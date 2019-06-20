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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17.06.2019 
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Материалы по теме:

Невролог из Сызрани получит миллион рублей

Невролог из Сызрани получит миллион рублей

Врачу из Сызрани - неврологу городской больницы № 2 перечислят один миллион рублей, в том числе налог на доходы физических лиц. Известно, что это единовременное пособие из бюджета городского округа в рамках программы по созданию благоприятных условий медработникам. Имя врача 
20 июня 2019, 09:29
В Самарской области командир военной части раскрыл журналисту гостайну

В Самарской области командир военной части раскрыл журналисту гостайну

Суд рассмотрел дело жителя 63-го региона, признав его виновным в разглашении государственной тайны. Этот человек - командир одной из воинских частей Самары во время телефонного разговора с корреспондентом федерального издания сообщил ему секретные сведения. По версии следствия, эта информация касалась 
20 июня 2019, 08:29
В мае цены на «вторичку» в Самарской области выросли

В мае цены на «вторичку» в Самарской области выросли

В мае цены на вторичное жилье в Самарской области выросли в среднем на 0,71 % или 337 рублей за квадратный метр. Специалисты СОФЖИ проанализировали более 16,5 тыс. предложений о продаже, опубликованные в открытом доступе. Чаще всего ищут покупателей для квартир 
19 июня 2019, 10:16
Самарец, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку, получил 20 лет

Самарец, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку, получил 20 лет

В среду, 19 июня, Советский районный суд вынес приговор жителю Самары Николаю Захарову. Мужчину обвиняли в изнасиловании и убийстве ребенка. Его признали виновным в убийстве малолетнего с целью скрыть другое преступление, изнасиловании, совершенном с использованием беспомощного состояния потерпевшей и иных 
19 июня 2019, 08:45
Для Самары купят компьютерный томограф за 65 млн рублей

Для Самары купят компьютерный томограф за 65 млн рублей

Для "Самарского областного клинического кардиологического диспансера" приобретут компьютерный томограф почти за 65 миллионов рублей. Как следует из информации на портале госзакупок, единственным участником конкурса было ООО "Дельрус МРЦ", оно же автоматически и стало и победителем. Заказчик - областной бюджет 
19 июня 2019, 08:21
Дольщикам помогут: в Самарской области разработали новый законопроект

Дольщикам помогут: в Самарской области разработали новый законопроект

В Самарской области подготовили новый закон для защиты обманутых дольщиков. Напомним, за три года из перечня проблемных в регионе удалось вывести 18 объектов, однако недостроенными остаются еще 42 дома. Тысячи самарцев продолжают ждать уже купленные, но еще не существующие квартиры. 
19 июня 2019, 05:23
У самарских «Крыльев Советов» могут появиться потенциальные спонсоры

У самарских «Крыльев Советов» могут появиться потенциальные спонсоры

В ближайшее время может расшириться список новых инвесторов самарского футбольного клуба. Во вторник, 18 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с потенциальными партнерами команды, обсуждались планы по ее развитию. Как отметили в пресс-службе обправительства, по итогам встречи с потенциальными 
19 июня 2019, 02:15
С 20 июня в самарских вузах стартует приемная кампания

С 20 июня в самарских вузах стартует приемная кампания

Уже 20 июня в Самарской области начнут работать приемные комиссии высших учебных заведений. Первыми в вузы начнут подавать документы иностранные абитуриенты. По оценкам руководства крупнейших университетов региона,  за пять лет число молодых людей из-за рубежа, желающих получить образование в 63-м 
19 июня 2019, 12:31
В Самаре осенью начнется реставрация Фабрики-кухни

В Самаре осенью начнется реставрация Фабрики-кухни

Реставрация Фабрики-кухни в Самаре стартует осенью. Сроки были озвучены на очередном заседании рабочей группы по созданию самарского филиала Третьяковской галереи в министерстве культуры России. 

- Идет процесс передачи проектной документации к Третьяковской галерее. К 1 августа должен быть образован филиал 
19 июня 2019, 09:24
Родные самарского бизнесмена Михаила Косова предполагают, что его могли убить

Родные самарского бизнесмена Михаила Косова предполагают, что его могли убить

В понедельник, 17 июня, в столице 63-го региона простились с бизнесменом Михаилом Косовым. Он получил известность благодаря своему амбициозному проекту - девятиэтажному торговому центру «Галерея Атриум» на улице Ленинградской в Старой Самаре. Предприниматель умер 12 июня в возрасте 50 лет.  
18 июня 2019, 05:33
Британских водителей предупредят о ежиках на дорогах

Британских водителей предупредят о ежиках на дорогах

Британские власти решили ввести в стране новый дорожный знак. По замыслу представителей местного Минтранса, он должен предупреждать водителей о мелких животных, перебегающих проезжую часть. Сам знак будет представлять из себя треугольник с черным ежиком на белом фоне, сообщает ТАСС
18 июня 2019, 01:20
Часть объектов в Крутых Ключах передадут на баланс города

Часть объектов в Крутых Ключах передадут на баланс города

Часть объектов в микрорайоне Крутые Ключи, где проживают 70 тысяч человек, планируют передать на баланс Самары. Речь идет о трех улицах. По словам руководителя департамента управления имуществом Андрея Белоклокова, чтобы принять на баланс муниципалитета дороги, ливневки, объекты освещения, коммуникации, нужно, 
18 июня 2019, 11:33
Новые высотки построят в районе железнодорожного вокзала в Самаре

Новые высотки построят в районе железнодорожного вокзала в Самаре

В Самаре появятся новые высотные здания недалеко от железнодорожного вокзала. Вскоре ООО «Гуд`Ок» должно приступить к разработке проекта планировки территории. Судя по сообщению на сайте мэрии, речь идет об участке площадью 39,66 га в границах улиц Агибалова, Красноармейской, Урицкого, Мечникова, 

17 июня 2019, 11:41
В Самаре с 15 июня частично перекроют Московское шоссе

В Самаре с 15 июня частично перекроют Московское шоссе

В субботу, 15 июня, в областной столице частично перекроют кольцевую развязку Московского шоссе и улицы Аврора, сообщил заместитель министра транспорта региона Андрей Спиридонов. Ранее горожане пожаловались на мини-провал, который появился на перекрестке Московского шоссе и Авроры перед светофором в 
13 июня 2019, 05:22
В Самаре планируют построить двухуровневую развязку на Ново-Садовой

В Самаре планируют построить двухуровневую развязку на Ново-Садовой

На одной из основных дорожных магистралей Самары, Ново-Садовой в районе пересечения с улицами Советской Армии и 22 Партсъезда собираются построить двухуровневую дорожную развязку. С помощью нее хотят разгрузить улицы с оживленным движением. Реконструкция запланирована на 2021-2023 годы в рамках нацпроекта 
13 июня 2019, 02:00
Стало известно, какие дороги в Самаре перекроют в День России

Стало известно, какие дороги в Самаре перекроют в День России

В среду, 12 июня, в столице 63-го региона будет отмечаться День России. В связи с праздничными мероприятиями в Самаре перекроют несколько улиц в историческом центре. С 18:00 вторника, 11 июня до 18:00 12 июня будет запрещена парковка автомобилей на улице 
11 июня 2019, 10:26
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