09:29
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В Самарской области командир военной части раскрыл журналисту гостайну
Суд рассмотрел дело жителя 63-го региона, признав его виновным в разглашении государственной тайны. Этот человек - командир одной из воинских частей Самары во время телефонного разговора с корреспондентом федерального издания сообщил ему секретные сведения. По версии следствия, эта информация касалась …
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20 июня 2019, 08:29
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В мае цены на «вторичку» в Самарской области выросли
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19 июня 2019, 10:16
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Самарец, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку, получил 20 лет
В среду, 19 июня, Советский районный суд вынес приговор жителю Самары Николаю Захарову. Мужчину обвиняли в изнасиловании и убийстве ребенка. Его признали виновным в убийстве малолетнего с целью скрыть другое преступление, изнасиловании, совершенном с использованием беспомощного состояния потерпевшей и иных …
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19 июня 2019, 08:45
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Для Самары купят компьютерный томограф за 65 млн рублей
Для "Самарского областного клинического кардиологического диспансера" приобретут компьютерный томограф почти за 65 миллионов рублей. Как следует из информации на портале госзакупок, единственным участником конкурса было ООО "Дельрус МРЦ", оно же автоматически и стало и победителем. Заказчик - областной бюджет …
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19 июня 2019, 08:21
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Дольщикам помогут: в Самарской области разработали новый законопроект
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19 июня 2019, 05:23
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У самарских «Крыльев Советов» могут появиться потенциальные спонсоры
В ближайшее время может расшириться список новых инвесторов самарского футбольного клуба. Во вторник, 18 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с потенциальными партнерами команды, обсуждались планы по ее развитию. Как отметили в пресс-службе обправительства, по итогам встречи с потенциальными …
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19 июня 2019, 02:15
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С 20 июня в самарских вузах стартует приемная кампания
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19 июня 2019, 12:31
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В Самаре осенью начнется реставрация Фабрики-кухни
Реставрация Фабрики-кухни в Самаре стартует осенью. Сроки были озвучены на очередном заседании рабочей группы по созданию самарского филиала Третьяковской галереи в министерстве культуры России.
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19 июня 2019, 09:24
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Родные самарского бизнесмена Михаила Косова предполагают, что его могли убить
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18 июня 2019, 05:33
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Британских водителей предупредят о ежиках на дорогах
Британские власти решили ввести в стране новый дорожный знак. По замыслу представителей местного Минтранса, он должен предупреждать водителей о мелких животных, перебегающих проезжую часть. Сам знак будет представлять из себя треугольник с черным ежиком на белом фоне, сообщает ТАСС. …
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18 июня 2019, 01:20
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Часть объектов в Крутых Ключах передадут на баланс города
Часть объектов в микрорайоне Крутые Ключи, где проживают 70 тысяч человек, планируют передать на баланс Самары. Речь идет о трех улицах. По словам руководителя департамента управления имуществом Андрея Белоклокова, чтобы принять на баланс муниципалитета дороги, ливневки, объекты освещения, коммуникации, нужно, …
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18 июня 2019, 11:33
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Новые высотки построят в районе железнодорожного вокзала в Самаре
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17 июня 2019, 11:41
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В Самаре с 15 июня частично перекроют Московское шоссе
В субботу, 15 июня, в областной столице частично перекроют кольцевую развязку Московского шоссе и улицы Аврора, сообщил заместитель министра транспорта региона Андрей Спиридонов. Ранее горожане пожаловались на мини-провал, который появился на перекрестке Московского шоссе и Авроры перед светофором в …
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13 июня 2019, 05:22
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В Самаре планируют построить двухуровневую развязку на Ново-Садовой
На одной из основных дорожных магистралей Самары, Ново-Садовой в районе пересечения с улицами Советской Армии и 22 Партсъезда собираются построить двухуровневую дорожную развязку. С помощью нее хотят разгрузить улицы с оживленным движением. Реконструкция запланирована на 2021-2023 годы в рамках нацпроекта …
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13 июня 2019, 02:00
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Стало известно, какие дороги в Самаре перекроют в День России
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11 июня 2019, 10:26
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